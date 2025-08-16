Las vacaciones 'extremas' de Pablo Motos en Indonesia y EE.UU.: del buceo con tiburones ballena al combate con Topuria

Tras una de las temporadas más exigentes para Pablo Motos y El Hormiguero, el presentador valenciano se ha tomado unas merecidas vacaciones. Y es que la temporada comenzó con dudas por el duelo con David Broncano y La Revuelta, pero, tras la polémica surgida con el piloto Jorge Martín, el programa de Antena 3 remontó el vuelo sobre el de Televisión Española.

Finalmente, las aguas volvieron a su cauce, y El Hormiguero volvió a ganar en audiencia cada noche y Motos acabó la temporada como líder, dejando en segundo lugar a Broncano en la temporada más reñida del access prime time de la televisión en España.



A punto de comenzar su temporada número 20 (cinco en Cuatro y quince en Antena 3), el presentador ha aprovechado los meses de julio y agosto para viajar y disfrutar del mar, donde realiza algunos de sus deportes acuáticos favoritos.

Pablo Motos, un fanático de los deportes acuáticos.

Primera parada, Estados Unidos

El primer destino que eligió Motos para pasar el inicio de sus vacaciones fue viajar a Las Vegas para ver el combate de Ilia Topuria contra Charles Oliveira en UFC 317 por el título de peso ligero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El luchador hispano georgiano ganó el combate y se convirtió en campeón de peso ligero de la UFC.

El valenciano estuvo con Topuria antes del combate y también aprovechó para entrenar con Jorge Luis Masvidal, un luchador de artes marciales mixtas y boxeador estadounidense que compitió en la división de peso wélter y peso ligero en Ultimate Fighting Championship. Además, también compitió como profesional de MMA desde 2003 a 2023.

Pablo Motos sobrevuela El Gran Cañon.

Tras el combate y celebrar la victoria con Topuria, Motos contrató una de las excursiones que hacen los turistas que acuden a Las Vegas para visitar El Gran Cañón del Colorado (Arizona) en helicóptero, sobrevolando una de las grandes maravillas que ofrece el territorio estadounidense.

El presentador no dudó en subir a sus redes sociales su experiencia de vuelo mostrando el aparato con el que había viajado o las espectaculares vistas que ofrecen los 446 kilómetros de longitud y con profundidades de hasta 1.600 metros del Gran Cañón, bromeando, incluso, con el eco que producen sus paredes.

Bajo el mar

Otra de las pasiones de Pablo Motos es el buceo, actividad que no ha faltado este año en sus vacaciones. Tras mostrar otros años en sus redes sociales vídeos buceando entre bancos de barracudas en la localidad valenciana de Jávea, este 2025 ha dado un paso más.

"Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz", publicó el conductor de El Hormiguero en Instagram mostrando imágenes suyas nadando entre enormes tiburones ballena mientras hacía esnórquel.

No obstante, como sucede en ocasiones con lo que hace el presentador, también han surgido personas que han criticado esta actividad de Motos, concretamente Eugenio Fernández (@capithecus), veterinario y divulgador de animales salvajes, que analizó al detalle el vídeo publicado por el valenciano.

Pablo Motos buceando con un tiburón ballena.

"Me ha llegado el vídeo de Pablo Motos buceando con tiburones ballena en Indonesia y me gustaría comentar varias cosas. No hay mayor campaña de normalización y atractivo del turismo irresponsable que cuando lo hacen figuras influyentes, y este es el ejemplo perfecto", afirmó el experto.

Fernández, continuó diciendo en su publicación en Instagram que "basta con dedicar unos minutos a informarse para ver que esta es una actividad de turismo irresponsable. A veces no es tan fácil de detectarlas, pero una vez has participado en una, sería inteligente no compartirlo en redes sociales. El uso de alimento para atraer a animales salvajes genera impactos en los ecosistemas, reduce sus conductas de evitación, pero no el estrés: no es que les caigas bien, es que les compensa tolerarte para conseguir comida".

"Esta clase de actividades donde los turistas nadan sin control alrededor de animales, en un punto de alimentación artificial, son muy peligrosas, y como vemos en el vídeo hay varios momentos donde el presentador tiene a los animales excesivamente cerca o está en su trayectoria", añadió.

Para concluir, el veterinario y divulgador de animales salvajes avisó de que "si quieres realizar actividades con animales salvajes, infórmate para no participar de esta clase de experiencias en la que ha participado el presentador de El Hormiguero".

Pasión por los deportes acuáticos

Pero este verano no podían faltar algunos de los deportes que más le gusta practicar en verano, wakeboard, o su alternativa, el wakesurf. El valenciano se trasladó hasta el pantano de San Juan, situado en los términos municipales de San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros y Pelayos de la Presa, en el extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid y suroriental de Ávila.

Para practicarlo en sus aguas, ya que este embalse tiene hasta 14 kilómetros de playas con embarcaderos para las actividades acuáticas. Motos no duda en mostrar en redes sociales como practica Wakeboard, una mezcla de esquí acuático y snowboard. Esta semana, el valenciano quiso compartir con sus seguidores de Instagram un vídeo donde se le podía ver deslizándose sobre el agua encima de una tabla mientras iba agarrado a una cuerda de la que tiraba una lancha.

Pero no se detuvo ahí. Cuando cogió un poco de confianza, no dudó en ponerse a realizar maniobras y saltos demostrando la soltura que había logrado en pocos días. También se animó con otra modalidad acuática, el Wakesurf, que para practicarla hace falta un barco específico que genere olas para poder surcarlas con la tabla. El presentador colgó un vídeo en su cuenta de Instagram donde se le podía ver surfeando tras la estela de una embarcación, comentando en su post: "Imposible hacer esto y no ser feliz".

Pablo Motos practicando Wake Board.

"El Wakeboard es un deporte acuático que combina varios deportes en el cual te deslizas sobre el agua encima de una tabla siendo arrastrado por una cuerda (palonier). Se basa en el equilibrio y en conseguir la distribución correcta del peso sobre la tabla", le explica a EL ESPAÑOL Antonio José Gutiérrez ‘Guthy’, instructor de Xtreme Gene Watersports Spain, una de las escuelas más prestigiosas de este deporte en España que se encuentra en el embalse de la Breña (Almodóvar del Río, Córdoba).

El equipo necesario es un cabo especial que une el barco con el deportista y que debe tener cierta resistencia, ya que será la que tire de la persona y le permita desplazarse sobre la estela del barco. También hace falta un chaleco salvavidas por seguridad (como el que lleva Motos y que se puede ver en el vídeo), pero tiene que tener unas características concretas, debe de ser ligero y cómodo, que no obstruya los movimientos para hacer piruetas y saltos.

Por último, una tabla especial de espuma y resina que va recubierta de una capa de fibra de vidrio. Debe tener suficiente calidad para aguantar la presión ejercida por el agua y el cuerpo de la persona. Además, pueden llevar pequeñas aletas en diferentes configuraciones para lograr determinadas acrobacias.

Pero no solo consiste en una embarcación, un chaleco, una tabla y una cuerda, ya que el Wakeboard tiene dos versiones, la tradicional, con barco o lancha de arrastre y otra variante con un sistema de torres, poleas, cables y un motor. "En esta segunda modalidad no hay olas y estas se sustituyen por módulos en los que puedes hacer toda la serie de trucos, saltos y acrobacias que seas capaz", explica Guthy.

Pablo Motos sobre una tabla de Wakeboard.

Además, es un deporte que aporta grandes beneficios a quienes lo practican como mejorar el tono muscular por la fuerza que se necesita para mantener el equilibrio en la tabla, ya que al hacer ese esfuerzo se tiene un gasto calórico importante. También potencia los reflejos y la concentración al estar pendiente de coger las olas provocadas por el barco.

"Si intentas hacer saltos, tu coordinación motora y la flexibilidad aumentarán. También es fundamental que, al ser una actividad altamente física, te ayuda a liberar la tensión y el estrés generando gran

cantidad de endorfinas. Por último, al practicarlo en un entorno de naturaleza, te produce sensación de bienestar y libertad", comenta el experto.

"Se puede practicar en el mar, pero lo ideal es hacerlo en aguas cerradas y planas como las de un embalse o pantano. El viento es el peor enemigo de este deporte; si hay demasiado, es impracticable", añade Guthy, por eso Motos elige el pantano de San Juan, y no Jávea, para practicarlo. Eso sí, como en todos los deportes, hay que tener mucho cuidado en el wakeboard con las lesiones que pueden producirse practicándolo.

Pues parece que ahora tiene más cuidado para no lesionarse y no sumar una incidencia más a su cuerpo tras su rotura de bíceps, de tríceps, dos sóleos, la nariz, dos operaciones de menisco, una de hombro, una de orzuelo, seis costillas rotas, una lesión en el talón de Aquiles, dos covid...

El wakeboard, un deporte de riesgo.

También ha usado el medio acuático para practicar deporte de fuerza, ya que en uno de los vídeos se le podía ver caminando por una piscina bajo el agua con unas pesas en las manos, haciéndose un largo sin respirar e intentando hacer unas flexiones antes de emerger.

Jávea, su lugar favorito

No obstante, el destino preferido del valenciano es Jávea, un municipio de la Comunidad Valenciana situado en la costa norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. El presentador tiene allí una casa cerca del Cabo de la Nao, en una urbanización mecida por la brisa del mar y con unas vistas excepcionales.

Sus villas se construyeron en los años 80, se han ido modernizando con el paso del tiempo, como la del presentador. La publicidad de una agencia inmobiliaria de la zona afirma que "las parcelas empiezan normalmente a partir de los 800 metros cuadrados, con casas desde los 100 metros con dos

dormitorios, hasta impresionantes villas de lujo situadas en primera línea de fascinantes acantilados a ras del mar Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que este tipo de vivienda en Jávea es muy difícil de encontrar".

Motos es habitual de los locales de la zona, donde suele salir a comer o cenar, mostrando en redes sus menús o cuando coincide, entre otros, con Arturo Valls, como le pasó hace unos años, donde comió en el restaurante El Mirador junto al presentador Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá: "Hemos venido a comer un arroz al horno y nos hemos encontrado a Arturo Valls. Si está él, el restaurante es bueno", afirmó el valenciano.

Pablo Motos en el restaurante El Mirador.

"Qué bueno haberos tenido en nuestro local celebrando el comienzo de la nueva temporada y la mayoría de edad del programa. ¡Qué ganas de volver a veros!", le contestaron desde la cuenta oficial del local donde acudieron.

Y es que la casa de Motos en Jávea es el centro de reunión del presentador y sus colaboradores en los últimos días de agosto previos al comienzo de la nueva temporada en septiembre, donde hablan de los temas que abordarán, secciones e invitados que recibirán durante los siguientes meses.