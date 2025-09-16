La Guardia Civil investiga un crimen machista en El Algar (Cartagena): "Él tenía depresión y le clavó las tijeras a su esposa"

La Guardia Civil, este martes, desplegada en la casa de la diputación cartagenera de El Algar donde se ha producido el crimen machista. Cedida

La diputación cartagenera de El Algar se ha convertido en el escenario del último caso de violencia de género que se cobra la vida de una mujer. Un portavoz de la Guardia Civil ha confirmado que este martes por la mañana, se ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer, Ginesa, de 64 años, "con signos de violencia por arma blanca".

Este crimen machista se ha producido en una casa del Barrio de la Cooperativa, marcado por un buen ambiente en la convivencia donde se alternan familias trabajadoras con inmigrantes recién llegados que se buscan la vida trabajando de jornaleros en el Campo de Cartagena.

"Parece ser que se trata de una pareja de origen catalán que se compró una casa en El Algar hace unos años y el hombre ha matado a su pareja, clavándole unas tijeras", tal y como explican vecinos consultados por EL ESPAÑOL. "Esto es lo que se está contando por el barrio".

De momento, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque de Antonio contra su esposa, Ginesa, pero ya ha confirmado que en el seno de este matrimonio de sexagenarios "no existían antecedentes" por violencia de género. "En relación con estos hechos ha sido detenido un varón, de 66 años y marido de la fallecida, como presunto autor de un delito de homicidio".

Un coche patrulla apostado, este martes, en la zona donde se ha producido este caso de violencia de género. Cedida

En esta diputación cartagenera, con apenas 6.000 vecinos, no dan crédito a lo sucedido. "Era un matrimonio de gente buena y muy normal. Parece que este hombre estaba depresivo, su hija contó que su padre no quería comer y se le podría haber ido la cabeza porque dicen que le ha clavado unas tijeras a su esposa en el cuello".

La vivienda del matrimonio compuesto por Antonio y Ginesa está acordonada, mientras es sometida a un intenso análisis para esclarecer las causas de este caso de violencia de género. Así lo evidencian las imágenes a las que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL. "Él tenía depresión y le clavó unas tijeras a su esposa", según insisten vecinos de El Algar, aunque la última palabra la tendrá la investigación que está desarrollando la Guardia Civil. "No nos lo esperábamos".

El Ayuntamiento de Cartagena convocará este miércoles un minuto de silencio por Ginesa, de 64 años, y que podría convertirse en la víctima mortal número 21 que se cobra la violencia de género, a falta de conocer si el Ministerio de Igualdad califica este homicidio como un crimen machista. A fecha de julio, en la Región de Murcia hay 5.672 casos activos en el Sistema VioGén, según datos del Ministerio del Ineterior.

El cuerpo sin vida de Ginesa ha sido localizado pasadas las ocho de la mañana de este martes, en el garaje de su casa de la calle Río Guadalquivir, y su esposo, Antonio, cuando ha sido detenido llevaba restos de sangre que evidenciaban que era el supuesto autor del ataque mortal que ha consternado a todos los vecinos de una barriada habitualmente tranquila.