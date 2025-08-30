El cuerpo de Mati apareció a 500 metros de su hotel en Lombok, un paraíso con un largo reguero de sangre

Senggigi es una población que se levanta en la paradisíaca isla de Lombok (Indonesia). Se trata de un destino de playa tropical en el que muchos viajeros sueñan con pasar una temporada. Sin embargo, la aparición del cadáver de Mati Muñoz este sábado, tras dos meses desaparecida, ha demostrado que este rincón idílico esconde un lado oscuro.

Y es que el cadáver de la española ha sido hallado solo unos días después de que las autoridades localizaran otro cuerpo sin vida en este mismo sector. Entre un lugar del crimen y otro solo hay 20 minutos en coche.

En el caso de Mati Muñoz, sus restos fueron encontrados a las 21.30, hora local, de este sábado (las 18 en España). Según ha confirmado una fuente de la familia a EL ESPAÑOL, se encontraba "enterrada en una playa".

En concreto, fue detectado por los vecinos en las inmediaciones del Café Alberto, un local que se levanta a menos de 500 metros del hotel donde se hospedaba, el Bumi Aditya.

Efe informa de que la Policía de Indonesia ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato.

En concreto, el cuerpo policial de Lombok Occidental afirmó en un comunicado difundido en la tarde de este sábado que los sospechosos han sido detenidos por "homicidio premeditado y robo con violencia".

Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes en la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, según indicó el jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental, Lalu Eka Arya Mardiwinata.

Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana con el objetivo de robar las pertenencias de la española. Tras su asalto al hotel, asesinaron a Mati, que murió asfixiada.

Uno de los hombres fue detenido en su residencia y el otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia.

Ahora, el cadáver ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para ser examinado.

Un rastro de crímenes

El hallazgo del cuerpo sin vida de Mati Muñoz no solo ha conmovido a la sociedad española, también a la población de la isla de Lombok.

La proximidad con la aparición de un cadáver hace solo unos días en otra playa cercana ha hecho saltar las alarmas de los vecinos.

De hecho, el gobierno local de Senggigi y los residentes están trabajando para fortalecer la seguridad en la zona. El gobernador, Mastur, enfatizó que se va a reforzar el sistema de seguridad vecinal incrementando los patrullajes nocturnos.

"Nosotros, junto con las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) y la Policía Nacional de Indonesia (Polri), patrullaremos para mantener la seguridad. No debemos permitir que los residentes se preocupen demasiado por este incidente", explicó Mastur, en unas declaraciones recogidas por el Lombok Post.

De manera que no se trata de los primeros crímenes que se producen en esta zona, tal y como han alertado los medios de la isla. Y es que la zona de Senggigi es un lugar que, aunque turístico, es también inhóspito por su lejanía con otras grandes ciudades.

Sospechas familiares

El hallazgo del cadáver en una zona tan cercana al hotel donde se hospedaba da la razón a algunas de las hipótesis de su familia, que sospechaban que se localizaba en una zona próxima al hotel.

Su sobrino, Nacho Vilariño, se mostró abatido y sin esperanza en una entrevista con EL ESPAÑOL días antes de la aparición del cuerpo.

"Yo estoy buscando un cadáver. Quiero que las investigaciones se centren en la realidad: en encontrar el cuerpo y a los culpables, porque no, no hay esperanza de encontrarla viva".

"Quiero que saquen a mi tía del arrozal en el que está. Hay un bosquecillo al lado del hotel, un lodazal. Que se movilicen ahí, que hablen con quien corresponda, que de una vez por todas aparezca su cuerpo".

Otra familiar, Elena Herranz, especulaba en una línea similar: "Creemos que puede estar en una zona frondosa, como selvática, que hay cerca de su bungaló. Deberían buscar por ahí".

Una predicción bastante precisa que se ha demostrado cierta.