Gorka e Ibai, los vascos que han ido de San Sebastián a París en patinete sin motor a 40 km por día: "Salí de casa con 7 euros"

Gorka Lasa (1999) e Ibai Martín (2005) son dos jóvenes norteños que han emprendido una aventura de 30 días viajando en patinete desde San Sebastián a París. Después de seis meses de preparación, el 28 de julio, Gorka e Ibai se subieron sobre las dos ruedas de sus patinetes y pusieron rumbo a la capital francesa.

Desde bien pequeños, ambos han sido unos apasionados del patín y han competido en más de una ocasión. También, desde hace, años se dedican a grabar contenido 'scootering' para sus redes sociales. Ibai es fotógrafo, y con ganas de grabar aventuras patinando, le planteó a Gorka hacer algo diferente, y éste se puso a pensar opciones.

"Un día estaba en casa meditando cuando le dije a Ibai que se me había ocurrido una idea muy loca, y me dijo '¡qué pedazo de idea!'", cuenta Gorka Lasa en conversación con EL ESPAÑOL.

Fue en ese momento cuando empezaron a preparar su mochila y a organizar la ruta prevista en 1.000 km. Sin embargo, según ha avanzado la aventura se han topado con carreteras cerradas o caminos excesivamente pedregosos, por lo que los kilómetros iban sumándose a las espaldas de Gorka e Ibai.

El viaje de estos 'scooters' ha sido en patinetes normales, de los de toda la vida, no eléctricos. Gorka asegura que "se trata de una aventura mucho más sana". Además, ha señalado que "esta experiencia no habría sido posible con un patinete eléctrico", ya que ni la batería habría aguantado ni habría sido posible atravesar los caminos de piedras.

Un viaje 'freestyle'

La improvisación ha sido la reina del viaje: "Ha sido mucho más 'freestyle' de lo que pensábamos", asegura el joven. Los primeros días salieron a primera hora de la mañana, con un itinerario planteado para recorrer aproximadamente 40 km diarios, en torno a 4 o 5 horas montando en patinete.

Gorka Lasa e Ibai Martín. Cedida

A pesar de llevar una ruta muy bien organizada, los planes de estos mochileros han cambiado constantemente durante estas semanas. "El plan era salir con el amanecer para evitar el calor, pero no era funcional porque teníamos que parar a cargar las baterías y a editar los vídeos. Ha sido todo improvisado", cuenta Gorka.

El primer día salieron con mucha energía, pero con el avance de los días notaron que sus fuerzas eran cada vez menos. Unas fuerzas que fueron recobrando con el apoyo de su comunidad y con el paso de los kilómetros, llegando a hacer 70 km de recorrido en una sola jornada.

"Yo pensaba que al final del proyecto íbamos a estar más cansados. Pero al final la mente y el cuerpo se acostumbran", relata Gorka Lasa.

Estos 'scooters' fijaron unos gastos máximos de 100 € cada uno para gastar durante el mes. "A mí se me olvidó el dinero y salí con 7 € en la cartera", dice el mochilero vasco entre risas.

Gracias a que el apoyo fue inmediato, enseguida recibieron donaciones de gente, permitiéndose comer mejor de lo esperado: "La gente nos contactó desde el primer momento, incluso antes de salir ya éramos virales. Nos han invitado a comer varias veces, y menos mal".

Gracias a esto, los jóvenes apenas han gastado 27 € de los 100 € que llevaban como presupuesto inicial. "Los primeros días eran un poco terribles. Nos tirábamos hasta 6 horas en el suelo de un supermercado para cargar nuestros móviles, y gastando solo 3 cochinos euros en comida".

Gorka e Ibai en un supermercado cargando sus baterías y teléfonos. Cedida

A pesar de ello, Gorka asegura que echan en falta la comida española: "En Francia solo había pizzas y hamburguesas mal hechas, ya nos hubiese gustado comer mejor".

"Dormíamos en bosques"

Otra regla que plantearon antes de empezar la aventura era no alojarse en hoteles ni en ningún otro tipo de hospedaje. "Teníamos que dormir en la calle, llevábamos hamacas para colgar de árbol en árbol. Nos alejábamos de la civilización y dormíamos en bosques. Otro día dormimos en la playa", relata el joven.

Esto ha supuesto complicaciones durante la experiencia. Cuenta los 'scooters' que una noche les empezó a llover y se tuvieron que alejar de la arboleda por temor a que les cayese un rayo.

Con suerte, y gracias a que llevaban bien pensado lo que meter en la mochila, tenían mantas eléctricas: "Pusimos una manta térmica en el suelo y con otra nos tapamos. También eso nos ha salvado de pasar mucho frío".

Gorka e Ibai han aceptado como excepción el comer y dormir en casa de alguno de sus seguidores, aunque esto solo se ha dado en 3 noches de las 30 que ha durado la aventura.

El apoyo que han recibido en redes sociales ha sido inmenso, multiplicando por cien sus seguidores en Instagram. Además, a pesar de que su bandeja de mensajes rebosa, Gorka asegura que disfruta mucho leyendo lo que envían.

Gorka e Ibai en con sus patinetes. Cedida

Estos 'scooters' ya se encuentran en París, así lo han confirmado a este periódico y así lo han hecho saber en su canal de Youtube. Están aprovechando sus días en la capital francesa para descansar y para grabar contenido para sus redes sociales, algo que tienen claro que continuarán haciendo.

"Nuestro objetivo principal con este proyecto era que todo el mundo pudiese ver lo que se puede hacer con un patinete. Queríamos hacer algo muy 'heavy' que acaparase la atención de la gente. Y ahora por fin estamos en la posición que buscábamos", cuenta el joven vasco a EL ESPAÑOL.

Además, Gorka es entrenador personal, y a raíz de esta experiencia y de los muchos mensajes que ha recibido preguntándoles cómo han aguantado a tal esfuerzo físico, tiene como objetivo solicitar una membresía para crear una plataforma con la que "ayudar a la gente con ejercicios que realmente sirvan, con una buena salud y una buena alimentación".

Gorka e Ibai durante su viaje de San Sebastián a París en patinete. Cedida

PREGUNTA.– ¿Han pensado organizar otra ruta en patinete como mochileros?

RESPUESTA.– Sí, nos gustaría hacer más rutas. Hay países con los que llevamos soñando toda la vida con ir, como China, Japón o Corea. Y poder recorrerlos con el patinete es una idea que tenemos presente.

Pero primero necesitamos descansar un poco. Por el momento tenemos otros planes en mente: tirarnos en paracaídas, submarinismo, buceo... Aventuras en general.