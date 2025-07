Sectores del PSOE andaluz temen una debacle con Montero como candidata: "Sus claves e historias no funcionan"

El cupo catalán, y la corrupción en torno a José Luis Ábalos y Santos Cerdán hunden las expectativas electorales de la vicepresidenta María Jesús Montero como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Determinados sectores del PSOE andaluz temen una auténtica debacle en los comicios previstos para junio de 2026, tal como ha pronosticado esta semana el CIS andaluz: Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta, mientras que los socialistas caerían desde sus 30 escaños actuales a una horquilla de entre 24 y 26.

Por ello algunas voces del partido piden un giro de timón y que María Jesús Montero abandone ya el Gobierno, para hacer oposición a Moreno en Andalucía.

Montero se borró el lunes de la foto con el president Salvador Illa, en el anuncio del acuerdo que permitirá a la Generalitat recaudar la totalidad del IRPF, como primer paso de la financiación privilegiada prometida por Sánchez a ERC.

En su lugar, el Ejecutivo envió al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Presa de sus contradicciones, la vicepresidenta de Hacienda ha insistido en que "mientras haya un socialista en la Moncloa, no se otorgará ningún privilegio a una región sobre otra".

La primera vez que se barajó el nombre de María Jesús Montero para liderar el PSOE andaluz fue la alternativa de Ferraz para sustituir a Susana Díaz.

"No quiso", apostilla una fuente de la federación más al sur, la más numerosa de España. La misma que en estos días se tienta la ropa ante los augurios de los malos resultados electorales con ella de candidata, a un año de las elecciones andaluzas.

¿Sus lastres? El coleante caso ERE, los recientes casos de corrupción, con dos secretarios generales investigados, uno de ellos en la cárcel, y el acuerdo del cupo catalán. De poner la mano en el fuego por Santos Cerdán al acuerdo bilateral con Cataluña negado antes, durante y aún hoy por la ministra de Hacienda, cuestionando hasta a Josep Borrell.

Esta semana, antes y después de difundirse el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido como el CIS andaluz, distintas voces del PSOE-A advierten a EL ESPAÑOL que en el seno de la federación andaluza es necesario un giro de timón.

Apuntan a que se necesitan explicaciones, diálogo y nuevas estrategias. Porque la encuesta, basada en 3.600 entrevistas, pronostica el mayor batacazo electoral de los socialistas andaluces en toda su historia.

Quien fuera mano derecha en asuntos económicos del anterior secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, es Gaspar Llanes. Actualmente parlamentario andaluz por Sevilla y militante de base, no tiene inconveniente en ofrecer su visión a este periódico como fuente directa.

"Estoy aquí por los y las andaluzas en primer lugar, y luego comulgo con unas ideas socialdemócratas que son las que defenderé siempre, entre ellas la libertad de expresión y la democracia en todos los ámbitos", explica.

Pone de relieve que "quiero mucho a Juan Espadas y lo admiro". Por ello no duda en poner en valor su papel: "Hizo una labor extraordinaria y obedeció a Ferraz. Era el alcalde de Sevilla, tenía garantizada la reelección y tuvo que tomar la difícil decisión de liderar el PSOE-A".

Sobre los augurios electorales y las encuestas, subraya que "antes de 2021 la situación era parecida a ahora. Poco a poco se fue remontando, hasta más o menos el año pasado. La revisión de la sentencia de los ERE [por parte del Tribunal Constitucional] fue un subidón, y se ejerció una oposición responsable. En 2022 la economía cayó y nos golpeó electoralmente como un jarro de agua fría, por la inflación".

María Jesús Montero, en un acto del PSOE. EP Sevilla

Aquello, destaca, "fue una bomba total, con el incremento de los alimentos básicos en un 50%. Las empresas nos llamaban diciendo que cerraban porque no podían pagar las facturas de la luz. Fue una campaña difícil y el gobierno no actuó: lo hizo tarde, en septiembre, cuando se puso a trabajar para reducir la inflación".

Los problemas andaluces, como la sanidad y la educación, "tampoco los ve la gente como gravísimos, porque también ocurren en otras comunidades autónomas. Al final, cuando los gobiernos autonómicos se quejan de la financiación, hay que reconocer también que se ha mejorado muchísimo desde 2008. Sí, es verdad que el relato es complicado de trasladar, aunque se nos aplauda la política económica a nivel internacional".

Llanes es de los que no pone en duda los resultados del barómetro del Centra. "Las encuestas se han hecho durante dos semanas. Una, antes del escándalo de la corrupción de Santos Cerdán y la otra, justo en la semana siguiente. Podría haber sido hasta peor".

Sobre el papel de María Jesús Montero, "el partido decidió y yo ahí no me voy a posicionar en contra. Tendrá sus claves y sus historias, pero no están funcionando. Lo que espero es que esto se aclare. Porque la corrupción a los andaluces les pasa muchísima factura. Recuerdo una encuesta de GAD3, la consultora de Narciso Michavila, en 2019. El PSOE-A rozaba la mayoría absoluta".

Inmediatamente después "llegó el escándalo de los puticlubs de Fernando Villén y de la Faffe, pagados con dinero público, y fue llegando el desgaste. La corrupción en Andalucía afecta muchísimo, porque históricamente somos un pueblo más pobre y nos da un coraje tremendo. Por eso creo que es lo que más factura pasa electoralmente".

Pregunta.-¿Y la financiación catalana?

Respuesta.- Hay una cuestión importante que es el modelo de Estado donde todo debe ser aprobado por las Cortes Generales. No está mal que cada territorio imponga su singularidad. Porque Andalucía es, junto con Cataluña, la única que tiene un acuerdo de financiación aprobado en 2018. Lo que no se puede es hacer dumping fiscal y rebajar los impuestos a la riqueza para dejar de ingresar 1.500 millones de euros al año, cuando Cataluña sigue con esos impuestos. Yo defiendo a Andalucía, pero hay que ser coherentes.

No obstante, abunda en que "María Jesús debe explicar las cosas. Yo, que soy andaluz y español, particularmente me gustaría una economía en equilibrio, pero entiendo que otras regiones pidan más autonomía fiscal".

Pero el Estatuto de Autonomía de Cataluña, subraya, "para empezar lo que recoge son venias del Gobierno Central, como hace el nuestro. Se delegan competencias, pero por convenio y siempre están subordinadas".

"Para llevar a cabo lo que pretende Cataluña hay que cambiar leyes en el Congreso de los Diputados", recuerda, "y también me resulta extraño que el Partido Socialista vaya en contra de la justicia social".

La situación actual "no nos hace bien, hay un clima negativo y lo de Cerdán ha sido un palo tremendo. Pero no hay que dejarse llevar. Hay que evitar que el barco encalle en la orilla. María Jesús tiene que venir y explicar las cosas. Debe tener mayor conexión. Le diría, y de hecho ya se lo he dicho, que tiene que venir y explicar las cosas, porque los andaluces escuchan".

"Miedo"

Luis Ángel Hierro, quien disputó en febrero la secretaría general del PSOE-A a María Jesús Montero —sin que lograse los avales necesarios—, es mucho más crítico en las valoraciones que realiza a este periódico.

Como catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, sostiene que la financiación catalana "no puede ser a costa de Andalucía y los andaluces, y de destrozar el sistema de financiación. La inmensa mayoría [del PSOE-A] lo tiene claro, otra cosa es que nadie hable porque hay miedo".

Censura que de todo esto no se aborde en los órganos internos del PSOE-A: "Que se convoque y celebre el Comité Federal y nadie diga nada, cuando en los 90 se podía decir de todo... La sensación general es que María Jesús no va a ir a ningún lado. Los espadistas se preguntan ahora que para qué lo quitaron".

Porque el problema, en definitiva, es que "esto de la financiación hace mucho ruido y tiene pocas nueces, porque lo mismo no sale. Ya Junqueras ha dado una patada hacia adelante, porque si se trata de una cesión de competencias del Estado, hay que reformar leyes, como la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFTA)".

Entre tanto, "al PSOE andaluz esto lo destroza, por el desgaste reputacional que supone, y porque la gente no entiende que por qué hay que seguir cediendo y dándoles cosas a Cataluña".

Sobre el acuerdo, "lo que pone en el papel lo podría firmar hasta Moreno Bonilla. Pero no es lo que pone en el acuerdo, sino lo que dice el preámbulo, que es un despropósito y a nosotros nos mata".

Luis Ángel Hierro utiliza un ejemplo ajeno para explicar la situación "Me lo dijo un periodista. Esto es como una película de persecuciones de coches. Y el que huye no puede parar el coche".

"Pedro Sánchez no puede parar", dice gráficamente, "y tiene más suerte que un quebrao, porque no es un político de cálculos, sino de necesidades. De cálculos es Feijòo. Sánchez hace de la necesidad virtud y eso lo hace muy bien. Pero por el camino, nos va a destrozar".

También tiene palabras para García Page, el presidente autonómico y barón socialista más crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Qué hace Page en contra de esto? Si con que se planten dos diputados y digan que no... y diputados hay a punto de jubilarse, por lo que les daría igual".

Cuando lo del Estatut de Zapatero, Hierro era diputado en el Congreso. "Yo envié una carta diciendo que no lo votaría si no se quitaba lo del cupo catalán, y se lió un follón".

Lo cierto es que la situación "hace un daño tremendo. Y la estrategia política de azuzar con la ultraderecha no vale. La gente en Andalucía de lo que está hasta las narices de verdad es de los catalanes. Porque sabe que a la ultraderecha ya se la echará en las urnas cuando toque".

Sobre María Jesús Montero, Hierro admite que podría darse "hasta que no se presente. Eso lo he hablado con un susanista. Que a ver si al final no se va a presentar. Sacar los peores resultados electorales del PSOE de Andalucía es un papelón. Así que yo no las tengo todas conmigo. Me llegan críticas de todas las familias socialistas, y también del entorno de Espadas, que se preguntan ahora que para qué lo hemos quitado".

María Jesús Montero junto a Salvador Illa durante la última Feria de Abril.

El análisis de este exdirigente andaluz va más allá. "Aquí hay un problema y es que no hay PSOE, no hay partido. Un partido tiene que ser fuerte. Por haber, hay hasta opciones de que el secretario general no sea el presidente del Gobierno. El objetivo de Sánchez es mantener el gobierno, y eso está bien. Pero es que un partido debe seguir existiendo cuando sale del gobierno. Y más, un partido con 146 años de historia".

Pregunta.- ¿Qué cree que debería hacer María Jesús Montero?

Respuesta.- Pues es ministra de Hacienda, pero es obligatorio que salga de ahí y que se venga a Andalucía a sacar los diputados. Somos demócratas, y si se sabe que vamos a salir del Gobierno central, lo que tenemos que trabajar es para estar en las mejores condiciones para volver. Es que Moreno Bonilla se va a pasar 12 años presidiendo la Junta de Andalucía y nosotros estamos jugando a las casitas.

Hierro dispara de nuevo: "Pero si se ha convocado un Comité Federal en Andalucía, para elegir a María Jesús Montero sin que hubiera reuniones de las delegaciones provinciales. El de Sevilla lo convocaron y luego lo desconvocaron". Por ello cuestiona que "lo que dijo Montero allí en el Congreso regional, ¿en nombre de quién lo dijo?".

Pregunta.- ¿Hay malestar en la militancia con esto?

Respuesta.- Sí hay malestar. Porque todo esto se hace para que no hablen las bases. Dijo el otro día Pedro Sánchez que él estaría hasta que se hundiera el barco. Pero ¿por qué se tiene que hundir?

Adelanto electoral

Un histórico dirigente socialista andaluz, de los que tuvo mando en plaza, sostiene a EL ESPAÑOL sobre el acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el catalán en el ámbito fiscal que "en principio, si lo escrito se llevara a la práctica, habría que reformar al menos tres leyes. Empezando por la de Tributos Cedidos. La catalana, pero también la andaluza".

Todo esto "se va a ver en el Consejo Económico y Social de septiembre. Y ella, María Jesús Montero, no se ha salido de la foto, es que es un acuerdo bilateral en el que ella no tiene que estar".

Pregunta.- Pero es la ministra de Hacienda. ¿No cree que esto le pasará factura como candidata en Andalucía, donde decía lo contrario?

Respuesta.- Yo a María Jesús... yo no me apuntaba a enterrarla. No, no. Porque otro candidato o candidata... ¿quién? Las elecciones son en junio de 2026. Y lo normal es que con esas encuestas, Moreno Bonilla apruebe los presupuestos y adelante las elecciones. ¿Que sale tan malamente como dicen? Bueno, habrá que pelear las cosas.

Otro importante histórico líder socialista andaluz consultado por este periódico sí cuestiona los resultados del barómetro del Centra. "No es un libro de fe. Lo que perjudica a Andalucía no es tanto el tema de la financiación, sino la situación general del PSOE en España. Y resulta que al PP le estalla el tema Montoro, y sus votantes lo perdonan. Los votantes del PSOE no le perdonan al PSOE sus casos de corrupción".

Es de los que también cree que la financiación catalana no es lo que le pasa factura al PSOE-A ni a María Jesús Montero: "Los ciudadanos normales no entienden lo de la singularidad. Es verdad que hay dudas sobre el acuerdo y hay que explicarlo bien. Lo de la corrupción ha sido fuerte y desgasta mucho. Y tiene su lógica, porque el PSOE tiene que ser muy exigente. Se une una cosa con otra y todo suma. En negativo para nosotros".

María Jesús Montero ante el Comité Director del PSOE-A. E.P.

Ante la situación actual, "no hay que arrugarse y hay que hacerle frente. Moreno lidera un gobierno muy inactivo. Sigue la estela de lo que había manejando más presupuesto que nunca. Y han decidido no moverse para no meterse en problemas".

La moderación, sostiene, "desde luego, no es una ciencia política. Porque con todos los medios que tiene no ha sido capaz de abanderar un frente común contra la financiación de Cataluña. Hasta Ayuso se lo piensa. Ha fracasado estrepitosamente".

En cuanto al papel de la secretaria general del PSOE-A, afirma que "en estos momentos no puede dejar el cargo de ministra, pero cuando pase lo de la financiación, tiene que centrarse en Andalucía y rodearse de un equipo que le fabrique un proyecto. Y desde luego, ese proyecto hay que afrontarlo de otra manera distinta a lo que hay ahora".