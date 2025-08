El mejor cachopo del mundo lo hace Nicolás Fraile en su restaurante: lleva tres quesos y cuesta 38 euros

En plena Plaza Mayor se encuentra el Mejor Cachopo del Mundo. El asturiano, Nicolás Fraile, al mando del Restaurante Arrabal ha conseguido tras cinco años de esfuerzos coronar su cachopo como el mejor del mundo. El año pasado quedó en segunda posición en el Campeonato Internacional al Mejor Cachopo del Mundo y como el mejor de Madrid. Un año después ha conseguido la tan deseada primera posición a nivel mundial.

Ni Nicolás –ingeniero y co-propietario del restaurante–, ni su mujer tienen una historia familiar relacionada con el mundo de la cocina. Sin embargo, tal y como cuenta el dueño a este diario: "A ambos nos apasiona la gastronomía y somos muy frikis de la perfección y que todos los platos estén de 10". Este fue el motivo por el que nació el Restaurante Arrabal, "con la misión de ser uno de los referentes gastronómicos en Madrid".

Desde el 2019, Nicolás y su equipo llevan participando año tras año en el concurso. Todo comenzó con una propuesta inicial de la que solo queda un buen recuerdo. "Después de ese primer año nos dimos cuenta de que con eso nunca ganaríamos".

Se trataba de un cachopo de solomillo de ternera, queso de cabra y cecina, con rebozado de Kellog’s. Fraile asegura que era una auténtica locura –y a día de hoy lo sigue pensando–, pero tenía claro que para ganar tan solo debían preparar un cachopo con los ingredientes tradicionales, "pero muy bien ejecutados y manteniendo su esencia".

El cachopo de oro

Una vez que entendieron qué camino debían tomar se pusieron manos a la obra. "Empezamos a probar mezclas de quesos y proporciones, también en diferentes tipos de jamón y sin duda en buscar una carne asturiana estable y perfecta. El rebozado también es muy importante y también lo fuimos mejorando y mezclando diferentes ingredientes hasta dar con el actual", recuerda Nicolás.

Como resultado, Arrabal consiguió crear un cachopo de carne de ternera asturiana, una mezcla de tres quesos (Ahumado de Pría, De Vidiago y Rebolín a la sidra), jamón serrano y una mezcla de panko y pan rallado como rebozado.

El Mejor Cachopo del Mundo.

Pregunta.– ¿En qué se diferencia el cachopo de Arrabal del resto de competidores?

Respuesta.– Pues me atrevo a decir que en el equilibrio de todos los sabores. Las proporciones que utilizamos hacen que en los bocados sientas la carne, el jamón, el queso (si eres muy fino incluso los diferentes quesos). Y luego que el rebozado no sea pesado ni grasiento, porque así es como se convierte en un plato muy difícil de terminar.

Conseguir este premio ha supuesto una "verdadera satisfacción" tanto a nivel personal como laboral para Nicolás y todo el equipo de Arrabal. "Estamos muy contentos porque son más de 5 años de participación en este concurso, muchas horas y horas de pruebas, cambios, ajustes, no es nada sencillo 'dar con la tecla'", explica el asturiano con orgullo.

Asimismo, asegura que no es nada sencillo mantener el nivel de calidad de los 500 cachopos mensuales que ofrece el restaurante, e incluso Nicolás y su mujer prueban regularmente el cachopo del restaurante para asegurar que el nivel no baja en ningún momento.

Futuro

Una vez conseguido este ansiado reconocimiento toca mirar al futuro y para Nicolás eso significa nuevos proyectos. Actualmente están trabajando en una nueva apertura bajo la misma marca (Restaurante Arrabal), en otro barrio de la capital española: "Creemos que se valorará mucho más el trabajo que estamos haciendo en un barrio con clientela nacional, como Salamanca, Chamberí o Ibiza".

Además, a día de hoy sigue trabajando como ingeniero a la misma vez que gestiona el restaurante. Pero el asturiano está considerando bajar el ritmo de aquí a cinco años. "Esto es como cuando Rafa Nadal tuvo que elegir entre el tenis y el fútbol, ¿no? Él eligió el tenis, y yo no elegí ninguno todavía", compara Nicolás.

Llegado el momento, todo apunta a que el partido lo ganará el restaurante. "Al final es que me requiere un poco menos de dedicación, ya que yo en el restaurante no estoy físicamente. Mi aportación no es tanto en el día a día, sino más en la parte estratégica y en la parte de dirección general", finaliza Nicolás.