El verano de los Ortí López: "No me explico cómo a una familia con 10 hijos la declaración de la renta nos salía a pagar"

Laia (42), Emmanuel (40), Eli (38), Pili (36), Carlos (35), Mónica (33), Daniel (31), Roser (28), Lorenzo (27) y Clara (24) son los 10 hijos de José Manuel Ortí y Pilar López. Todos ellos nacieron en Esparreguera, un pueblo de Barcelona, sin embargo, sus padres se criaron y se conocieron en Valencia. A Pilar le viene de herencia la familia numerosa –tiene cuatro hermanos–, mientras que José Manuel (70) son 'sólo' tres hermanos.

Se consideran una familia "normal" a pesar de tener diez hijos, lo cual no les resulta inusual, pues, según ellos, "Dios lo quiso", y por eso formaron una familia numerosa. Ambos aclaran que, a pesar de que la diferencia de edad entre la primogénita y la benjamina -diecisiete años y cuatro meses-, mantienen una relación cercana y se ven con bastante frecuencia gracias a la proximidad de las viviendas de sus hijos con la casa familiar.

"Les encanta venir a comer a casa y que hagamos actividades juntos, incluso ya de mayores y con sus familias. Siempre, cuando había la posibilidad de hacer una salida o unas vacaciones juntos, se apuntaban porque hay toda una memoria positiva y que uno quiere volver a vivir otra vez".

La familia al completo en noviembre del año pasado en Port Aventura. Cedida

"Este año vamos a Menorca diez días y se han apuntado todos menos uno que está en el extranjero y no podrá. Como muchos de ellos comparten amigos, pues siempre les resulta divertido. Saben que al ser tantos, la diversión está asegurada. La mayoría de nuestros hijos son muy divertidos", comentan entre risas Pilar y José Manuel en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

A Pilar, sus hermanas siempre le decían en tono jocoso que era la menos predispuesta a tener muchos hijos, porque a ella no le llamaban la atención; sin embargo, irónicamente ha sido la que más hijos ha tenido. No era una apasionada de los niños, pero reconoce que, "cuando tienes tus propios hijos los quieres porque son carne de tu carne y nacen de tus entrañas. Los vemos como un regalo de Dios".

El cariño y la devoción que la madre a sus 66 años y padre, con 70, tienen hacia sus hijos es tan evidente que ambos aparecen en los vídeos del perfil de TikTok que crearon los hermanos para mostrar cómo es la vida en una familia de doce miembros.

"Nosotros somos simples figurantes. Nos dicen haced esto, pues nosotros lo hacemos. Mi papel de padre es de figurante un poco payaso, bufón. No tengo que esforzarme. Sale natural y se ríen. Como lo ven divertido y me hace gracia que lo vean divertido, pues yo también me río, lógicamente. Ellos tienen mucha creatividad y, sobre todo, la alegría que ponen en estas cosas.

Que dicen hay que bailar, pues hay que bailar, hay que cantar y bailar, pues cantamos y bailamos. Lo que haga falta. Y siempre, en todo encuentro, en nuestras salidas ponen mucha alegría. La verdad es que es una gozo poder seguir haciendo cosas con nuestros hijos. Es como más disfrutamos también nosotros", comenta José Manuel.

PREGUNTA.– ¿Cómo se mantiene económicamente a una familia tan grande?

RESPUESTA.– Todo depende de la fuente de ingresos. Afortunadamente tenemos una profesión que hemos podido ejercer. Pero vamos, hemos vivido simplificando. Yo recuerdo que algunas amigas que venían decían: "siempre que vengo aquí hay hamburguesas". No te podías comprar los mejores alimentos del mundo, pero podías comerte hamburguesas. Siempre nos ha dado el trabajo suficiente para podernos mantener aunque en algunos momentos era también una cosa lastimosa.

La familia Ortí López. Cedida

Lastimosa en el sentido de que yo recuerdo algunos años que venía la declaración de la renta y no me explicaba cómo podía ser que teniendo familia numerosa al final siempre me saliera a pagar. Un año tuve que pedir un préstamo para poder pagar a Hacienda. En algunos momentos era difícil, no hemos nadado en la abundancia, pero no nos falta de nada.

El padre es médico general con especialidad en psiquiatría y, aunque tiene 70 años, disfruta de una jubilación activa. Ella fue periodista de Televisión Española, aunque lleva ya tres años retirada. Es cierto que siempre han vivido ajustándose en los gastos, pero sus vacaciones eran y siguen siendo sagradas. No siempre podían permitirse destinos paradisíacos, pero eso no les generaba ningún malestar. El espíritu aventurero los ha acompañado desde niños y lo han conservado ya de adultos.

Pertenecen a la familia rutera de la Ruta Quetzal, una comunidad de jóvenes que participan en la expedición. Se trata de un programa educativo creado por el periodista Miguel de la Quadra-Salcedo que impulsa el conocimiento histórico, cultural y la convivencia entre jóvenes.

"Somos la mayor familia rutera de la Ruta Quetzal. Pili, Carlos, Mónica y Lorenzo fueron Ruteros. Emmanuel fue monitor de la Ruta Quetzal en 2010, Clara rumbera de España Rumbo al Sur y yo fui a la primera expedición de Aventura en el Amazonas en 1979. Las posibilidades no eran tampoco ilimitadas, pero hemos sido muy viajeros y nos hemos adaptado a todas las circunstancias. Hemos podido ir a una tienda de campaña, a un albergue, un hotel o un piso, o sea, no ha sido un obstáculo".

Todos juntos en la casa familiar. Cedida

Desde hace varios años, la casa de los Ortí López ya no está ocupada por los 12 miembros de la familia. Actualmente, por la época de verano, sólo la frecuentan cinco personas. El "síndrome del nido vacío" parece no afectarles gracias a que viven muy cerca unos de otros. Según Pilar, siempre hay alguno de los hijos que llega con su pareja e hijos a comer a la casa familiar.

"Me preguntan si pueden venir a comer y, pensando que iban a estar solos, se encuentran a algún hermano más con sus hijos en la mesa. Cuando ya empezaron a ser más mayorcitos y empezar a moverse y tener otras relaciones o estudios fuera, era frecuente que vinieran sus amigos".

Además de estar muy unidos, son una familia generosa. Dos de sus hijas estuvieron de Erasmus, otra es azafata y otra trabaja como bailarina en el extranjero. Cuando volvían a la casa por vacaciones, solían venir acompañadas y eran recibidas como si fueran uno más de la familia.

"Ha habido años que esta casa parecía la International House. Teníamos gente de EEUU, de Alemania... hemos llegado a tener 18 invitados y la casa llena de colchones. Han venido desde bailarines de la compañía hasta azafatos, y nosotros tan contentos. Somos una familia bastante abierta.