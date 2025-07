Gabriela Hinojosa, la hija del fundador de Cortefiel que gana 'MasterChef 13': "Mi marido sacó la casa adelante estos meses"

Después de tres meses de dura competición entre los concursantes de la 13ª edición de MasterChef en La 1, el pasado lunes los espectadores del talent culinario por fin descubrieron cuál de los participantes conseguía alzarse con la victoria: Gabriela Hinojosa.

La madrileña consiguió llegar a la final y derrotar a Bea, su mejor amiga dentro del concurso de Televisión Española, en una pugna que fue calificada por Jordi Cruz como “uno de los duelos más reñidos de la historia”. Gabriela consiguió el preciado trofeo del programa, 100.000 euros, un Máster en Cocina, Técnica, Producto y Creatividad, del Basque Culinary Center en San Sebastián, y la publicación de su libro de recetas que el 16 de julio llegará a las librerías.

“Estoy cumpliendo un sueño. La gente me pregunta que cómo estoy y yo les contesto que no sé cómo definirlo. Todavía no me lo creo, pero tengo una sensación genial”, reconoce a EL ESPAÑOL la concursante, inmersa en el día después de su victoria en una vorágine de fotos y entrevistas.

Su vida antes del programa

El padre de Gabriela era Eduardo Hinojosa García-Puente, miembro de la antigua familia propietaria del grupo Cortefiel (una firma de moda que nació en 1880 como una mercería en Madrid, pero que a mediados del siglo XX comenzó una gran expansión internacional), y su madre es María Alejandra Ortega Manteola.

Gabriela Hinojosa, embarazada. Cedida

La madrileña estudió en el colegio Mater Salvatoris dirigido por las religiosas de la Compañía de El Salvador. Tras la etapa escolar, se formó en la Universidad CUNEF, una institución privada de Madrid (el precio medio de cada curso oscila entre los 10.000 euros y los 13.000 euros) en la que se licenció en Administración y Dirección de Empresas.

Antes de terminar la carrera realizó las prácticas en el Deutsche Bank, luego fichó por la consultoría Korn Ferry y, posteriormente, trabajó en la firma financiera Arcano Partners, donde estuvo hasta 2019, según se puede ver en su perfil de LinkedIn que, desde entonces, no ha actualizado. "Estoy embarazada de mi tercer hijo. Hace un mes que dejé el trabajo, pero he sido toda la vida financiera. Justo ahora que ha pasado todo, es mi momento. Estaba en una empresa familiar, pero mi padre falleció", afirmó la concursante en su presentación en el casting programa.

La familia Hinojosa vendió la empresa en 2005, pasando a denominarse grupo Tendam junto al resto de firmas de la marca, tras ser adquirida por unos fondos de inversión británicos. Aunque el pasado mes de enero se conocía que la familia real de Abu Dabi adquirió el 67% de la compañía.

"Al fallecer mi padre esto se ha vuelto muy complicado. Somos 12 hermanos y cuando el dinero se mete, corrompe y destruye una casa, por una herencia… es una pena porque yo quería a mis hermanos. La herencia es un regalo, no un derecho, algo que tendríamos que tener en cuenta los hijos", llegó a decir durante la emisión de MasterChef.

La oportunidad de 'Masterchef'

Gabriela intentó dejar todo atrás y se trasladó con su marido Curro y sus dos hijos a Valencia, donde sigue viviendo y ha tenido a su tercera hija, Pepa, que la acompañó durante toda su participación en el concurso, ya que lo hizo embarazada de seis meses.

“Reconozco que durante la grabación del programa tenía un montón de sueño propio del embarazo, pero, aparte de eso, concursé en las mismas condiciones que mis compañeros, no significa que por haber participado estando embarazada haya tenido más mérito que mis compañeros”, asegura este diario.

Y explica que, como estaba al final del segundo trimestre, se encontraba bien: “Para mí es el mejor, porque en el primero estás como un poco regular y el tercero te encuentras con mucho peso. Me notaba ágil, es más, en vez de verlo como algo negativo, yo lo he visto como algo muy positivo porque llevaba un pedacito de mi hogar dentro de mí. Tener esa compañía de mi Pepa dentro me dio una fuerza que ni yo sabía que tenía. Con lo cual estar embarazada ha sido un hándicap muy positivo”.

Gabriela Hinojosa con su marido, Curro. Cedida

Su marido Curro fue el que la animó a presentarse al casting. “El no ya lo tienes”, le dijo a la madrileña, y para él fue el primer pensamiento de Gabriela al conocer que era la ganadora de MasterChef 13: “Le agradecí que, gracias a su insistencia, estuviera cumpliendo un sueño. Pero es que esa victoria no es solo mía, también es suya porque no hubiese vencido si él no se hubiera encargado de todo, desde nuestros hijos hasta la casa, dándome un apoyo y unos ánimos incondicionales”.

Pero… ¿Cómo se concilia participando en un talent culinario durante tres meses? Gabriela reconoce que es complicado, sobre todo si tienes niños pequeños, pero “como era una etapa en la que estaban en el colegio, al final, ni tan mal. En esta vida todo es organizarse y todo se puede sacar. Tengo un marido fantástico que me ha hecho la cobertura para que yo cumpliese mi sueño. Él ha hecho el sacrificio de estar solo con mis hijos durante los tres meses, sacando la casa adelante, pero es que no podían estar en mejores manos que las de su padre”.

Además, destaca que Curro se dedicó durante su estancia en MasterChef en apoyarla para que cumpliera su sueño por eso “siempre digo que la victoria no es mía, es de los dos y de mis hijos, claro”. En agradecimiento, Gabriela le preparará a su pareja uno de sus platos favoritos, “ajo blanco que hago con un macerado riquísimo, le chifla. Me gusta cocinar rico para las personas a las que quiero”, afirma. “A mis hijos, en cambio, les encanta mi tortilla de patata, meten la cabeza en el plato”, añade entre risas.

La importancia de su padre

Una figura clave en la vida de Gabriela fue su padre, Eduardo, del que también se acordó durante la emisión de MasterChef: “El delantal blanco se lo dedico a mi padre. Él siempre me decía que yo era una persona superfuerte y que era capaz de conseguirlo todo. Seguro que está viéndome desde ahí arriba”.

Fallecido hace poco más de un año, el empresario sí que estaba presente en la mente de Gabriela en la final: “No sé si me hubiese dicho una frase como tal para felicitarme porque mi padre y yo nos entendíamos muchísimo por miradas. Creo que en el gesto de su cara hubiese identificado orgullo”, apunta la concursante.

“Sé que estaría en modo ‘pecho palomo’, pero no fardando, estaría muy orgulloso de mí y la verdad es que ojalá pudiese haberme visto, aunque creo que lo hace desde otro lado. Estaría completamente orgulloso y diría: ¡Joder, qué tía, qué tenaz! Fíjate, no era un capricho lo que me decías de la cocina, era real”, añade.

Gabriela Hinojosa, con su familia, en la final de 'MasterChef'. RTVE

También señala que algunos de los valores que le inculcaron sus padres fueron “la educación que tengo hoy en día y, sobre todo, lo que me transmitió mi padre desde pequeña es que era una persona tremendamente trabajadora y nunca se quejaba. Es algo que yo lo veía admirable, porque al final tuvo que sacar a una familia numerosa adelante y jamás se quejó de absolutamente nada. Sobre eso decía que en el trabajo la queja no servía de nada, que había que autosuperarse”.

Por último, otros de los consejos que le dio el empresario a Gabriela fue: “Rodéate de gente que te quiera, buenas personas que se alegren de tus victorias. También ponte metas altas, porque te puedes quedar en el camino, pero tú sabes que lo has intentado. Te puedes caer, pero lo importante es saber levantarse”.