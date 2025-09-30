Tensión en la Cataluña interior: Torelló estalla contra 25 okupas magrebís que roban e intimidan con la tolerancia del alcalde

Vecinos de Torelló, tras irrumpir en el pleno municipal de este lunes para protestar semanas de inseguridad en el centro de la ciudad. Julio César Ruiz Aguilar.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Torelló nunca había estado tan lleno. Este lunes por la tarde, un centenar y medio de vecinos ocupó los asientos, los pasillos y hasta las escaleras del edificio municipal. El pleno ordinario, convocado para tratar cuestiones de rutina, se terminó convirtiendo en una protesta abierta.

En él, los ciudadanos exigieron explicaciones y hasta la dimisión a su alcalde, Marçal Ortuño i Jolis —Esquerra Republicana—, y a la concejala de Seguridad, Elisabet Viñas i Villena. Fuera de la sala, otro numeroso grupo de vecinos mantenía la presión con gritos.

La tensión era esperada: desde hace unos días circula entre los vecinos de la localidad una grabación en la que un agente de la Policía Local admite que no se puede controlar a un grupo de jóvenes que se ha adueñado de las calles conforme cae el sol.

Nave abandonada en la que, según denuncian los vecinos, viven okupas de origen magrebí que alteran la convivencia vecinal durante las noches. Julio César R. A.

"Se ríen de nosotros. Nos echan. Si no queremos sufrir daños nosotros, no podemos ir…", dice un agente de policía a una vecina que había llamado para pedir ayuda. La llamada, verificada por las autoridades, y en poder de EL ESPAÑOL, se ha convertido en un símbolo de la impotencia del cuerpo, compuesto por turnos nocturnos de apenas dos agentes y un coche para cubrir un municipio de más de 16.000 habitantes.

El aparcamiento tomado

El epicentro de las quejas vecinales es un aparcamiento al aire libre situado entre las calles de Sant Josep y Sant Antoni, junto a una nave abandonada, en el mismo centro de Torelló. De día, parece relativamente tranquilo: chicos jóvenes permanecen sentados en los bancos, fumando, hablando, escuchando música. Pero es aquí donde, según denuncian los vecinos, se reúnen cada noche alrededor de 25 jóvenes, la mayoría de origen magrebí, para perturbar la oscuridad.