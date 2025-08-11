Compañeros de una limpiadora fallecida en Jerez mientras trabajaba piden investigar si el calor fue la causa de su muerte

Una foto de archivo de un trabajador de la limpieza de Jerez. Ayuntamiento de Jerez

Una trabajadora de la limpieza viaria de Jerez de la Frontera ha fallecido después de varias semanas ingresada en el hospital. Su muerte "podría estar relacionada, presuntamente, con un episodio de estrés térmico o golpe de calor sufrido durante el desarrollo de su jornada laboral, en pleno episodio de altas temperaturas", según un comunicado emitido por el Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (SILJE).

Esta noticia que ha conmovido a la ciudad andaluza ha trascendido después de que el sindicato haya publicado este lunes en sus redes sociales la presunta causa de defunción, que se produjo el 19 de julio.

SILJE ha aprovechado su publicación para denunciar el "inaceptable silencio mantenido por la empresa concesionaria Medio Ambiente Cointer FCC Equal Cee (Jerez UTE) y por el Ayuntamiento de Jerez, en un asunto que podría tener implicaciones directas sobre la seguridad y la salud laboral".

En esta línea, piden "que se informe con transparencia de lo sucedido, con el debido respeto a la familia y sin ocultamiento de los hechos". Así como que "se abra una investigación oficial, en el caso de no haberse iniciado aún".

Sin embargo, este post ha sido eliminado por el sindicato "a petición expresa de la familia, que se ha visto afectada por su contenido". Asimismo, desde el Ayuntamiento recalcan que no harán valoraciones al respecto, ya que la familia de la difunta "ha pedido privacidad".

La teoría de la muerte por exceso de calor no es descabellada, ya que según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de este año se registraron 1.180 muertes atribuibles a las olas de calor en toda España.

Esta cifra representa un aumento de más del 1.300% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se produjeron 114 decesos por esta causa.