Ana Terradillos, al frente de 'La mirada crítica': "La gente está muy distanciada del mundo de los políticos, y lo entiendo"

Ana Terradillos está a punto de comenzar la segunda temporada de 'La mirada crítica' en Telecinco, donde volverá a compartir la franja de mañana junto a Ana Rosa Quintana con 'El programa de Ana Rosa', y junto a Patricia Pardo con 'Vamos a ver', completando la franja vespertina del canal de Mediaset cargada de información y opinión.

Para descansar de un primer año lleno de novedades con el inicio de un nuevo programa, la vuelta de Ana Rosa tras su paso por las tardes de Telecinco, la actualidad, etc. La donostiarra se fue de vacaciones unos días para desconectar de todo y de todos.

“Me fui una semana a Nueva York con mi hermana y con mi padre, que es un viaje que todos los años hacemos a diferentes destinos. Elegimos la ciudad estadounidense porque hacía mucho que no íbamos, unos ochos años. Luego me repartí entre Ibiza, donde estaba mi marido (el galerista de arte Jorge Alcolea), y San Sebastián, donde estaba mi madre”, le comenta la periodista a EL ESPAÑOL.

Hemos charlado con Terradillos para hacer balance de su primer año al frente de 'La mirada crítica', la variedad de opiniones políticas de su programa o la visión que tiene de la actualidad. También nos ha dado su opinión sobre la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas y el giro que dio su vida cuando Mediaset le ofreció un contrato de cadena, abandonando la radio por la televisión.

Un año intenso

Ana Terradillos volvió en septiembre de 2024 a la franja de mañana tras estar al frente del programa 'Cuatro al día' durante la temporada anterior, en las tardes del canal de Mediaset.

Ana Terradillos presentando el programa 'Cuatro al día'. Cedida

Para ella no era la primera vez que estaba en un programa matutino, ya que estuvo sustituyendo a Ana Rosa Quintana (junto a Joaquín Prat y Patricia Pardo) durante su baja por enfermedad.

Este año, la donostiarra aceptó el reto de ponerse al frente de 'La mirada crítica', que comenzará su segunda temporada en septiembre.

Pregunta.– ¿Qué balance hace de esta primera temporada de 'La mirada crítica'? ¿Cómo se ha visto?

Respuesta.– Con la sensación de que 'La mirada crítica' es un programa que está muy asentado, lo cual creo que es un titular bárbaro, porque todos sabemos que la mañana es una franja muy competitiva, con programas que están muy fuertes. Estaba 'El programa de Ana Rosa', que ha vuelto, 'Espejo Público', 'Mañaneros'…

Lo que hemos conseguido nosotros durante este curso político y legislatura de un año es terminar de asentar algo que ya veíamos que estaba bastante afianzado: un formato que la gente busca para informarse. Porque, pese al cambio de horario por la vuelta de 'El programa de Ana Rosa', los espectadores no nos han dejado de ver.

P.– ¿Está contenta con las audiencias?

Ana Terradillos. Cedida

R.– Estoy eternamente satisfecha y muy agradecida a la audiencia que nos ha respaldado. Creo que hacemos un tipo de programa que se difiere al resto, dentro de que tratamos más o menos los mismos temas, pero es que tenemos un plantel de colaboradores muy bueno y ahora mismo están sacando los principales sumarios y las principales noticias de investigación.

Esto interesa mucho a la gente, porque, con todo lo que está cayendo teniendo en cuenta que todo pasa por el plano judicial –muy relacionado con la política– y por los temas de corrupción, creo que los espectadores lo están comprando y lo están identificando con nuestro programa.

De hecho, no hay ningún otro formato en esta hora que tire de tantos periodistas de investigación. Eso es una parcela que la hemos labrado, es una cosa que es nuestra, y la mecánica está funcionando. Estamos muy contentos.

P.– ¿Qué le ha aportado personalmente este proyecto?

R.– 'La mirada crítica' supone un ejercicio de rapidez muy elevado donde hay que estar muy informada, este es un espacio muy ágil y dinámico.

Date cuenta de que, en una hora de programa, a lo mejor tengo diez videollamadas diferentes y hay que ser muy rápida para hacer las preguntas que tienen que ser, las precisas e interesantes.

Eso supone una labor de esfuerzo y de información muy ardua, y creo que eso es lo que me ha enseñado 'La mirada crítica': mucha agilidad ambiental, muchísima rapidez...

Ana Terradillos dirigiendo el programa 'La mirada crítica' Cedida

P.– También son muy plurales y tienen invitados de todos los partidos, no como Ana Rosa Quintana, que se quejó de que Pedro Sánchez, por ejemplo, no quería ser entrevistado por ella. ¿Cómo se sitúa 'La mirada crítica' al respecto?

R.– Lo que nos hemos encontrado nosotros en este programa es un contexto nacional tan penalizado... pero no tenemos el veto de ningún político, y eso es bueno.

Es verdad que Pedro Sánchez no ha venido todavía, pero a 'La mirada crítica' viene gente del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos, de Junts per Catalunya… y creo que eso, en los tiempos tan polarizados en los que estamos, es un tanto a apuntar para nuestro programa. Eso sí, internacionalmente hablando, me gustaría entrevistar a Obama, Donald Trump o Macron.

P.– ¿La actualidad política que todos nuestros políticos aportan día a día satura o, por el contrario, viene bien para preparar la escaleta del programa?

R.– La información viene de todos lados, no solo de la política. 'La mirada crítica' tiene también su parte de consumo, tiene una pequeñita parte de actualidad, de sucesos..., pero la parte grande es la política.

'El programa de Ana Rosa' y nosotros somos los dos únicos espacios políticos que existen en Telecinco, y esa es la misión que nos ha encomendado Mediaset. Así que toda la información política que surja nos viene de perlas (risas).

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica'. Cedida

P.– Pero la información política y económica es siempre controvertida, tiene muchos detractores o personas a las que simplemente les aburre, ¿qué les diría para hacerles cambiar de opinión?

R.– Pues me gustaría hacerles ver que, al final, la política es lo que mueve todo. Ahora mismo estamos en un momento delicado, los ciudadanos están tremendamente distanciados del mundo de los políticos, y lo entiendo.

La gente lo está pasando mal para llegar a fin de mes y muchos ven su puesto peligrar o se están quedando directamente sin trabajo, todo eso tiene mucha vinculación con la acción y la ejecución que los políticos están haciendo.

Aunque pueda parecer que no nos interesa o que no va con nosotros, no nos queda otra que atender a la política, que es la que mueve todo el arco económico y la que va a permitir o no que podamos hacer algo tan mundano y necesario como encender la calefacción o el aire acondicionado, por ejemplo.

P.– ¿Qué novedades podremos ver en 'La mirada crítica' a partir de septiembre?

R.– Te puedo adelantar que va a haber nuevas caras, algún tipo de cambio en el plató, pero nada más. En la tele nunca se sabe...

La vuelta de Ana Rosa

En febrero, Ana Rosa Quintana dejó 'TardeAR' para volver a la franja de la que es la reina: las mañanas, modificando la parrilla de Telecinco para acoplar 'El programa de Ana Rosa' entre 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver'.

En ese ajuste de horarios, se demostró que el horario vespertino es el lugar de la veterana presentadora, que seguirá este año entre Terradillos y Patricia Pardo con sus respectivos programas.

P.– ¿Cómo ha vivido el retorno de Ana Rosa a las mañanas?

R.– La vuelta de Ana la he vivido con satisfacción porque la mañana nos va mucho mejor con ella y ha subido la audiencia. Nosotros aumentamos dos puntos y, 'El programa de Ana Rosa', 1.2 puntos, 'Vamos a ver' también subió…

Es el trío de ases que hace a Ana ser líder de la mañana. Creo que esa era la misión, por lo que la satisfacción es total. Se quiera o no, al final nosotros vivimos de las audiencias.

Ana Terradillos presentando 'La mirada crítica'. Cedida

Un éxito valorado

El buen hacer de Terradillos al frente de 'El programa de Ana Rosa' junto a Patricia Pardo y Joaquín Prat cuando Ana Rosa estuvo de baja por enfermedad, o su éxito en 'Cuatro al día', han logrado que Mediaset ofrezca a la donostiarra un contrato de cadena.

Así como lo tienen otros presentadores del canal, como Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, Christian Gálvez… valorando su trabajo y dándole estabilidad.

P.– ¿Cómo le ha cambiado la vida el contrato de cadena de Mediaset?

R.– Me aportó mucha tranquilidad, es un contrato de larga duración que me permitió dejar la radio directamente. Si no, no habría podido estar tranquila, ni económica ni profesionalmente. Creo que este contrato ha sido un premio al sacrificio, al trabajo y a la constancia mantenida durante esos años. Estoy muy agradecida por la confianza que han depositado y la voy a aprovechar.

P.– ¿Diría que es más cómoda la posición de colaborador que la de presentador?

R.– Cuando trabajaba como colaboradora me lo tomaba muy en serio, se reían de mí porque iba a todas partes con mis apuntes estudiando. Tardaba fácil un par de horas en prepararme mis temas, y lo hacía con muchísima dedicación e intentando apuntar un poco más que el que estaba al lado. Eran mis primeros pinitos en la televisión y lo quería hacer todo muy bien.

Ahora es distinto, la responsabilidad es muchísimo mayor y tienes que tener la rapidez y la brillantez para solventar muchas situaciones inesperadas. Por poner un ejemplo, la muerte de la Reina de Inglaterra, tema en el que yo no soy ninguna experta, y me tocó en directo.

Hay que estar muy despierta, escuchar y leer mucho y muy variado, a mí eso no me cuesta porque soy una adicta a las noticias, tengo una cabeza muy informativa. Pero sí es cierto que tuve que cambiar un poco el 'chip' a la hora de presentar.