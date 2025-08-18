La hija de una dirigente del PSOE de Orense usó fuegos artificiales tras su boda cuando Galicia ardía: piden su dimisión

Mientras decenas de miles de hectáreas quedaban calcinadas por el fuego en Galicia, la hija de la diputada provincial socialista en Orense y teniente de alcalde de Amoeiro, Susana Rodríguez, se encontraba celebrando su boda en dicho concejo, situado a pocos kilómetros de varios focos activos.

La provincia se situaba en Nivel 2 de Alerta por los incendios forestales, lo que impide utilizar cualquier tipo de material pirotécnico. No obstante, durante el festejo, hacia las cuatro de la madrugada del sábado al domingo, se lanzaron varios cohetes, lo que hizo que la Guardia Civil se desplazase al recinto, según confirman medios locales.

Si bien Susana Rodríguez, en declaraciones recogidas por la prensa, negó estar presente durante el evento y hasta confesó que el padre de su hija llegó a reprenderla por tal irresponsabilidad, el BNG de Amoeiro ha exigido la dimisión de la teniente de alcalde socialista.

Comunicado del BNG. BNG-Amoeiro

"La celebración de la boda fue aquí, en Amoeiro, pegado a Orense. En la fiesta posterior lanzaron fuegos artificiales de pirotecnia pequeña. Con estas circunstancias, donde todo está ardiendo, con problemas en zonas sin desbrozar, con una política forestal nula, esto nos parece una grave irresponsabilidad", señala a este diario Marcos Blanco, representante del BNG en el concello gallego.

Si bien es cierto que Rodríguez no se encontraba en el lugar de los hechos y no puede responder por los actos de una hija mayor de edad, Blanco señala que son sus declaraciones posteriores las que han molestado a un pueblo que "está muy indignado". Es por ellas por las que han pedido que deje su escaño.

"Son felices pero inconscientes [...] Se trataba de una única caja de pirotecnia [...] salían disparados para arriba y no generaban un riesgo importante", justificó Susana Rodríguez en declaraciones recogidas por el diario ABC. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el ayuntamiento en el que trabaja pero la representante política "no se encontraba disponible".

"Lo que es sorprendente es que un cargo político de bastante responsabilidad diga que eso es porque son inconscientes y que sólo era una pequeña caja, y que como la pirotecnia sale disparada hacia arriba, no pasa nada. No son declaraciones de un cargo público de responsabilidad. Minimiza el tema en un momento de crisis. Es una ofensa al pueblo".

El Bloque Nacionalista Gallego de Amoeiro, en su comunicado, ha defendido que "este tipo de comportamientos no se pueden justificar, son inadmisibles" e indican "una nula percepción de los riesgos y una total ignorancia". Asimismo, ha zanjado que "no se puede estar en manos de inconscientes que ponen en peligro y se burlan de todos".

En Galicia, la declaración de Nivel 2 de Alerta implica que la emergencia supera la capacidad autonómica, normalmente por riesgo significativo de incendios forestales, y requiere la intervención de medios estatales, como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Bajo este escenario, se movilizan todos los recursos disponibles y las restricciones se intensifican especialmente en actividades que pueden provocar fuego, como la pirotecnia.

"La pirotecnia no se puede utilizar salvo que tengas una zona acotada, con gente controlándola, pero no en una casa particular. Con la situación que tenemos, donde cualquier cosa puede arder, no puede hacerse ni una quema controlada en una finca. Es de sentido común. Incluso si hubiese tenido permiso, es algo completamente inconsciente. Imagina que se planta fuego al lado en un momento donde todos los bomberos están ocupados en otra zona".

Galicia, a primera hora de este lunes, contabiliza ya más de 60.000 hectáreas quemadas, la mayoría en la provincia de Ourense.