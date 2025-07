José Ángel Antelo, investigado por la Fiscalía: el ala-pívot gallego expulsado de la Sub-20 que se recicló como líder de Vox

A José Ángel Antelo lo apartaron de la selección española de baloncesto en 2006, en pleno Europeo sub-20. La versión oficial nunca se detalló. Lo que sí era un hecho es que Antelo, entonces uno de los nombres más destacados del equipo, dejó la concentración sin haber finalizado el torneo.

La Federación Española lo describió en aquel entonces como una "falta muy grave", un extremo que recogió la prensa deportiva años después. "Es algo olvidado. Aquel era un equipo campeón, pero no se rindió bien y se buscó una cabeza de turco", se defendió Antelo en una entrevista en 2013.

Casi veinte años después, el foco mediático, que nunca se fue del todo, ha vuelto a colocarse sobre él. Esta vez desde un ángulo completamente distinto. Ya no como promesa del baloncesto, sino como una figura política con proyección dentro de Vox en Murcia.

José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, este sábado ante los periodistas tras los altercados de Torre Pacheco. Europa Press

Más concretamente, como objeto de una investigación de la Fiscalía Superior de Murcia, que examina si sus declaraciones públicas tras los altercados de Torre Pacheco —producidos tras la paliza que recibió Domingo, un hombre de 68 años— constituyen, o no, un delito de odio.

Trayectoria de contrastes

Nacido en Santiago de Compostela en 1987, Antelo fue reclutado por el Real Madrid siendo adolescente. Debutó en la Euroliga con 16 años —un hito reservado a muy pocos jugadores en la historia de la competición—, fue campeón de Europa sub-18 y bronce en Mannheim.

En 2004 promedió 19,3 puntos y 10,5 rebotes en ese torneo. Varios observadores lo incluyeron en listas de promesas del baloncesto europeo. Pero tras su expulsión de la Selección española en 2006, a la que regresó después, aunque sólo en una ocasión, su carrera se desplazó hacia equipos de segunda línea.

Cáceres, Zaragoza, Bilbao, León, Tenerife. Una declaración suya tras una derrota en Burgos —"lo único que tengo ganas es de salir ahí e inflarles a hostias"— fue titular en varios medios deportivos. Horas después escribió en su perfil de Twitter una versión suavizada de sus palabras. "Las declaraciones que hice son desafortunadas, lo que quería decir es que hay que igualar el tema físico pero siempre dentro de la deportividad".

Antelo, en una imagen de archivo compartida por el UCAM, celebrando sus 100 partidos en 2016. E. E.

En 2012, con 25 años y lejos ya del adjetivo promesa que solía acompañar a su nombre, recaló en Murcia para jugar en el UCAM. Allí fue capitán durante siete años. Pese a varias lesiones graves, incluida una en el tendón de Aquiles, mantuvo una carrera estable hasta su retirada en 2019.

Ese mismo año se afilió a Vox y entró como concejal en el Ayuntamiento de Murcia. El salto del parqué a los mítines fue, en la práctica, casi inmediato. Incluso en su rueda de prensa de retiro le preguntaron por los rumores que le ubicaban dentro de la cúpula del partido en la ciudad.

Fuentes del entorno de la UCAM consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que el rápido reciclaje se explica porque fue José Luis Mendoza, presidente entonces de esa misma universidad, y fallecido en 2023, quien introdujo a Antelo, con quien tenía una gran relación, en el partido político.

El giro político

En apenas ocho meses, José Ángel Antelo —graduado en Marketing y Dirección Comercial y MBA en Dirección y Gestión Deportiva— pasó de edil a presidente de la gestora regional de Vox, encargada de reordenar la formación tras las generales de 2019. En octubre de 2020 fue designado presidente del partido en la Región de Murcia.

Para las autonómicas de 2023 encabezó la lista regional y obtuvo el 17,7 % de los votos, lo que le permitió entrar en el Gobierno como vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio.

El candidato del Partido Popular para presidir Murcia, Fernando López Miras (i), saluda al presidente de Vox en la Región de Murcia, y diputado en la Asamblea, José Ángel Antelo (d), durante el segundo debate de Investidura en la Asamblea Regional, a 6 de septiembre de 2023, en Cartagena. Edu Botella (EP).

Pero en julio de 2024, dejó el cargo. Explicó que no podía continuar en un Gobierno que, a su juicio, no respetaba el compromiso de no participar en el reparto de menores extranjeros no acompañados. Desde entonces, ha centrado su actividad política en asuntos relacionados con inmigración y seguridad.

En enero de 2025, Antelo declaró: "Existen planes [en Murcia] de reagrupación familiar para atraer a más inmigrantes. Nosotros queremos redirigir esos recursos para que sean devueltos a sus países". En febrero, publicó en su perfil de X (antes Twitter): "La inmigración ilegal, masiva y descontrolada, supone más delincuencia y degradación de nuestros barrios".

Torre Pacheco

Ese discurso, que le acompaña durante todas sus intervenciones, se hizo más presente que nunca esta semana. El 12 de julio de 2025, vecinos de Torre Pacheco salieron a manifestarse tras la agresión a Domingo, un hombre de 68 años. Los disturbios posteriores derivaron en un aumento de la tensión social en el municipio.

Vox organizó un acto bajo el lema Defiéndete de la inseguridad. Antelo participó y atribuyó los hechos a la política migratoria de los sucesivos gobiernos: "Lo que sucede hoy en Torre Pacheco tiene responsables directos: los que han llamado a la inmigración ilegal", dijo.

Días después, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia por presunto delito de odio. La investigación, que está en fase preliminar, incluye la revisión de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales vinculadas a los sucesos. La fiscal delegada de delitos de odio en Cartagena está a cargo del caso.

Antelo, por su parte, ha respondido a través de medios y redes: "Decir la verdad nunca será un delito de odio". Añadió que Vox condena "toda la violencia" y subrayó que su formación es la que "más crece" en la Región de Murcia, donde, según afirmó, "cada vez más ciudadanos comparten nuestras ideas".

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, este martes, en rueda de prensa.

Del parquet al atril

Desde sus inicios como concejal, Antelo ha defendido propuestas simbólicas relacionadas con la identidad nacional: la instalación de banderas de gran tamaño, la presencia del himno en centros educativos o la priorización de políticas de seguridad. Su estilo es directo y sus posicionamientos no han pasado desapercibidos en el ámbito mediático ni político.

En una entrevista publicada hace más de una década en Marca, Antelo reflexionaba sobre sus inicios deportivos: "Las expectativas tan altas me perjudicaron. Sólo tenía el talento. No estaba preparado para jugar con los mejores". En esa misma conversación afirmaba haber aprendido de sus errores: "Lo que consiga será a base de mi trabajo".

Consultado con motivo de este artículo por EL ESPAÑOL, Antelo pide "respeto" hacia su etapa deportiva y niega que fuera expulsado de la selección sub-20: "Eso fue un bulo. Nunca pasó. Se buscó una justificación cuando éramos favoritos y perdimos en cuartos. No me expulsaron, es mentira".

Señala que el entonces seleccionador buscó "chivos expiatorios" y que "alguien contó esa historia para justificar el fracaso del equipo". Añade: "Era un grupo con muchos jugadores del Real Madrid, y en aquel momento no era un club bien visto dentro del baloncesto de formación".

Sin embargo, fuentes cercanas a la Federación aluden a que la expulsión de Antelo y Alberto Aspe, su compañero de equipo, se basaron en motivos disciplinarios. Aunque el torneo sí que estaba, como expresa Antelo, a falta de un partido, finalizado para el conjunto sub-20 español.

Foto de archivo del presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, durante una intervención en un acto del partido en la pedanía de Era Alta. Edu Botella (EP).

Sobre la investigación abierta por la Fiscalía de Murcia, a raíz de sus declaraciones tras los disturbios en Torre Pacheco, Antelo sostiene que el procedimiento "no tiene ningún recorrido" y que será archivado "en dos o tres meses".

En cuanto al clima de tensión social en la localidad murciana, afirma que su intervención no lo agravó: "Los disturbios fueron el viernes por la noche y nosotros fuimos el sábado por la mañana. Fue una manifestación pacífica. No contribuimos a nada".

El foco ya no está en su juego interior bajo el aro, sino en un discurso que ha terminado por situarlo en el centro de una causa judicial. La Fiscalía estudia si sus palabras alimentaron un clima que excede la discrepancia política. Él lo niega. Pero las consecuencias de su retórica —en un contexto social marcado por el miedo, la tensión y el ruido— ya no se miden en encuestas.