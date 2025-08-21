Lucía Lipperheide, experta en limpieza, te enseña cómo limpiar menos gracias a este producto de Mercadona

Una de las tareas más importantes que todo el mundo lleva a cabo en el hogar es su mantenimiento y limpieza. Para ello es necesario contar con numerosos productos, además de tener que dedicar varias horas a la semana para poder hacerlo correctamente. Pero a partir de ahora, gracias a los consejos de Lucía Lipperheide, "limpiarás menos".

Lo que comenzó como un simple hobby, rápidamente se ha convertido en una forma de vida para esta creadora de contenido que acumula más de un millón de seguidores. A través de sus redes sociales, la divulgadora comparte con sus seguidores numerosos trucos y consejos sobre limpieza y decoración del hogar. Y en esta ocasión ha publicado un vídeo en el que muestra cómo aprovechar al máximo el abrillantador de Mercadona.

Nada más comenzar el vídeo, Lucía asegura que "con este abrillantador de Mercadona limpiarás menos". Si lo aplicas en cristales quedan tan limpios que incluso repele la grasa y la experta lo utiliza en la puerta del microondas de cristal: "Elimina huellas y grasa en segundos dejando una capa que repele la suciedad, así limpio mucho menos cada día".

También lo aplica en la nevera y el congelador de acero inoxidable, que al igual que el microondas los toca constantemente. "Les devuelve el brillo, crea un efecto anti-huellas y los protege frente a la oxidación ligera", explica la divulgadora.

Lo mismo con los espejos. Lucía asegura que "quedan tan limpios que parece que no hay cristal". Asimismo, explica que este producto hace que repela el polvo y evita que se empañen tanto.

Por otra parte, si tienes restos de adhesivo en mármol y no sabes cómo quitarlos, Lipperheide da otro pequeño truco: "pulveriza insecticida y pasa una esponja suave". Esto sucede ya que funciona como disolvente gracias a sus aceites, además de esta manera no se dañará la superficie afectada.

Tras deshacerte del adhesivo por completo debes aplicar el abrillantador del supermercado español, creando de esta manera "una película protectora que repele la suciedad, manteniendo todo limpio durante más tiempo". Además, también devuelve el brillo al acero pintado sin dañar la pintura.