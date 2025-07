Marilou sufrió 'bullying' durante 4 años en la universidad: "Eran 8 compañeros y hasta me dejaron inconsciente de una patada"

Marilou Vioix tiene 21 años y es de Pau, Francia. Al acabar la etapa escolar, se mudó a Barcelona para cursar los cuatro años de la carrera de Fisioterapia. Dejaba en la ciudad francesa familia y amigos para emprender el camino que le llevaría a su profesión soñada, sin embargo, la ilusión de cambiar de aires se volvió un infierno.

Dos semanas después de comenzar el primer curso en la Universidad de Vic empezó a sufrir bullying por parte de tres compañeros de clase, también franceses, con quienes ni tan siquiera había cruzado más de dos palabras. "Es la puta más grande de Francia", "el primero que se acueste con Marilou gana o "si vemos a Marilou le vamos a hacer lo peor", son algunos de los mensajes que sus compañeros publicaban sobre ella.

"Las agresiones verbales y la exclusión social empezaron nada más iniciar la carrera hasta el último curso y, las físicas, que fueron dos, en 2021. Escuchaba algunos rumores sobre mí, de personas que tenían ideas falsas sobre mí, también insultos y me llegaron a grabar sin yo darme cuenta. La primera agresión fue en octubre y luego en diciembre. Un chico me golpeó en la pierna muy fuerte, me caí al suelo y mi cabeza chocó muy fuerte contra el suelo provocándome un traumatismo craneoencefálico", explica Marilou en conversación con EL ESPAÑOL.

Marilou junto a la directora de la Asociación NACE el día de su graduación. Cedida

"Perdí el conocimiento y un chico se acercó a mí para ver si estaba viva. La segunda fue volviendo a casa junto a algunas amigas. Me dio un puñetazo en la cara y yo no sabía ni quién era, no he hablado nunca con él, pero era de mi clase. Cada año he tenido un nuevo acosador en mi clase y, durante dos años, estuve en la misma clase que el chico que me provocó el traumatismo".

Para Marilou, lo más dañino no fueron los golpes ni los insultos, fue el momento de poner la denuncia en la Universidad, quienes optaron en un principio por imponer una orden de alejamiento a los agresores. Sin embargo, la reunión mantenida entre la Administración de la Facultad y los Mossos d'Esquadra en 2022 se saldó sin que Vioix pudiera relatar lo sucedido y con una mediación sin previo consentimiento de la víctima.

"Cuando fui a poner la denuncia sólo hablaba la secretaría general con los Mossos y era en catalán. Yo contaba los hechos que protagonicé, pero veía que no estaban escribiendo nada. Nunca vieron mis pruebas ni hablaron con mis testigos. Fue muy duro ver cómo los chicos sentían que habían ganado y que la gente se volviera de nuevo en mi contra y empezara a insultar de nuevo", lamenta la fisioterapeuta.

Marilou creyó acudir a la citación de los Mossos para celebrar el juicio junto a sus padres y testigos, sin embargo, la Facultad le entregó unos "papeles para firmarlos" y acudir todos juntos al Juzgado. "En el juicio estaba sola, sin mis padres ni mis testigos y el juez trató todo como una pelea de niños, como si no existiera una víctima. A todo esto le sumas que se habló en catalán y yo no entiendo ese idioma".

Tras ver la familia, la asociación NACE y Marilou que la denuncia no tuvo un proceso "normal" puesto que no tiene la denuncia en formato físico y no se le escuchó, decidieron usar un pseudónimo, Victoria, para denunciar ante los medios lo acontecido, meter presión y lograr expulsar a los alumnos o cambiarles de clase de la universidad. "Lo decidimos a finales de 2022 y principios de 2023, pero tampoco ha funcionado".

Los agresores actuaban libremente sin recibir castigo alguno y contaban con el amparo de la Facultad de Vic. Según Marilou estos alumnos también proferían insultos a los profesores, que llegaron incluso a plantearse abandonar la Facultad para no volver a vivir situaciones similares.

"Una profesora llegó incluso a llorar por culpa de ellos y me confirmó que la madre de uno de ellos, que es abogada, llamaba a los profesores y les ofrecía pactos, en particular a esta profesora dinero, para que se callaran".

Acto de graduación

Hace pocos días, la Facultad celebró la ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos de Fisioterapia y, como cada año, los estudiantes de cuarto curso eligieron a un compañero para pronunciar el discurso. Marilou se presentó como candidata, pero no recibió ningún voto, por lo que no pudo leer el discurso que había preparado contra sus abusadores y el silencio de la universidad. Lo único que pudo hacer fue quitarse la beca en el momento de la foto, tras recibir el diploma de manos de los profesores "que han guardado silencio durante estos cuatro años".

Gracias a la Asociación NACE, que la ha ayudado durante todo el proceso, y la empresa Fateclub, la joven pudo finalmente condenar ante 25.000 personas lo sufrido estos últimos cuatro años en el Share Festival celebrado el pasado 27 y 28 de junio en el Fórum de Barcelona.

Marilou sin su beca como acto de protesta. Cedida

La empresa de L'Hospitalet de Llobregat está liderada por un grupo de jóvenes encargados de dar "mensajes" a festivales y otros tipos de eventos. "Nos llegó la historia de Marilou y se nos ocurrió llevarla al Share, con el que estamos colaborando, para que pudiese dar su discurso frente a muchísima más gente que en su graduación, en la que ni siquiera le dejaron darlo", explica Álex Gracia, director de operaciones.