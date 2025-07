La Guardia Civil instó al líder de Desokupa Dani Esteve a irse de Torre Pacheco por ser ilegal su manifestación: 'No lo comunicó'

Daniel Esteve “convocó ilegalmente” una manifestación para la tarde de este martes, en la Plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco, bajo el lema: ‘Manifestación contra las agresiones a nuestros abuelos’. ‘Solo el pueblo salva al pueblo’. Así lo han confirmado hasta dos fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL: “La convocatoria no estaba solicitada ni comunicada por el señor Esteve".

La convocatoria se lanzó por redes sociales tras la paliza sufrida por un pensionista de Torre Pacheco, Domingo, de 68 años, a manos de un marroquí que ya ha sido detenido por la Ertzaintza en el País Vasco. Tal arresto se produjo después de que la Guardia Civil localizase a dos compatriotas que presuntamente le ayudaron a destruir pruebas relacionadas con esta agresión y a huir al norte, con el objetivo de llegar a Francia.

Este martes, en cuanto Daniel Esteve fue visto en un coche llegando a Torre Pacheco, los miembros del dispositivo especial de seguridad ciudadana que desarrolla la Guardia Civil y la Policía Local le instaron a marcharse del pueblo.

Una fuente de la Delegación del Gobierno detalla que el jefe de Desokupa “fue escoltado por una patrulla para cerciorarse de que abandonaba la localidad”, debido a que está convertida en una olla a presión, a causa de las cacerías contra la población marroquí que los grupos de ultraderecha están promoviendo.

“Una patrulla lo siguió hasta que confirmó que salía del pueblo hasta la autovía”, tal y como detalla una de esas fuentes de la Delegación del Gobierno. Unas cien personas esperaban al responsable de esta empresa que se dedica a ejecutar desalojos exprés, vinculada a la ultraderecha, pero no había cumplimentado el trámite que cualquier ciudadano debe realizar para acogerse al artículo 21 de la Constitución Española que garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas.

El cartel de la convocatoria de este miércoles en Torre Pacheco.

El citado artículo de la Carta Magna expone que el derecho de reunión no requiere autorización previa para su ejercicio, excepto cuando se trata de reuniones en lugares públicos o manifestaciones, como es el caso de la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde se exige que se comunique previamente a la autoridad que se va a desarrollar una reunión en un espacio público, tal y como indican desde la Delegación del Gobierno. “La convocatoria no tenía autorización”, insisten.

La ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, publicada en el BOE, establece en el artículo 8 que debe presentarse un escrito para informar de que se realizará una reunión en un espacio público, como es la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Para realizar ese sencillo trámite administrativo existen dos plazos distintos.

“La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente, por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante”.

“Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas”.

Pero esta fuente de la Delegación del Gobierno confirma que Daniel Esteve “no realizó el trámite en ninguno de los dos plazos establecidos”. Este martes, los ánimos entre los asistentes a la manifestación se caldearon cuando el líder de Desokupa anunció que se marchaba del pueblo porque le habían echado. De hecho, así lo anunció el propio streamer de extrema derecha Vito Quiles: "La presencia de Desokupa puede alterar a algunos intolerantes y nosotros nos vamos de Torre Pacheco. A Dani (Esteve) le han pedido que se vaya y él ha aceptado".

A continuación, en su perfil de X [@vitoquiles] publicó un mensaje que caldeó aún más el ambiente: "Me expulsan de Torre Pacheco. Me expulsan literalmente de un pueblo. Si la Guardia Civil no puede garantizar mi seguridad, ¿cómo nos vamos a creer que los vecinos están seguros?"

Pero desde el Ministerio del Interior aclaran que la salida de Daniel Esteve y Vito Quiles se debió a dos factores. El primero, por el incumplimiento del citado trámite de la ley Reguladora del Derecho de Reunión. Y el segundo: “Por motivos de seguridad y motivos operativos". De forma que la decisión fue adoptada por el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, para evitar que se produjeran nuevos altercados, tras las cacerías de ultraderecha que están siendo contestadas por jóvenes marroquíes organizados en guerrillas urbanas con cócteles molotov.

Manifestantes intentan boicotear el directo de la periodista de TVE, Esther Yáñez, este martes en Torre Pacheco. Efe

A pesar de que Esteve no pudo protagonizar ningún acto en la plaza del Ayuntamiento, la Policía Judicial ha abierto una investigación a la vista de los acontecimientos que se produjeron posteriormente, con una turba de asistentes increpando a los medios de comunicación.

En la diana de los insultos y las amenazas estuvo la periodista de TVE, Esther Yáñez, del programa Malas Lenguas, a la que tuvo que escoltar el GRS para evitar que los ataques verbales se convirtieran en ataques físicos. De forma que la convocatoria dirigida a mostrar públicamente el rechazo a cualquier agresión al colectivo de la tercera edad, acabó consistiendo en increpar a Yáñez y a otros periodistas a los que algunos manifestantes echaban la culpa de los incidentes violentos ocurridos en este pueblo agrícola con un 30% de población inmigrante.

Una fuente de la Delegación del Gobierno lo ha confirmado a este diario: “La Guardia Civil está investigando y analizando todas las imágenes de la concentración de ayer, por los insultos e intentos de agresión que hubo. Todo eso tiene un proceso de investigación. La convocatoria se está investigando por un presunto delito de odio, así como todos lo mensajes que se han difundido por redes sociales y los comportamientos que se han producido, alterando el orden público. De modo que se van a dirimir las responsabilidades pertinentes y se propondrán la sanciones pertinentes”.

Algunos de esos ataques verbales fueron protagonizados por personas que ocultaban su rostro tras un pasamontañas, que llevaban en el pecho una cámara GoPro, que se habían desplazado desde Valencia o que portaban botes de gas pimienta que se les intervinieron antes de arrancar la concentración. Un vecino de Torre Pacheco concluía que el espectáculo de este martes no les representaba: "La gente del pueblo no es así".

De hecho, todos estos incidentes provocados por ambos bandos, ultras y jóvenes marroquíes, solo han ensombrecido la petición de todos los vecinos y que no es otra que dotar de más efectivos el cuartel de la Guardia Civil, para reducir las tasas de inseguridad ciudadana.