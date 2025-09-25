Miquel, el profesor que fingió suicidarse tras una condena por abusar de un alumno de 17 años: "Todo está en tu imaginación"

Miquel Roldán, profesor de un instituto de la localidad mallorquina de Sa Cabaneta, fue condenado por abuso sexual a un alumno de 17 años. A través de la práctica del pádel, el docente comenzó a acercarse más al joven. Hasta que la víctima le denunció y puso fin a la pesadilla.

"Estoy bastante harto de que se tergiverse la realidad para darle un sentido perverso a cualquier cosa que haga y que tenga relación con menores. No veo a ningún padre o madre como a un enemigo/a, mucho menos a sus hijos/as. Que mi presencia no les haga sentir incómodos es también una prioridad para mí", recoge el docente en su blog, respecto a lo sucedido con su exalumno.

El punto de partida se remonta al curso 2016-17. Roldán trabajaba como profesor en el instituto Gabriel Janer Manila. Tal y como señala el docente en su blog, dio clase al joven "durante apenas un mes y medio".

Años después, en 2020 y a través del pádel, Roldán se acerca más al joven y este decide bloquearle de sus redes sociales. No contento con ello, el profesor acude a su casa para conocer los motivos del bloqueo.

Un juez dicta una orden de alejamiento de Roldán sobre la víctima de 300 metros, medida que posteriormente quebrantó. Acudió de nuevo a una pista de pádel donde se encontraba el menor. Dijo estar apenas cinco minutos, pero tras un análisis del terminal móvil se pudo dilucidar que permaneció más de 10 minutos.

Finge su suicidio

La historia continúa. Roldán, en la Nochebuena de 2022, desaparece durante cuatro días refugiándose en una finca de Manacor, tal y como señala Última Hora.

La familia del maestro piensa que se ha suicidado tras hallar una carta que simula una despedida. Posteriormente, se da la alerta oficial de desaparecido.

Cartel de SOS Desaparecidos de Miquel Roldán. SOS Desaparecidos

Más tarde, salió a desmentir los rumores sobre su muerte y asintió que el objetivo era tratar de decir que dejaba la música, afición que compaginaba con sus labores docentes.

"Cobarde y manipulador"

Comienzan los problemas judiciales. Un juez le condena a 5.400 euros por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Tres meses después, en abril de 2024, de nuevo, es condenado a un año de prisión por el acoso al joven y a una multa de 6.000 euros.

En enero del presente año lanza su tema Inocente de mí, En ella, sostiene: "Inocente de mí, que solía pensar que a las buenas personas no les puede ir mal. Todo está en tu imaginación".

Clip de la canción 'Inocente de mí' de Miquel Roldán, caracterizado como un demonio. Youtube

"Te montaste una película digna de Hollywood. Siempre fuiste buen actor, cobarde y manipulador. Inocente de mí que solía pensar que los buenos amigos nunca te iban a fallar", prosigue la canción.

El denominado en la prensa local como Caso Roldán coge fuerza. La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA Mallorca) lanzó un comunicado el pasado 18 de septiembre, titulado "Comunicado maestro condenado por acoso a un exalumno".

"Este no es un problema del CEIP Antònia Salvà, mañana pueden ser los niños de su escuela", arranca el escrito, recogido por EL ESPAÑOL.

Solicitan la adhesión del mayor número de personas y entidades posibles al manifiesto, al que ya se han unido más de 80 asociaciones de familias de centros educativos y más de 330 profesores.

"Exigimos que nuestros niños tengan un entorno educativo seguro, que genere confianza y libre de cualquier riesgo para su bienestar físico y emocional", concluye el documento.

Els nins i les nines primer, sempre!

Mestre condemnat per assetjament a un ex-alumne

Ja som més de 50 centres que ens hem adherit al manifest per exigir una solució real que protegeixi tot l'alumnat.

🚨🚨🚨 Vos demanam la vostra adhesió al següent manifesthttps://t.co/RoZtYhGf3B pic.twitter.com/kvwcZ9IBxN — FAPA Mallorca (@FAPAMallorca) September 18, 2025

Según apunta el Diario Ara, Roldán tiene plaza actualmente en el centro de estudios Antonio Salvá, donde "las familias se niegan a llevar a sus hijos".

Varios sindicatos apoyan que se realice un examen psicológico a Roldán. Las familias del CEIP Ma Salvá de Mallorca se concentraron a las puertas del centro docente para reclamar a la Consejería de Educación y el Govern tomen "medidas inmediatas y cautelares" para que el profesor no ejerza.