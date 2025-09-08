Yacob Pinto, el español muerto en el atentado de Jerusalén, se casó hace 2 meses y estudiaba la Torá: "Le dispararon al ir a clase"

Los padres de Yacob Pinto Bittán están en shock. Aún no se creen que su hijo, de 25 años y nacido en Melilla, sea una de las seis víctimas que ha dejado el brutal atentado terrorista de Jerusalén. Hacía dos meses que se acababa de casar con su novia en Israel y realizaba su formación religiosa en una yeshivá, una institución educativa judía tradicional.

Precisamente se dirigía a una de sus clases en Lod cuando la parada de autobús en la que se encontraba, a la altura del cruce de Ramot, al norte de la ciduad, fue asaltada por dos hombres palestinos armados con subfusiles Carlo. Los atacantes abrieron fuego contra los hombres y mujeres que estaban tanto en la marquesina como en los autobuses de las líneas 62 y 320.

Aunque ambos atacantes fueron abatidos en el lugar del atentado por las autoridades israelíes, los terroristas consiguieron acabar con la vida de seis personas, entre ellos Pinto, que murió en el acto. Además, dejaron un reguero de heridos, siete de ellos en estado grave.

Uno de los autobuses contra los que han abierto fuego los terroristas en Jerusalén. EFE

La prensa israelí ha identificado al resto de víctimas, entre las que se encontraba el rabino Levi Yitzhak Pash; los ciudadanos Israel Mentzer y Yosef David, que también se dirigían a estudiar en una yeshivá; la argentino-israelí Sarah Mendelson y el cardiólogo estadounidense Rabbi Mordechai Steinsteg.

"Este horror ha ocurrido mientras iba a estudiar", señala un familiar cercano de Pinto Bittán que prefiere mantener el anonimato. "Él se fue a Israel con 18 años, mucho antes de aquel 7 de octubre que tanto fervor despertó entre los judíos para volver a su país. Quería dedicarse a la vida religiosa y emigró muy joven, nada más terminar segundo de Bachillerato. El Estado de Israel promociona mucho a personas judías que, como él, desean acceder a la nacionalidad".

La fuente revela que Yacob Pinto Bittán nació en Melilla y que su padre es venezolano y su madre, española. Ambos pertenecían la férrea comunidad judía melillense y le inculcaron los valores del Talmud y la Torah desde pequeño, lo que despertó su interés por la vida religiosa.

La Federación de Comunidades Judías de España ha confirmado a EL ESPAÑOL que Pinto también pertenecía a la Comunidad Israelita de Melilla, igual que toda su familia, y que la embajada ya está en contacto con sus padres, que se dirigen a Jerusalén para el entierro.

Benjamin Netanyahu se ha desplazado hasta el lugar del atentado. EFE

Quienes lo conocieron destacan la devoción religiosa de Pinto Bittán, así como su fuerte vinculación con la comunidad judía local en España. "Se trata de una comunidad muy pequeña y cerrada, y la judía aún más. Melilla son 13 kilómetros de ciudad rodeada de mar y de frontera con Marruecos y ahí todo el mundo se conoce".

Esa es la razón que lo llevó a emigrar a Israel. Yacob Pinto quería ampliar su fe. "Buscaba estudiar la Torah y el Talmud, los textos sagrados, que es el máximo acto de religión que puede hacer un rabino. Había decidido hacer su vida allí. Por eso se había casado hace dos meses. Lo que ha pasado es un absoluto horror".

La FCJE, única institución que representa oficialmente a los judíos españoles, ha expresado "su profundo dolor" por el asesinato de Pinto Bittán y ha declarado luto oficial en su memoria. También ha destacado "su solidaridad con la sociedad israelí, que vive marcada por el terrorismo".

La Federación ha recordado que "la última vez que la comunidad judía española estuvo de luto fue tras el asesinato de los españoles Iván Yllarramendi y Maya Villalobo", que perdieron la vida a manos de terroristas de Hamás en la matanza del 7 de octubre de 2023.

Vista aérea del autobús en el que irrumpieron los terroristas.

Crisis diplomática España-Israel

El asesinato de Pinto Bittán a manos de terroristas palestinos llega en un momento de tensión diplomática entre España e Israel. Este mismo lunes, Pedro Sánchez anunció nueve medidas "contra el genocidio en Gaza", incluido el embargo total de armas, la prohibición del tránsito de barcos con combustible para las fuerzas armadas israelíes por puertos españoles y la restricción de acceso a personas implicadas en delitos en la Franja.

Sánchez justificó estas medidas como forma de "frenar el genocidio" y declaró públicamente su intención de aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Netanyahu.

En respuesta, el gobierno de Israel ha calificado las medidas de "antisemitas" y ha prohibido la entrada en Israel de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra Sira Rego. España ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante lo que ha calificado como "calumnias" de Israel.

El asesinato del joven español ocurrió mientras se anunciaban estas medidas. El Ministerio de Exteriores de España, por su parte, ha condenado "de forma tajante" el atentado en Jerusalén y ha manifestado su solidaridad con los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso con la paz en Oriente Próximo y la condena al terrorismo.

Además, ha confirmado oficialmente la muerte de Jacob Pinto Bittán y enviado el pésame a su familia. Aunque sus allegados aseguran que prefieren no agitar el debate político, recuerdan que "la mayoría de judíos apoya a Israel" porque son "muy corporativistas" y protegen a su país, y que esta polémica "es completamente ajena" a la muerte del melillense.