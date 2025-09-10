Samuel Prieto, experto en seguridad: "Cerrar la puerta con llave no aporta más seguridad y podría ser contraproducente"

Una de las prácticas comunes en la gran mayoría de los hogares es que las personas dejen las llaves en la cerradura antes de irse a dormir, pensando que así nadie podrá forzarla desde fuera y da una sensación de mayor protección. Sin embargo, parece que esto está bastante alejado de la realidad.

Samuel Prieto, experto del Instituto Superior de Seguridad Pública (Netpol), considera que esta práctica puede llegar a ser "contraproducente". Ha sido en el podcast El Panda Inversor en el que el experto, tras la pregunta de la creadora del podcast, Bárbara Gurrea: "¿Qué pasa si dejo la llave echada y me voy a dormir porque siento que así estoy más segura?", advirtió que esto no aporta más seguridad.

De hecho, Samuel explica que en la mayor parte de los países de Europa, dejar la llave puesta en la cerradura está prohibido. El bombín de embrague simple, es decir, aquel que no permite abrir desde fuera cuando la llave está girada y metida por dentro, no está permitido.

Incluso, en la última norma de fabricación de bombines se ha llegado a plantear su prohibición, ya que en caso de emergencia cualquier tipo de servicio de asistencia no podrá acceder con rapidez a la vivienda. Además, en situaciones de robo podría incluso facilitar esta acción a los delincuentes.

Un usuario ha comentado en el vídeo que dejar la llave supone un riesgo mayor: "Cuando dejas la llave puesta por dentro, desde fuera con un imán de neodimio potente haces girar la llave y abren la puerta sin romper nada".

Sin embargo, hay otros que no están de acuerdo con la prohibición de este tipo de bombines, ya que incluso la Policía, tras haber sufrido un robo, les ha recomendado dejar la llave puesta.

Otras alternativas

En caso de dudar de la seguridad de este tipo de cerraduras, algunos expertos recomiendan decantarse por unas cerraduras con bombines de embrague doble o de prioridad, estos si permiten abrir desde fuera aunque la llave esté metida y girada por dentro.