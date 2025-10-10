Familias de un camping de La Manga se niegan a desalojar, pese a la alerta roja de Alice: "Están encerrados en sus casas"

Familias del Camping Villas Caravaning de La Manga se niegan a irse, pese a la alerta roja de Alice: 'Están encerrados en sus casas'

Ni la alerta roja por la dana Alice, ni la previsión de lluvias torrenciales de hasta 180 litros por metro cuadrado en Cartagena, se presentan como argumentos suficientes para cientos de familias que se niegan a abandonar el Camping Villas Caravaning de La Manga. Todo ello, a pesar de que la 'gota fría' ya ha dejado 40 litros por metro cuadrado en la ciudad portuaria.

"El problema es que algunas personas se han organizado por grupos de WhatsApp y se han encerrado en sus casas, no quieren abrir la puerta y no quieren marcharse del camping porque dicen que no llueve lo suficiente", tal y como desvela un miembro del fuerte dispositivo policial y de emergencias que ha tomado Villas Caravaning de La Manga.

En estas instalaciones residen durante todo el año unas 400 familias, muchas de ellas formadas por alemanes que disfrutan de su jubilación en la Costa Cálida. Este viernes, desde primera hora de la mañana, el camping ha sido tomado por tres coches patrulla de la Guardia Civil, dos de la Policía Local, dos camiones de bomberos y cuatro vehículos de Protección Civil.

La alerta roja no es ninguna broma porque el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, se han reunido con el comité de coordinación de emergencias para analizar la evolución del temporal ‘Alice’ en la Región de Murcia. Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha hecho un llamamiento a toda la población: "Todos los recursos del Estado están movilizados y en funcionamiento. Precaución durante las próximas horas".

De modo que el Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado desalojar el Villas Caravaning y realojar a sus inquilinos en el pabellón de deportes del Polígono Cabezo Beaza, a la vista de que el agua empieza a inundar carreteras. A primera hora de este viernes, una patrulla de la Guardia Civil se adentraba en el camping para emitir un mensaje por megafonía: "Atención, les habla la guardia civil, desalojen la zona por riesgo de inundación ¡Urgente!"

De momento, se ha cortado al tráfico la RM-F54 que une varias diputaciones de Cartagena, como Los Belones con Islas Menores y Los Nietos. Además, se pide circular con precaución por la autovía RM-12 de La Manga, junto al Villas Caravaning, por donde las brigadas de conservación trabajan a destajo para garantizar la seguridad de los conductores.

El mayor riesgo de la alerta se concentra en el Campo de Cartagena. Prueba de ello es que también se ha decretado -de forma preventiva- el desalojo voluntario de la zona de la Algameca Chica: un asentamiento con viviendas en la desembocadura de la Rambla de Benipila. Ahora, la prioridad es evacuar el citado camping de La Manga.

Una imagen de La Algameca Chica que está en la desembocadura de la Rambla de Benipila. @Lucassayala

"Hemos podido desalojar a 22 personas que se han subido en el autobús que se ha fletado para llevarlos al pabellón de deportes de Cabezo Beaza. Además, unas 50 familias se han ido por sus propios medios", según detallan fuentes de este dispositivo policial y de emergencias. Pero el problema radica en aquellos que se han atrincherado en sus viviendas y no atienden a los requerimientos ni de la Guardia Civil ni de la Policía Local que están cumpliendo con su trabajo.

"Hay una orden [administrativa] de desalojo por emergencia climática que está autorizada por la Delegación del Gobierno". Pero llegado el mediodía aún quedan en el recinto unas 300 familias. "Como no se dispone de una orden judicial para entrar en las viviendas, no se puede hacer nada cuando llamamos a la puerta y se niegan a abrir a los agentes".

Los gestores del camping están poniendo todo de su parte con el dispositivo y una empleada que domina el inglés y el alemán, se está ocupando de explicar los riesgos de la dana Alice, para hacerles ver que lo mejor es marcharse porque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Hay gente reticente a abandonar su casa, a pesar de la alerta roja por lluvias torrenciales", insisten las citadas fuentes del dispositivo policial y de emergencias.

La autovía próxima al Camping Villas Caravaning de La Manga.

El dispositivo se mantiene operativo a esta hora en Villas Caravaning. Entretanto, las lluvias torrenciales no cesan en Cartagena, sin causar graves incidencias, pero dejando situaciones preocupantes en el Barrio de Las 600 donde el nivel del agua impide ver la carretera de esta barriada, marcada por la presencia de puntos de venta de droga que ensombrecen el día a día de los vecinos que se ganan la vida de forma honrada.

Alice mantiene en tensión a las Fuerzas de Seguridad, personal médico, bomberos y emergencias. El 112 ha recibido un total de 161 llamadas para gestionar 142 incidentes provocados por la dana.

"La mayoría de los avisos [44] estaban relacionados con la presencia de obstáculos en la vía. Asimismo, se han atendido 25 solicitudes de información al ciudadano y 29 llamadas por achiques de agua, correspondientes a 21 incidencias de este tipo", según un portavoz del Centro de Coordinación de Emergencias.

Por municipios, los más afectados están siendo Murcia, con 52 incidencias; Cartagena, con 32; y Torre Pacheco, con 19. Alice no da tregua.