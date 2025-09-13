Yasid, hermano de Sira Rego y decano en la universidad que lidera la oposición a Israel en Palestina: la financia Sánchez

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, es la más reivindicativa de todo el Ejecutivo nacional respecto a la causa palestina, y tiene razones para serlo: toda su familia paterna es de origen palestino.

Aunque es muy poco lo que se sabe sobre los parientes de la ministra y su vida en Palestina. De su árbol genealógico, una de las figuras más destacadas es uno de sus hermanos, Yasid Abed Rego.

Ambos nacieron en Valencia y han pasado alguna parte de su vida en Cisjordania. La ministra lo hizo en su infancia, y su hermano, según las últimas informaciones que se pueden conocer, sigue residiendo en Ramala, capital administrativa del Estado palestino.

El doctor en arquitectura, Yasid Abed Rego. Facebook

Sin embargo, los dos hermanos no podrán volver a verse en territorio israelí, ya que este lunes el Gobierno de Benjamín Netanyahu prohibió a Sira Rego el acceso a su territorio, después de que Pedro Sánchez anunciase nuevas medidas para frenar "el exterminio" y el "genocidio" en la Franja de Gaza.

Un varapalo para la titular de Juventud, que en una entrevista con La Sexta a principios de esta semana reconoció que toda su familia paterna vive allí. "Hace apenas unos días me despedí de uno de mis hermanos, que ha estado aquí unos días y ha vuelto de nuevo a Cisjordania".

Historial de desencuentros

Este encontronazo diplomático es solo uno de los resultados del incremento de las tensiones entre Madrid y Jerusalén.

No en vano, el Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los que ha criticado con más fuerza a nivel internacional las violaciones de los derechos humanos en el conflicto que transcurre en Oriente Medio.

Sin embargo, el presidente del Gobierno español sí condenó los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que militantes de esta organización paramilitar y terrorista penetraron en Israel desde la Franja de Gaza y atacaron, entre otros objetivos, un festival de música al aire libre, causando 364 muertes.

Algo que no hizo la ministra Sira Rego, que votó en el Parlamento Europeo en contra de condenar estos ataques terroristas.

Birzeit y Madrid

La universidad en la que desempeña su carrera como docente posee estrechos lazos con la Administración española, al menos desde 2015.

Se trata de colaboración que se materializa a través de distintas entidades públicas: una de ellas es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta institución desempeña el Programa de Lectorados MAEC/AECID, que permite a un profesional español ejercer como docente en una universidad extranjera impartiendo clases de lengua y cultura castellana.

De manera que cada año que se renueva el programa con la universidad, la AECID aporta una determinada cantidad económica durante todo un curso académico para permitir su desarrollo.

En el curso 2015-2016, esa asignación fue de 8.532 euros a repartir entre las universidades de Birzeit y la An-Najah. Pero desde el curso 2022-2023, este lectorado dejó de ser compartido entre estas dos instituciones educativas, y pasó a ser exclusivo de la de Birzeit.

Ese año, la cifra ascendió a 23.480 euros totales. Al curso siguiente, la cifra fue similar: 23.400 euros. Pero esta colaboración aumentó sus cifras hasta los 25.770 euros en el curso 2024-2025, ya con Sira Rego en el Ministerio de Infancia y Juventud.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, posa con su cartera en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros. Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Y en el curso actual, la asignación ha alcanzado los 29.420 euros, en torno a un 25,73% más que antes de la llegada de Rego al Ejecutivo. Una relación que puede ser más circunstancial que causal.

Pero la AECID no es la única entidad pública española que colabora con la Universidad de Birzeit. También lo ha hecho la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), así como otras instituciones educativas.

Aunque ninguna de estas asignaciones sirve para demostrar un trato preferente por parte de la Administración pública con esta universidad, se trata de una cuestión que ha generado polémica en el pasado.

En cualquier caso, no cabe duda de que el Ejecutivo aspira a fortalecer los lazos con Birzeit.

La prueba es que la ministra Sira Rego se reunió el pasado 31 de julio con Talal Shahwan, presidente de la Universidad de Birzeit, en un encuentro en el que conversaron acerca de cómo fortalecer las vías de colaboración entre estudiantes de ambos países.

Bastión contra la ocupación

La Universidad de Birzeit es un foco de concentraciones estudiantiles y convocatorias de protestas propalestinas en contra de la ocupación israelí.

Vista del campus de la Universidad de Birzeit, en el centro de Cisjordania. EFE/ Joan Mas Autonell

Está activa desde 1975, y por sus clases han pasado numerosos líderes históricos palestinos.

No es raro que el Ejército sionista emprenda acciones contra esta institución educativa, tales como imponer cierres prolongados o hacer redadas con la excusa de buscar armas.

Las tensiones por el conflicto se traducen también en una baja asistencia de los estudiantes debido, entre otras causas, a las restricciones de movimiento impuestas desde Jerusalén.

Israel atribuye todas estas medidas represivas como acciones para "frustrar las actividades de células terroristas compuestas por estudiantes afiliados" al Bloque Islámico -un grupo estudiantil afiliado con Hamás-, según explicó un portavoz militar israelí a EFE a principios de 2024.

Unas declaraciones rechazadas de plano por los estudiantes palestinos, que valoran como un pretexto de Israel para aumentar la represión contra el mundo académico palestino.

Palestinos nacidos en Valencia

En este ambiente hostil es donde desarrolla su labor el hermano de Sira Rego: Yasid Abed Rego. La infancia de los hermanos, según ha podido saber EL ESPAÑOL, transcurrió entre Valencia, Palestina y Madrid.

El padre de ambos, médico de profesión, se había mudado a esta ciudad años atrás para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universitat de Valencia.

Poco después de finalizar sus estudios, en noviembre de 1973, nació Sira y apenas tres ejercicios más tarde lo hizo su hermano.

Pasaron sus primeros años en la capital del Turia, hasta que a principios de la década de los 80, la familia decidió volver a Palestina. La hoy destacada miembro de Izquierda Unida tendría 10 años.

La ministra Sira Rego (c), en una manifestación propalestina. X

De aquello hace aproximadamente 40 años, por lo que nadie en la comunidad palestina de su ciudad natal tiene hoy por hoy trato con ninguno de los Rego. Mantener contacto en aquellos años, sin WhatsApp ni ningún tipo de red social, era prácticamente una utopía.

Tras su regreso a Palestina -apenas transcurrieron dos años-, la familia se dividió: su madre, valenciana de nacimiento, y ella volvieron a España. A Madrid concretamente, donde residen desde hace años. Su padre y su hermano, sin embargo, permanecieron allí.

EL ESPAÑOL ha intentado contactar con Yasid Abed Rego -también conocido como Yasid Elrifai- en varios espacios temporales y por diferentes vías, pero al momento del cierre de este reportaje no ha obtenido respuesta.

Según la última información disponible, este arquitecto trabaja como profesor de arquitectura en la Universidad de Birzeit desde 2010. Y desde 2019, es decano de la Facultad de Arte, Música y Diseño.

Es licenciado en Ingeniería Arquitectónica por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania; máster en Planificación y Diseño Urbano por la Universidad de Birzeit y doctor en Arquitectura por la Universidad de Graz (Austria).

Su vida en Palestina, según se deduce de las declaraciones públicas que ha realizado su hermana, transcurre con una gran tensión debido a la compleja situación entre los sionistas y los palestinos.

"El régimen de apartheid, de vulneración sistemática de las libertades y derechos de los palestinos en Cisjordania es absolutamente atroz", aseguró la ministra en el programa Al Rojo Vivo.

"No poder transitar determinadas zonas, ir con una tarjeta de identificación que te permite o no entrar en determinadas zonas, que el ejército irrumpa en cualquier ciudad de Cisjordania de manera arbitraria y te obligue con violencia a irte a tu casa".

"Detenciones arbitrarias sin ningún tipo de acusación y que están sufriendo la tortura y la vulneración de derechos fundamentales".

Por su parte, la vida de la ministra es mucho más conocida. Su carrera política empezó en 2007, cuando se postuló como candidata de Izquierda Unida para Rivas-Vaciamadrid, donde ostentó el cargo de concejal de Medio Ambiente.

Se mantuvo en la política ripense hasta 2019, cuando fue nombrada eurodiputada. Este cargo lo ostentó hasta 2023, cuando pasó a ser ministra.

También es afiliada al Partido Comunista de Rivas-Vaciamadrid, en cuyo blog ha publicado alegatos en favor del pueblo palestino, así como una activa militante de Comisiones Obreras y Ecologistas en Acción.