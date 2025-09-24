Bernat, un periodista español que se fue a Islandia a trabajar en hoteles: "Ahorré 50.000 € en solo un año y tres meses"

Corría el año 2023 cuando Bernat, un periodista barcelonés, y su pareja vietnamita decidieron mudarse a Australia, con el fin de ahorrar y de paso descubrir mundo. Ella, sin embargo, no consiguió el visado, lo que llevó a la pareja a la búsqueda de otro país en el que poder prosperar económicamente: eligieron Islandia.

Gracias a la inspiración de una compañera suya que se iba a Islandia, se le iluminó la bombilla a Bernat. Así consiguió trabajo en un hotel en una semana. Todo por una amiga suya que conocía a alguien que trabajaba en Islandia y le dijo que necesitaban a gente.

"No hicimos ni entrevista de trabajo, se nos preguntó si hablábamos inglés y sobre cuándo podíamos venir. En ese momento era bastante fácil encontrar trabajo en Islandia, pero ahora es un poco más difícil porque se ha puesto de moda", explica en conversación con EL ESPAÑOL.

Cascada de Skogafoss, lugar cercano al hotel donde trabajó Bernat en verano. Cedida

En ese primer destino, él y su pareja pasaron todo el verano, desde principios de junio. A finales de septiembre cambiaron de hotel porque la experiencia se fue repitiendo. Bernat añade que lo malo de Islandia es "la gestión de las empresas, porque no se preocupaban por que las cosas estuviesen bien hechas".

Por otro lado, esto tenía un aspecto positivo porque los trabajadores podían hacer un poco lo que querían "al estar los jefes en la capital, siendo un poco pasotas", explica Bernat. Esta situación les llevó a cambiar de nuevo a otro hotel donde estuvieron más de dos meses.

Bernat dice que en Islandia se "ahorra bastante. El salario mínimo allí son 2.500 euros, pero en hoteles es de 3.000 euros al mes trabajando 170 horas". En Islandia "era normal hacer horas de tarde, mañana y fin de semana, lo que hacía que al hacer horas extra ganase mucho más, pero muchas veces no las pagaban y ahí había disputas", asegura el catalán.

Bernat muestra sus experiencias en su canal de viajes Bernat x el mundo. Cedida

Cuando sucede esto hay personas que deciden plantar cara, al ser conocedores de la ley islandesa, como hicieron Bernat y su pareja. "La mayoría de gente, italianos, polacos, checos... piensan que como están haciendo el mismo trabajo que en Europa cobrando el doble, tampoco se van a quejar".

Islandia, un país próspero

A la pareja le fascina viajar. Ambos ya estaban mentalizados de que iban a ir a algún país, por lo que "fue cambiar una isla (Australia) por otra", comenta Bernat. Antes de llegar a Islandia, el barcelonés se documentó aunque realmente no le hizo falta, ya que tenía una buena opinión formada sobre trabajar allí.

"En Islandia apenas hay gastos, por eso se ahorra mucho", el catalán añade que en un año y tres meses de su estancia allí ahorró unos 50.000 euros. "Si no trabajas en Reikiavik, o alguna gran ciudad de Islandia, lo más habitual es que te den alojamiento, comida, coche y en dos de los cuatro hoteles tenía todo pagado, sobre todo en el último hotel en el que estuve nueve meses", dice.

La peor experiencia fue en el segundo hotel según Bernat, donde los trabajadores tenían que desembolsar 100 euros por una habitación compartida y la comida, aunque se les pagaba el coche y parte del alojamiento. Aun así, las diferencias de salario entre ambos países es cuantiosa. Bernat explica que "el mejor mes en España ganó 1.300 euros, mientras que en Islandia, en su mejor mes ganó 5.500 euros". El dinero no vino solo: fue un mes en el que trabajó mucho, concretamente 300 horas.

Al ser preguntado sobre si se necesita saber islandés para trabajar allí comentaba lo siguiente: "Una de las cosas buenas de Islandia es que sólo necesitas inglés para el sector de turismo, en restaurantes, hoteles y trabajos como guías de glaciares".

Bernat y su pareja disfrutando de las auroras boreales. Cedida

Papeleo en Islandia

Lo que más sorprende a mucha gente al ver que se requiere para trabajar en hoteles de Islandia, es precisamente que no se necesita ningún tipo de formación específica. Bernat explica que "te preguntan experiencia laboral, si tienes experiencia relacionada con temas de hostelería y ya está. Muchos hoteles son pequeños, familiares, por lo que hay que ser polivalente y saber hacer de todo".

Islandia, si bien no está dentro de la UE (Unión Europea), sí que está dentro del Espacio Schengen, por lo que ir allí es muy fácil. "Vas allí, consigues trabajo y al conseguirlo aplicas para tener el número de seguridad social y envías un formulario online. Después vas a una comisaría a corroborar que eres tú enseñando tu pasaporte, es un proceso fácil y que en una semana está hecho".

Su experiencia en España fue trabajando como periodista en un periódico deportivo. Antes de llegar a Islandia estuvo de mochilero por Asia, donde conoció a su pareja. Ambos fueron gran parte de la vida social de uno y otro, ya que Bernat explica "que es un país desértico, con pueblos muy pequeñitos, hoteles en medio de la nada, donde solo tienes vida social con los clientes y los compañeros de trabajo".

Por eso, Islandia es una opción difícil para gente muy sociable, pero para parejas o amigos que vayan juntos puede ser una buena experiencia. "Cuando estuve en el último hotel, yo trabajaba solo con mi novia", explica Bernat. El plan de un sábado por la noche en invierno podía ser "ver una peli en pareja", por eso Bernat argumenta que Islandia "es un país para ir una temporada con pareja o amigos".