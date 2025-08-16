Estas son las bebidas que no recomienda el doctor José Manuel Felices para hidratarnos en verano

Durante el verano es esencial mantenerse hidratado durante todo el día, especialmente durante estas últimas semanas en las que las olas de calor parecen una constante en prácticamente todo el territorio español. Sin embargo, la gran mayoría suele cometer errores a la hora de elegir la bebida adecuada.

Para ello, el doctor especialista, José Manuel Felices, ha publicado un vídeo tanto en TikTok como en Instagram en el que explica qué bebidas aconseja y cuáles no para realizar esta función de manera correcta.

Entre las bebidas que no recomienda se encuentra la favorita de gran parte de los españoles, sobre todo durante esta calurosa época del año. La cerveza.

"La cerveza puede parecer una muy buena opción para quitarnos el calor e hidratarnos 🍺 Pero, por muy fría que esté, puede resultar contraproducente ❌ El alcohol que le dice a tu riñón que no retenga el agua y la expulse, haciendo que salga más líquido incluso del que entró! 🥵 Con los refrescos ocurre algo similar, especialmente si llevan cafeína ☕️, que también estimula las ganas de orinar 💦 Si lo que buscas es hidratación, hay un claro campeón 🚰"

"La cerveza puede parecer una muy buena opción para quitarnos el calor e hidratarnos, pero por muy fría que esté puede resultar contraproducente", comienza a explicar el médico. José Manuel cuenta que el alcohol inhibe la producción de la hormona antidiurética. Esta hormona es la encargada de "decirle" al riñón que retenga el agua y no la expulse.

Esta es la razón por la que al beber alcohol las personas tienen unas "inaguantables" ganas de orinar, "que te hacen perder todo lo ingerido e incluso más", finaliza el médico.

Las siguientes bebidas que no aconseja beber con el objetivo de hidratarnos son los refrescos, con los que ocurre algo similar que con la cerveza. "Incluso los que no tienen alcohol, ni calorías tienen una cantidad de sustancias que hacen que el estómago los absorba más despacio y retrasan esa hidratación que necesitas". Además, si estos llevan cafeína también perderemos agua, ya que esta también estimula las ganas de orinar.

El doctor aclara que hay muchos motivos que pueden llevar a alguien a decidir disfrutar de una cerveza o un refresco, sin embargo, si lo que uno busca es la hidratación hay un claro y único ganador: El agua.