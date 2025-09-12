Leandra, la española detenida en Alemania por el sabotaje a una fábrica de armas israelí: provocó pérdidas de 1 millón

Leandra, una mujer de nacionalidad española, fue detenida en Ulm, Alemania, junto a cuatro de sus 'camaradas' de Palestine Action Germany. Esta es una organización de extrema izquierda que se muestra a favor de Palestina. El arresto se dio después de que atacaran la empresa israelí Elbit Systems que fabrica armamento militar.

Los otros detenidos son de nacionalidad alemana, irlandesa y británica. Se trata de tres mujeres, incluída Leandra, y dos hombres de edades entre los 23 y los 39 años. Todos están acusados por las autoridades alemanas de formar parte de una organización criminal, allanamiento de morada y daños materiales.

El ataque que perpetraron la madrugada del lunes a martes dejó a la empresa pérdidas por más de un millón de euros. Todos se encuentran en prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones. Sus pisos han sido allanados por la Policía, la mayoría ubicados en Berlín.

"Hay mucha evidencia que apunta a un origen extremista de izquierda. Sin embargo, aún no es posible determinar cuál podría ser el enfoque" de sus acciones, dijo la portavoz de prensa de la Policía Criminal alemana Lisa Schröder.

La Policía les detuvo en el interior de la empresa. Horas después, Palestine Action Germany divulgó un vídeo que se viralizó en donde Leandra confesaba la autoría del ataque junto a sus camaradas. "Mi nombre es Leandra. Estás viendo este vídeo porque anoche participé en acciones contra Elbit Systems en Ulm, Alemania".

Leandra atacó las instalaciones de la empresa israelí junto a otras cuatro personas. Captura de vídeo

Leandra también dijo que llevaba tiempo viviendo en Berlín. "Seré honesta con ustedes. Esto no es como imaginé mis días en Alemania porque amo la vida que he construido en Berlín. Pero también sé que mi conformismo, mi libertad y mi seguridad no son más importantes que la comodidad, la libertad y la seguridad de los niños, hombres y mujeres que están siendo asesinados, torturados y muriendo de hambre por la entidad sionista (Elbit Systems)".

La mujer acusó a la empresa de ser una "corporación criminal que gana millones de dólares" fabricando armamento para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "Muchos de los drones que bombardean Gaza son fabricados por Elbit Systems", detalló.

Bombas y martillos

El grupo empezó su ataque lanzando bombas de humo y globos llenos de pintura roja en la entrada. Después rompieron varias ventanas y pintaron grafitis en las paredes del edificio, según se ve en un vídeo divulgado por la organización.

En las imágenes se ve a Leandra y las otras personas forzando la puerta con martillos y mazos. Una vez adentro, procedieron a destrozar ordenadores, tablets y todo tipo de aparatos tecnológicos que golpeaban con sus herramientas hasta quedar completamente inutilizables.

También rociaron un extintor en el interior de las instalaciones, cortaron cables, encendieron bombas de humo rojo y pintaron en las mesas y las paredes: "asesinos de bebés". Todo esto mientras cantaban canciones a favor de Palestina y ondeaban banderas en el interior.

Esta era su manera de protestar en contra de la matanza en Gaza, aseguraron en el vídeo. Iban vestidos de negro, con el nombre de la organización antifascista Palestine Action en sus espaldas y una kufiya, el característico pañuelo palestino.

Estas personas destrozaron puertas y ventanas con sus martillos. Captura de vídeo

Las cinco personas fueron detenidas en el interior de la empresa sin oponer resistencia, según detallaron las autoridades alemanas. El momento del arresto quedó registrado por los mismos atacantes en otro vídeo que difundieron a través de las redes sociales de Palestine Action Germany.

Aunque están señalados de pertenecer a una organización criminal, la Fiscalía alemana aún no informa de cuál se trata. El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor les señaló de haber protagonizado "actos terroristas".

"Cualquiera que ataque a Israel, ya sea con palabras, hechos o armas, también está atacando nuestra seguridad compartida y nuestros valores. El antisemitismo y el terrorismo no deben tener cabida en Alemania. Estos ataques son actos terroristas: deben ser claramente identificados y castigados severamente", indicó el diplomático.

Camión fabricado por la empresa Elbit Systems Elbit Systems Esta es una empresa armamentística israelí que en su sitio web se desscribe como "líder mundial en tecnología de defensa que ofrece soluciones avanzadas para un mundo más seguro". La empresa fabrica una gama de soluciones y emplea a aproximadamente 20.000 personas en varios países de los cinco continentes. El año pasado, la compañía registró ingresos de aproximadamente 2.000 millones de dólares y una cartera de pedidos de 23.800 millones de dólares. Su central se encuentra en la localidad israelí de Haifa. Se especializa en la producción de drones de ataque, además de sistemas de comunicación, vehículos de combate, blindados, sistemas marinos de operación remota y software de espionaje. Esta misma empresa ha sido objeto de protestas en varias ocasiones por parte de activistas a favor de Palestina. Alegan que Elbit Systems le proporciona drones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para ejecutar "un genocidio" en Gaza. En abril, activistas instalaron un campamento de protesta en frente a las instalaciones de Ulm, la misma que atacaron Leandra y sus camaradas. A finales de julio, algunas personas colgaron pancartas de 30 metros de largo en la Catedral de Ulm con el lema: "Fuera Elbit de Ulm: ¡Alto al genocidio!". Un portavoz de la Oficina Estatal de Policía Criminal (LKA) alemana afirmó a medios de ese país que estaban investigando la conexión entre el ataque del lunes y otros casos anteriores.

Palestine Action

Palestine Action es considerado un grupo terrorista en el Reino Unido. Las autoridades de ese país lo prohibieron en el mes de julio después de que algunos de sus miembros se infiltraran en una base aérea e intentaran sabotear con pintura varias aeronaves de la Real Fuerza Aérea.

Cualquiera que brinde apoyo en ese país, sobre todo financiero, se arriesga a una pena de hasta 14 años de prisión. Una mera declaración, pancarta o participación en una sentada en apoyo a esta organización, también puede llevar a la cárcel en el Reino Unido. Al menos 138 personas han sido procesadas por mostrar su apoyo.

Leandra y sus camaradas llevaban escrito Palestine Action en sus espaldas. Captura de vídeo

Este grupo es de extrema izquierda y sus miembros están en varios países de Europa como Alemania, Italia o Francia. Por ahora no hay registros de que esta organización opere en España.

Fue fundado en 2020 por los activistas Huda Ammori y Richard Barnard. Su objetivo, según declararon en ese momento, era detener "el apartheid israelí" y "la complicidad británica" con Israel.ç

Estaban desencantos con el limitado impacto de los movimientos tradicionales de solidaridad con Palestina. Por ello, apostaron a un cambio por acciones disruptivas y de confrontación directa con empresas del sector armamentístico vinculadas a Israel, como Elbit Systems.

Por ahora, Leandra y sus camaradas permanecen detenidos por las autoridades alemanas. Las pesquisas se centran alrededor de que existe una motivación extremista por parte de los implicados. Por lo tanto, el Centro de Seguridad del Estado de la Fiscalía de Stuttgart asumió la investigación que tratará de averiguar el vínculo de los arrestados con una organización criminal.