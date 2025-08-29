Fernando Juez, el extremeño de 16 años que conquista con tres medallas en China la Olimpiada de Geología: "Aquí no interesa"

Uno de los ámbitos científicos que en ocasiones queda más relegado es el de la Geología. No obstante, se trata de una materia muy extensa y relevante a la hora de conocer las formaciones que se dieron en el pasado, así como el funcionamiento del mundo en determinados procesos naturales. Por esos motivos, Fernando Juez decidió tomar la Geología como una de sus pasiones.

El joven alumno del IES Rodríguez Moñino situado en Badajoz, es también un apasionado del ajedrez, habiendo llegado a competir. En el pasado 5 de abril ganó la fase nacional de la XVI Olimpiada de Geología celebrada en Tremp (Lleida). Dicho triunfo le llevó a competir este verano en China en la Earth Science Olympiad (Olimpiada Internacional de Geología).

La competición fue celebrada entre el 7 y el 17 de agosto en Jining, ciudad minera ubicada en el noreste de China. "Nos preparamos bastante bien porque el nivel de los alumnos de otros países era muy alto y conseguir las medallas fue muy emocionante. Una experiencia única el estar allí y conocer a gente de otros países a las que también les interesan las ciencias de la tierra", explica Fernando en conversación con EL ESPAÑOL.

Fernando, ya se había presentado a competiciones de matemáticas. Cedida

PREGUNTA.- ¿Qué te han dicho todas las personas cercanas?

RESPUESTA.- Cuando se enteraron de la noticia estaban muy contentos, porque ha sido un trabajo que no ha sido duro, porque me gustan las ciencias de la Tierra, pero saben que he estado tiempo preparándolo.

Pero no ha sido el único alumno español exitoso en este certamen, pues Santiago Otero Lago (Galicia) obtuvo una medalla de bronce en el Póster ESP (Earth Science Project) por equipos, y una de plata (puesto 15 absoluto del mundo) en la prueba individual (teórico & práctico test).

Por otro lado, Hugo Gorgojo Basanta (Galicia) obtuvo una medalla de plata en el Póster ESP por equipos, una de bronce en la Presentación ITFI (International Team Field Investigation) por equipos y una de bronce en la prueba individual. Finalmente, Samuel Martín Sánchez (Salamanca) sacó una medalla de plata en el Póster ESP por equipos, y una de bronce en la prueba individual.

Se hacen 4 pruebas , 2 por equipo (ESP & ITFI) y 2 individuales (TEÓRICA 70% -2 sesiones de 3h- y un práctico 30%, para el que les llevan a 2 geositios a todos. Cedida

10 días intensos

Aunque se trata de una experiencia en la que los alumnos pudieron disfrutar de días de descubrimiento de un país como es China, no exime de la exigencia de las pruebas. Una de las pruebas que más desafío supuso para Fernando fue la individual.

"Teóricamente la prueba individual es la que más cuesta preparar porque estás tú solo ante el examen y no tienes a nadie que te ayude, pero creo que la que me supuso un mayor desafío fue una de las pruebas por equipos que fue la ITFI que consiste en un trabajo de investigación de campo", explica el pacense.

No obstante, esta prueba fue muy útil para Fernando. "Teníamos que ir a un geoparque e investigar cómo se meteorizaban las rocas del suelo, e iba por equipos internacionales. Yo estaba con un chico de Bangladesh, un chino, un italiano, un checo y una chica de Afganistán".

El joven no contaba con mucha experiencia de campo, por lo que poder observarlo de cerca "supuso dificultad al principio". Es una prueba en la que se deben tomar pruebas y analizarlas", explica Fernando y concluye con que "a pesar de ser la prueba que más dificultad tenía, aprendí mucho, fui al campo y me encantó".

Sitio sagrado de Montañas Fénix, uno de los dos lugares en los que observaban fenómenos. Cedida

Preparación, nivel y experiencia

En las pruebas participaban 120 alumnos seleccionados entre miles. "Yo sabía que había mucho nivel, había estado practicando para los exámenes de Estados Unidos y me parecían muy difíciles, más que los de las pruebas de la ITFI, por lo que sabía que ellos tendrían un nivelazo", explica Fernando. En la prueba individual, los cuatro americanos se llevaron el oro.

Fernando demanda que "en España no hay geólogos, no hay interés social, ni en la educación en los institutos, yo hasta hace unos meses no tenía constancia de la Geología, pero en otros países sí son más conscientes de la importancia que tienen. Por ejemplo, los chinos sí le dan importancia a las ciencias de la Tierra y el medio ambiente en su currículum educativo".

El país oriental sorprendió gratamente al joven y explica que "China es un país increíble, tanto culturalmente, como a nivel socioeconómico", argumenta además "que tiene una sociedad muy estructurada, están mucho más avanzados, fuimos a un espectáculo en el que había un escenario increíble con pantallas haciendo olas..."

No solo le sorprendió el país a nivel estructural, sino también las personas que lo habitan. "Son gente muy abierta, yo me esperaba que fuese gente más cerrada, pero allí son súper agradables", explica Fernando.

Una persona importante en los éxitos de su alumno es Juan Pablo, su profesor de Geología. "Él empieza a dar Geología con vistas a las Olimpiadas, luego lleva a los nueve mejores a la regional y tenía ganas de presentarme a unas", explica Fernando. En cuanto a la preparación añade "que después de abril me centré un poco más en los estudios y del 20 de junio a principios de agosto estuve preparando".

"Por la mañana y por la tarde revisaba exámenes de otros años y apuntaba. El método que a mí me servía era apuntar conceptos clave y definiciones en unos post-it que pegaba en la pared de la habitación hasta que esta se llenaba, cuando veía la pared se me quedaban las ideas y aunque algunos días estaba cansado y no me apetecía tanto, mis padres me apoyaron", explica Fernando.

Juan Pablo, el profesor que inspiró a Fernando (el segundo de abajo comenzando por la izquierda). Cedida

Juan Pablo, profesor de biología al que le apasiona la geología ayudó al joven enviándole documentales, artículos, quedando en el instituto para revisar exámenes y resolver dudas. "Su ayuda ha sido importante para afrontar las preguntas" comenta Fernando. A lo que Juan Pablo añade "que ya fue un logro la competencia nacional porque llevaron a Fernando y a Nieves", una compañera del primero.

El futuro

Ante todos estos logros cosechados se atisba un futuro académico esperanzador para el joven pacense. "Juan Pablo despertó mi interés por la Geología, de pequeño ya me gustaban los minerales, tengo pensado estudiar Medicina, aunque si hubiese la posibilidad de estudiar dos carreras sería también geología porque me parece muy interesante", explica Fernando.

Sus temas favoritos dentro de la geología son los minerales y los fósiles, "porque con ellos puedes conocer la antigüedad de las capas de roca, el tema de la paleontología me gusta mucho y dentro de la geología me gusta reconocer cómo se formaron las rocas, interacciones de placas y el vulcanismo".

Alumno y profesor concluían reflexionando sobre esta experiencia, que a nivel social ha sido enriquecedora por motivos como la colaboración de países en conflicto, por ejemplo India y Pakistán. Una experiencia que ha servido para fomentar el aprendizaje colectivo y que reafirma como comenta Juan Pablo, que "la verdadera solución ante las crisis globales pasa por la integración y cooperación superando prejuicios y actuando unidos en favor del planeta".