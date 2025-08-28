Este es el grado superior de FP que puedes estudiar si te gustan las artes gráficas: sueldos de hasta 27.500 euros

Hacer una carrera universitaria poco a poco está dejando de ser la primera opción de muchos estudiantes. Las FP han ido tomando el relevo, superando por primera vez el millón de alumnos en el curso 2021-2022, con 1.030.052 matriculados.

El motivo: su carácter práctico y menor duración. Algunos estudiantes deciden decantarse por una Formación Profesional para entrar antes en el mundo laboral. Con el tiempo hacer una FP ha pasado a ser una alternativa que está a la misma altura que los estudios universitarios, y en muchas ocasiones, con más salidas y mejores sueldos.

Cada vez hay más españoles que deciden tomar el camino de la Formación Profesional; sin embargo, todavía hay miles de plazas de estos estudios que se quedan sin cubrir, como es el caso de la FP de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en empresas de artes gráficas, servicios gráficos integrales, editoriales, prensa diaria o periódica, así como en empresas dedicadas a la producción de envases, embalajes y packaging. Asimismo, durante la formación los estudiantes aprenderán a determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos, gestionar los procesos y recursos de preimpresión. Así como, crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles u organizar la producción gráfica.

Por otra parte, este grado tiene una duración de 2.000 horas dividido en dos cursos académicos como mínimo y algunos de los requisitos para entrar en él son: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño. Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo, un curso de formación específico, preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior o una prueba de acceso.

Una vez terminados los estudios, estos profesionales pueden comenzar su vida laboral en algunos de estos puestos: diseñador gráfico, técnico en preimpresión, técnico en impresión, técnico de encuadernación industrial, técnico en procesos de transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos o verificador de productos acabados de papel y cartón, entre muchos otros.

En cuanto al sueldo promedio que puede ganar un Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica ronda entre 18.000 y 22.000 euros brutos anuales, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 27.500 euros al año.