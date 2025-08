Montes, 'el cura del fresco' que regaña a los empresarios que explotan a temporeros: "Se les debe caer la cara de vergüenza"

Emilio Montes (Ciudad Real, 1976), conocido como 'el cura de Valdepeñas', es un sacerdote que ha ganado popularidad en redes sociales por su tono directo y contundente a la hora de impartir los sermones. Pero este fin de semana ha logrado desatar el aplauso colectivo con un discurso en el que apela a la igualdad de los trabajadores temporeros.

"Las personas que vienen desde fuera para ganarse la vida, si su jornal son ocho horas, no pueden estar trabajando doce. Y si tienen que estar doce, hay que pagarles las horas extras. No hay que aprovecharse de ellos".

Echando mano de esa entonación recriminadora que le caracteriza, el párroco de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia, en Valdepeñas (Ciudad Real), también ha arremetido contra las viviendas que en muchas ocasiones, los encargados de contratar a estos temporeros les ofrecen: "Si te tengo que dar una vivienda, no te la voy a dar en un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos".

"Con este tema a veces se piensa que 'como son rumanos...' Cuando en realidad son personas que merecen su dignidad. Y en tercer lugar, hay que darles de alta y hacer que tengan sus derechos sociales. Hay que tener esto claro. Dios no pasa por alto los derechos olvidados al pobre. Al que hace eso, habría que decirle: 'Se te tenía que caer la cara de vergüenza'".

Así de claro, sin tapujos ni rodeos, comenzó el padre Montes un sermón que está más de actualidad que nunca porque coincide con la detención este lunes de dos personas por supuesta explotación laboral de inmigrantes en situación irregular: uno en Alicante y otro en Albacete.

Y es que en La Biblia, en los versículos 14 y 15 del capítulo 24 del libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, aparece un pasaje que hace hincapié a esta situación que critica el párroco: "No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes de que se ponga el sol, porque él está necesitado y su vida depende de su jornal".

Curiosamente, estos versículos fueron citados por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, durante su intervención en el Desayuno Nacional de la Oración. Un mensaje con el que el socialista quiso dejar un recado ideológico citando a los propios textos sagrados cristianos.

22 años de sacerdocio

Emilio Jesús Montes Romero tomó posesión como párroco de su iglesia en Valdepeñas el 15 de septiembre de 2009.

Sin embargo, lleva ejerciendo el ministerio pastoral desde el 28 de septiembre de 2002, cuando fue ordenado sacerdote en la Catedral de Ciudad Real, después de haber terminado sus estudios en el Seminario Diocesano de Ciudad Real y graduarse como Bachiller en Teología en la Pontificia Universidad de Comillas.

Según explicó en una conversación en YouTube con el también sacerdote, Antonio María Domenech, proviene de una familia natural de un pueblo de Jaén, aunque él nació en Ciudad Real, y es "hijo de militar y Guardia Civil".

Su fiel devoción por la palabra de Dios le llevó a hacerse monaguillo a los siete años, comenzando su carrera religiosa a una edad muy temprana. Una fe que sigue alimentando, como lo demuestra su continua formación.

Incluso después de haber tomado posesión en la iglesia de Valdepeñas, se licenció en Teología en 2017, en la especialidad de Historia Eclesiástica, en la Universidad de San Dámaso en Madrid.

Pero lo que le ha hecho famoso no es su currículum, sino la forma en la que dirige las misas. "El problema es que hablo muy directo"; según él mismo reconoció en la citada entrevista en YouTube.

Esa falta de tapujos le hizo llenar titulares en octubre de 2020, justo después de haber culminado las obras de restauración de la parroquia de Valdepeñas, después de 35 años de obras.

En una misa, reprochó a los feligreses que nadie le había preguntado "cuánto falta por pagar" de las citadas obras. "Se ve que eso no os importa".

"Hay personas que llevan 11 años y pagan 6 euros al mes. Y yo les he hecho la trampa '¿ah, eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros?'. Así, haciéndome el tonto. [...] Es que 6 euros al mes, tampoco es nada".

El cura siguió con su bronca sacándole los colores a un señor "que en estos ocho años de obras me ha dicho más de quince veces que a ver si me daba su número de cuenta para cargarle la cuota".

"En estos ocho años nunca me lo ha traído y el otro día me llamó para que le buscara un sitio para la inauguración. Estás el primero, tú. Primerico estás ahí puesto. Cómo se puede tener la cara tan dura, eh. La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que sea tonto".

De aquello han pasado cinco años, pero periódicamente, los sermones de este sacerdote han seguido dando de qué hablar. En octubre de 2022 aludió a la ruptura de Tamara Falcó con su pareja, Íñigo Onieva, varias horas después de haber hecho público su compromiso matrimonial.

"No sé si os habéis enterado de que Tamara Falcó ha roto con el novio. Os habéis enterado, ¿no? No se habla de otra cosa", comenzó el párroco. "Pues estaba en un photocall, y una persona que ha estudiado cinco años de periodismo, coge la alcachofa y le dice: 'Como eres cristiana, lo tendrás que perdonar'. Ella, Tamara, no se vino abajo y contestó muy bien, como debe contestar un cristiano".

Y el mes pasado lanzó una crítica al Emérito, sin citarlo directamente: "Las leyes de Dios no son como las de Hacienda, que si no las cumples te exilian a Abu Dabi".

Como Santiago Apóstol

Todo esto son simplemente comentarios que han generado controversia al hacerse mediáticos. Sin embargo, uno de los episodios más polémicos del párroco tuvo lugar nada más inaugurarse la iglesia en 2020, después de 35 años de obras.

En un fresco, se deja ver a los pies de Jesucristo a Santiago Apóstol. Un Santiago al cual no es necesario dedicar mucha atención para darse cuenta de que su rostro es, en realidad, el del padre Montes. Algo que despertó la indignación de una parte de los usuarios creyentes en redes sociales.

El fresco de la iglesia del Santísimo Cristo donde aparece el padre Montes (en el centro, sentado) caracterizado como Santiago Apóstol. X [Twitter]

Pese a ello, no todo lo que hace o dice el padre Montes recibe el vilipendio mediático. De hecho, hace solo unas semanas realizó otro aplaudido discurso sobre los acontecimientos de Torre Pacheco, en los cuales, la brutal paliza a un anciano a manos de varios jóvenes magrebíes desató varios días de protestas en el municipio.

Al respecto, el sacerdote pronunció un sermón en defensa de la paz, haciendo un llamamiento a volcarse con el anciano y no tomarse la justicia por su mano.

"A un señor de 78 años, de buenas a primeras, le dan un palizón y ya parece que hay que vengarse, está llegando gente para darle otro palizón a quienes le han pegado el palizón".

"La pregunta es, ¿quién se quedó esa noche con él en el hospital? ¿Quién está dispuesto a acompañarle cada día para que no tenga miedo de salir? Es más fácil utilizar este tipo de cosas para crear odio o violencia. Pero a nosotros lo que Jesús nos enseña es que, ante esas injusticias, tenemos que estar al lado del que las sufre".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el párroco de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia para conocer qué le ha motivado a realizar estas reflexiones, pero ha rechazado hacer declaraciones: "No concedo entrevistas".