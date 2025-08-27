Antonio López, experto inmobiliario, habla sin rodeos sobre si es mejor comprar o alquilar: "Una opción sale mucho mejor"

La eterna pregunta vuelve a estar sobre la mesa: ¿qué interesa más, comprar o alquilar?

En un momento en el que los precios de la vivienda parecen inalcanzables y los sueldos no acompañan, muchos piensan que ambas opciones son casi imposibles.

Sin embargo, los datos y la experiencia del sector arrojan una respuesta mucho más contundente de lo que se cree.

Antonio López Ruipérez, CEO de 'Hipoteca Asesores', lo resume de forma tajante en un vídeo publicado en TikTok: "Una opción sale mucho mejor que la otra".

Y no se trata de un consejo lanzado al aire, sino de un análisis que parte de realidades tan simples como las cifras de lo que se paga mes a mes por una vivienda en España.

Tal y como señala el experto, "el alquiler medio supera los 1.150 euros al mes, mientras que una hipoteca son 700 euros".

La diferencia es significativa: más de 400 euros cada mes que acaban marcando un abismo entre ambas alternativas.

El momento actual del mercado hipotecario, además, abre una ventana de oportunidad que podría no repetirse.

Todavía existen ofertas a tipo fijo por debajo del 2%, algo que parecía impensable hace apenas unos años.

"Hay ofertas hipotecarias a tipo fijo por debajo del 2%, pero no van a durar mucho tiempo", advierte el especialista.

Una llamada a la acción que busca poner de relieve que quien se decida a comprar ahora puede blindar una cuota estable, inmune a las subidas de los precios de alquiler.

El argumento no se detiene ahí. Para el experto, la diferencia entre ambas opciones es conceptual: "Comprar es invertir, alquilar es gastar".

Mientras que cada mensualidad pagada de hipoteca suma en la construcción de un patrimonio, cada alquiler abonado se pierde sin retorno.

El principal freno para quienes se plantean la compra es el ahorro inicial, ya que, tradicionalmente, adquirir una vivienda requería disponer de al menos un 20 % del precio, además de los gastos asociados.

Pero el mercado también ha evolucionado en este sentido. Según el experto, hoy existen soluciones pensadas para quienes no disponen de esa base: "Ya existen hipotecas al 100%, incluso algunas financian los gastos".

La conclusión es clara y el experto no deja lugar a dudas: "Comprar es la mejor opción".

En un contexto donde muchos jóvenes y familias sienten que acceder a una vivienda en propiedad es un sueño imposible, las cifras y las oportunidades actuales muestran lo contrario.

El debate entre alquilar o comprar sigue abierto en la sociedad, pero los datos parecen decantar la balanza de forma clara hacia la segunda opción.