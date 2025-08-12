Jasmine sustrajo a su hija de 3 años en Lanzarote y se la llevó a la India a "vivir como una 'hippie'": el padre exige su vuelta

Después de varias semanas de angustia en las que Gerónimo Fernández no sabía en donde estaba su hija Lily Sofía, de tres años, descubrió que la menor estaba en la India con un parásito intestinal. Quien la llevó ahí fue la madre, Jasmine Raaymaekers, quien la sustrajo a finales de febrero y se fugó de donde vivía en Lanzarote.

Jasmine es una mujer belga de 30 años que le apasiona la vida hippie, explica Gerónimo. En sus redes sociales se muestra como una escritora errante en la que viaja con la menor por varios países.

La niña, nacida en Arrecife, fue reportada como desaparecida a finales de julio por la asociación SOS Desaparecidos y, tras esa publicación, la mujer decidió irse a Bélgica con la niña en donde ya fue contactada por la Policía Local de Las Palmas. Sin embargo, ni ella ni Lily Sofía regresaron a Lanzarote todavía en donde Gerónimo espera por su hija.

Gerónimo de 31 años, junto a su hija Lily Sofia. Cedida

Esta no es la primera vez que Jasmine se va del país con la niña. Ya lo había hecho en 2024, pero regresó en enero de este año. Entonces Gerónimo la demandó por la custodia exclusiva de la menor. Cuando el juzgado le notificó que debía presentarse a comparecer el 5 de marzo, Jasmine se fugó nuevamente con la menor.

"A la niña le quitaron el derecho a estar con su papá y a mí él derecho de estar con mi hija, y sin ninguna razón. Ha sido muy duro para mí. No puedo dormir y no sé cómo está su salud", detalla Gerónimo. "Ella (la madre) quería tener ese estilo de vida, viajar por el mundo con una menor, escribir libros y una vida fantasiosa que no se merece una niña".

Primero en Indonesia

Gerónimo y Jasmine se separaron en junio de 2024 y establecieron un convenio para visitar a Lily Sofía. "Yo la veía tres veces a la semana. Se quedaba conmigo un fin de semana y luego otro fin de semana con la madre y así todo bien", relata Gerónimo. Sin embargo, el convenio no fue ratificado por judicialmente.

Durante tres meses ambos respetaron lo acordado, hasta que un día Jasmine le dijo que se iría a Bélgica con la niña porque debía tratarse de un supuesto cáncer. Él se negó y le pidió los informes médicos para comprobar si de verdad estaba enferma.

"Nunca me pasó nada y luego cogió un avión y se fue con la niña. No quise hacer la denuncia en ese momento porque dijo que volvería a Lanzarote en tres meses y temía que no volviera", dice Gerónimo.

Sin embargo, Jasmine no fue a Bélgica para someterse a ningún tratamiento. "La veía en las redes sociales por Indonesia y otros sitios de Asia viajando de vacaciones con la niña", cuenta. Él le escribía y llamaba todos los días a la mujer para hablar con la menor, pero Jasmine no le cogía el teléfono.

En enero de este año, la mujer regresó a Lanzarote. Gerónimo demandó entonces la custodia exclusiva de la menor, además de la patria potestad compartida y otros requisitos como la retirada del pasaporte de la niña para que Jasmine no se la llevara nuevamente sin su consentimiento. También solicitó una prohibición de salida de territorio español sin la autorización de los dos padres.

El juicio se programó para el 5 de marzo y apenas la mujer recibió la notificación del juzgado se fugó nuevamente con la niña. Gerónimo fue a visitar a su hija el 28 de febrero y ya no la encontró. "La casa estaba cerrada. No había nadie y no dijo para dónde se iba", relata.

Jasmine ha compartido publicaciones en Egipto, la India y Sri Lanka. Cedida

El hombre ha tratado de comunicarse con Jasmine para saber sobre su hija, pero ella no le ha respondido los mensajes ni las llamadas. "Incluso el día del cumpleaños de la niña (26 de junio) le mandé un video, felicitándola, cortando una torta, diciéndole que le extrañaba mucho. No sé si lo ha visto".

El auto emitido por el juzgado de primera instancia nº 4 de Arrecife con fecha del 19 de marzo, dicta que "se prohíbe la salida de la menor del territorio nacional". Para entonces, la mujer ya había salido de España.

En cuanto a la custodia, el auto dice que "tanto la titularidad como la patria potestad será compartido por ambos progenitores. Ello implica que ambos progenitores participarán en las decisiones que, con respecto a su hija tomen en el futuro, siendo de especial relevancia las relativas al lugar de residencia, la educación, la sanidad, la formación religiosa y espiritual".

También se acordó la retirada de pasaporte y que la residencia de la niña, registrada en Lanzarote, no podrá ser cambiada sin autorización de ambos padres.

Enferma en la India

Tras varias semanas sin tener noticias de su hija, Gerónimo se dio cuenta a través de redes sociales que había estado en varios países. Primero en Egipto, en donde Jasmine buscó niñeras y luego fue denunciada en foros por algunas de estas de no pagarles tras cuidar a la niña.

Después, Gerónimo vio fotos de su expareja con la niña en la India y supo que había sufrido una infección intestinal, según las mismas publicaciones de la madre.

El hombre teme por la salud de la niña porque "desde que se fue no le ha puesto sus vacunas. Desde que estaba aquí en Lanzarote no quería llevar a la niña a ponerse sus vacunas. No creo que se las ponga mientras está de viaje". Hasta el momento, Gerónimo desconoce si su hija está recuperada de la infección.

La versión de Jasmine

Después de que la asociación SOS Desaparecidos reportó la desaparición de Jasmine y Lily Sofía a finales de julio, la mujer decidió regresar a Bélgica. "Esa orden de búsqueda es completamente injustificada. No es casualidad que se emitiera el día de mi cumpleaños. Mi expareja quería hacerme daño asi", declaró ella al medio belga HLN.

"Fue un shock enorme. Cuando vi el aviso de desaparición, estábamos en Sri Lanka. Volamos inmediatamente de vuelta a Bélgica. Ahora estamos en casa", agregó. También aseguró que se dedica a escribir a libros y que ha estado "viajando por trabajo estos últimos meses".

Jasmine también mencionó que es Gerónimo quien no le responde los mensajes. "Me parece muy injusto que digan que nadie sabe dónde estamos. Mientras tanto, mi expareja está en contacto directo conmigo por correo electrónico. O lo estaba... porque desde hace unos meses no ha respondido a mis correos electrónicos solicitando la manutención de la niña".

Por otro lado, Jasmine dijo que Gerónimo era un hombre violento que consume alcohol y estupefacientes. "No tenía ni idea de que estaba pasando nada de esto hasta que de repente vi una foto de mi hija y yo. Me parece realmente espantoso que me esté haciendo esto. Y la policía española claramente no considera que sea agresivo ni tenga problemas con las drogas y el alcohol. Simplemente es peligroso", indicó la mujer.

Jasmine Raeymaekers se encuentra en Bélgica. Cedida

Gerónimo asegura las acusaciones de su expareja son "mentiras" y que dice eso "para justificar su atrocidad. Tengo analíticas demostrables de que no consumo alcohol, ni drogas. Y violento para nada tampoco".

El hombre comparte con EL ESPAÑOL estas analíticas hechas en una clínica privada con fecha del 5 de agosto de 2025. En estos análisis médicos ha dado "negativo" a consumo de cocaína, heroína, marihuana y otros estupefacientes, así como al consumo de alcohol.

Por ahora, Jasmine permanece en Bélgica con la menor mientras Gerónimo está trabajando con su abogado para efectuar la restitución de la niña. "Estamos tratando de notificarla a ella en su residencia en Bélgica antes de que vuelva a irse con la niña".