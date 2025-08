"Estratega callejero", "no busca brillar", "narcisista funcional"... 22.000 audios para un perfil psicológico de Koldo García

Los 22.000 nuevos audios del móvil de Koldo García Izaguirre filtrados a los medios de comunicación han desatado la furia del exasesor de Ábalos. Conversaciones con su hija menor, discusiones con su pareja y hasta un audio en el que da una receta de patatas a la panadera: los registros dan cuenta de hasta qué punto mantenía un intenso control sobre diferentes áreas de su vida más allá de las conjuras urdidas junto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Koldo asegura que es uno de los pocos españoles a los que le han arrebatado sus derechos. "Me los han quitado absolutamente todos, y alguien debe ponerle solución", expresó en una entrevista con RTVE. "Si sólo hay 8 audios que la UCO señala como presuntamente irregulares, ¿por qué motivo entrega otros 21.992 míos para que se den a conocer a todo el mundo? Son cosas de la vida privada".

Él se presenta como una víctima. El chivo expiatorio de una caza de brujas. Asegura que no es más que una pieza de ajedrez de los engranajes del poder político. Sin embargo, Jorge López Vallejo, psicólogo experto en terapia breve estratégica, no ve en esa actitud sino una huida hacia adelante, una forma de autoexculparse.

"Ahora va a ponerse en una situación extrema de victimismo. Es lo que se llama 'autoengaño creíble'. Quiere hacer creer, e incluso él mismo cree, que ha sido utilizado por el poder. No le queda otra estrategia. No obstante, hablamos de alguien que traiciona a su mejor amigo, que extorsiona, que usa a las mujeres para obtener poder".

López Vallejo señala que desde su modelo terapéutico no buscan etiquetar a las personas, sino comprender patrones de interacción y percepción. "Koldo no es un enfermo mental. Es una persona que se ha comportado con fines de obtener poder. No entra en ninguna etiqueta. Es mentalmente sano, igual que Ábalos y el resto. Por eso decimos que es un depredador absoluto, un estratega sin valores ni principios que ha conseguido, de manera controladora, todos sus objetivos".

Precisamente es lo que se destila de su actitud hacia las instituciones públicas y el poder. "El trabajo me tiene absorbido. Ya me puede llamar el Presidente del Gobierno, que lo mando a la mierda literal. ¡Que me mande al paro si quiere!". Quien lo espeta, nervioso, sin filtros, en 2023, es Koldo, que termina de reunirse con José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados y llama a un amigo suyo desde un taxi.

En otro de los nuevos audios sobre el caso Koldo, esta vez de 2019, el exasesor confiesa sentirse "muy cansado" de "toda la mierda esta de la política", y culpa de ello a Pablo Iglesias.

Koldo García Izaguirre (i) y José Luis Ábalos (d) a su llegada al Congreso el 7 de enero de 2020. Jesús Hellín Europa Press

"Vacaciones, ¿cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Este subnormal del coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes. Vamos, podríamos estar José y yo 10 días de vacaciones y nos las jode el subnormal. Porque va a tirar la investidura, la va a tirar Podemos".

La autolegitimación progresiva de Koldo consigue crear una validación continua de sí mismo a través del control. "Las personas así se creen tan necesarios para los poderosos que esa fuerza los lleva a despreciar todo lo que tienen a su alrededor. [Koldo] es lo que llamamos un mediador todopoderoso, alguien que tiene una percepción disfuncional de la realidad porque cree tener un poder real basado en su red de influencias".

López Vallejo asegura que el investigado sigue el patrón 'perceptivo-reactivo-dominante', típico de las personas que no tienen poder institucional formal pero lo compensan generando una red informal de influencias. "Son estrategas callejeros, expertos en moverse en zonas grises". Su identidad parece construida en torno a ser necesario para otros poderosos. "No busca brillar por sí mismo, sino ser el que mueve los hilos por detrás", lo que refuerza su sensación de valor.



"Esto puede generar una forma de narcisismo funcional, no clínico. No es grandioso en lo externo, pero sí necesita sentirse indispensable, temido o respetado. Muestra un comportamiento absolutamente maquiavélico con fines de poder personal hacia él mismo. Al tener poder para intermediar, manipular y beneficiarse, y de que encima los 'de arriba' así se lo permitan, se vuelve un hombre poderoso para otros poderosos".

Su pasado violento

Koldo García Izaguirre arrastra un historial de condenas relacionadas con la violencia física. En 1995, cuando aún era vigilante de seguridad, fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de lesiones tras agredir con una porra a un ecologista durante una manifestación. La víctima necesitó catorce puntos de sutura en la cabeza.

Si bien el Gobierno de José María Aznar le indultó un año después, esta no fue su única condena: en 2011, la Audiencia Provincial de Navarra le impuso una multa de 900 euros por agredir, junto a un agente de la Policía Nacional, a un menor de edad durante los Sanfermines de 2010, después de la victoria de la selección española en el Mundial.

El joven, que tenía 16 años, acudió a un bar de Pamplona con una camiseta en la que se leía 'Independentzia'. En el local, varios asistentes vestían la camiseta de la selección española. El policía, molesto, lo sacó a empujones del bar. Ya fuera, llegó Koldo, que sujetó al joven del cuello y le propinó varios golpes. A esta condena se le suma otra por haber robado en un Decathlon.

"La violencia es una forma de poder", explica Jorge López Vallejo. "En ese momento no tenía una forma de manipular con los hilos de la alta política española. Su única fuerza era ser escolta y vigilante de prostíbulos. Su mecanismo de persuasión era la porra, el empujón; otra forma de conseguir poder y control compulsivamente, solo que basada en lo físico".

María Ángeles López de Celis, psicóloga, funcionaria de carrera y autora de El síndrome de Ali Babá y Los presidentes en zapatillas, considera que el pasado y el presente de Koldo configuran "el prototipo de corrupto despreciable que reúne todas las características negativas de una persona", con el agravante de que, además, "se dedica al servicio púbico". Es, en esencia, "el cliché del malo en todos los aspectos, un estereotipo".

La escritora sostiene que los audios que más le espantan son aquellos en los que Koldo García habla de las mujeres. Como aquella conversación en la que compartía con José Luis Ábalos detalles de un fin de semana "discreto" y discutían entre ellos numerosos detalles las tallas femeninas y sus 'habilidades' en la cama.

"Mira, si vienen de aquí, ya sabes quién va a venir, o sea, eso lo tengo claro... Si vienen de aquí tienes a la… ¿cómo es? Ariadna. Que está bien, que está recién... está bien, está perfecta. La Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras, o Ariadna y Carlota...".

En otro audio difundido recientemente, Koldo García expresa: "La Mari le va a hacer un apaño, dos o tres, la limpieza de sable y el helicóptero, todo lo que le pida, vamos".

Koldo García comparece en el Senado.

"Cuando hablamos de otro tipo de casos de corrupción, como el de Montoro, vemos una motivación económica. Son cosas absolutamente condenables, pero no a este nivel", considera López de Celis. "Aquí hay temas sexuales, la violencia, el machismo: siente un profundo desprecio por el género femenino. Hablamos de alguien con una moral laxa que dice auténticas barbaridades".

La psicóloga incluso considera que Koldo podría padecer "algún tipo de neurosis", ya que realizar todas esas grabaciones de forma compulsiva "no tiene mucho sentido" en una persona equilibrada.

22.000 son los audios filtrados del caso Koldo. Los expertos consultados por EL ESPAÑOL sugieren que esa estrategia de grabarlo todo buscaba obtener "un control absoluto" de cada aspecto de su vida, pero siempre para engrandecer su poder y permitirle "extorsionar y manipular" a los demás.

"Lo que está claro es que no era para presentárselo a un juez", considera López Vallejo, que incide en que ese afán de controlarlo todo fue su gran debilidad. "Este tipo de perfiles no son conscientes de las consecuencias que pueden tener sus actos. Crean una nebulosa donde no piensan más allá, sobre el futuro. Esos miedos les pueden llevar a cometer riesgos, por lo que los eluden".

Sin embargo, el experto incide en que esa compulsión controladora fue la perdición. "En algunos audios mete la pata, porque empieza a hacer alusiones personales cuando habla de miembros del partido, a los que menosprecia o debilita, y eso demuestra que empieza a perder el control".

PREGUNTA.– ¿Qué sentido tiene que incluso pudiera grabar aspectos de su vida personal?

RESPUESTA.– Quién sabe si quería usarlo para fines parecidos. No puede separarse la vida personal y profesional en este tipo de perfiles. Lo que se ve es que sus vidas empiezan a desintegrarse, a tener problemas familiares, a vivir en niveles de ansiedad altísimos. También son personas bastante básicas, que no tienen capacidad para variar de estrategia, son muy neutrales, así que utilizan la misma para su familia.

La gran pregunta es: ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué necesidad había de crecer tanto a la sombra del poder? "No hay ningún por qué ni ninguna tara o justificación causal. Al no ser una persona enferma, nos da igual si viene de un trauma infantil, que es algo que debería investigar un modelo freudiano, o de alguna situación de desprecio juvenil", considera López Vallejo.

Una posible causa, no obstante, sería la 'adicción' de Koldo al poder. "El sector público es muy proclive a que haya casos de corrupción. No obstante, por mi experiencia, el perfil del corrupto lo comparo con el del ludópata", considera María Ángeles López de Celis. "La corrupción crea adicción. Si no te pillan, repites".

Un joven Koldo García Izaguirre junto a Pedro Sánchez.

Para ella la gravedad del caso Koldo ya no reside sólo en la actuación del exasesor de Ábalos, sino en la permisividad de su entorno, que lo validaba y aupaba constantemente, haciendo que se sintiera libre de hacer lo que quisiera, aunque eso implicara dejar un reguero de víctimas a lo largo de su carrera.

"Resulta sorprendente que gente que no tiene un perfil con garantías, formación, experiencia ni un buen currículum sea avalada para ser asesor o consejero y gozar de gran poder. Un señor que fue portero de discoteca, que tiene un historial como el suyo, se le facilita mostrar su peor versión al darle poder y dinero. Lo que me alucina es que las personas que han caminado con él durante días, que han ido y venido, no se hayan percatado de quién era. No es creíble".

López de Celis concluye: "Si analizas a todos los personajes vinculados con casos de corrupción recientes, a todas las personas que han caído o están investigadas, vemos que no existe un patrón típico ni un catálogo de características que hagan encender una alarma. No sabemos localizar a quiénes debemos evitar. Por eso creo que la corrupción es algo cultural, que va implícito en la idiosincrasia del pueblo español y de su sistema público, proclive a ella".

El futuro que le espera a Koldo es aún un misterio. Lo está claro es que "se ha quedado solo", según recapitula López Vallejo. "Su futuro es absolutamente oscuro. El castigo más grande ha su pérdida de poder, su pérdida de admiración, perder la habilidad de poder manipular a los demás. Su mayor sufrimiento es ha dejado de ser el mediador todopoderoso".