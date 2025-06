La Guardia Civil detiene al feriante Jesús por la muerte por electrocución de Amira en las 'Camas Locas' de Alquerías

El feriante Jesús C. F. llegó esta mañana -a primera hora- al cuartel de la Guardia Civil con una losa sobre su conciencia: la electrocución mortal de Amira, una niña que no había cumplido ni 2 años, en las Camas Locas, una atracción de su propiedad, instalada en las Fiestas de San Juan Bautista de Alquerías. EL ESPAÑOL ha confirmado que este feriante ha sido detenido por la Policía Judicial y que se ha acogido a su derecho a no declarar.

A Jesús, conocido desde hace un cuarto de siglo en el gremio de feriantes como 'El Gitano', se le han leído sus derechos y se le ha informado de que quedaba detenido por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, por los otros tres niños que también recibieron una descarga eléctrica durante la madrugada del domingo.

La primera descarga eléctrica le costó la vida a Amira, una niña argelina que llevaba cuatro meses en España con sus padres, y el resto de descargas obligaron a trasladar al Hospital Virgen de la Arrixaca a otra menor argelina, de 8 años, amiga de la fallecida, así como a dos niños que son primos y vecinos de Alquerías, de 11 y 12 años, respectivamente.

"Mi cliente se ha acogido a su derecho a no declarar en el cuartel", tal y como ha confirmado el abogado Luis Santos a EL ESPAÑOL. "Ha quedado en el calabozo a la espera de ser trasladado a la Ciudad de la Justicia". En concreto, al Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia donde su titular deberá decidir si impone alguna medida cautelar a este feriante, natural de Alguazas, como la prisión provisional o la retirada de su pasaporte para evitar su salida del país, a la vista de las elevadas penas de cárcel a las que se podría enfrentar.

"Vamos a leer el atestado y en función de su contenido, vamos a valorar si mi cliente declara en sede judicial o solo responde a mis preguntas o se vuelve a acoger a su derecho a no testificar", según ha avanzado el abogado de Jesús. "Mi cliente está muy preocupado y muy afectado por la situación".

Cama elástica en Murcia.

De momento, Jesús, conocido entre los feriantes como 'El Gitano', solo había hablado con un medio de comunicaciónm, para defender su inocencia: “Yo tengo mis papeles en regla y lo tengo todo en regla: mi certificado de instalación, mi revisión anual, mi permiso que me dieron para la feria”, tal y como insistía en unas declaraciones en exclusiva con este diario. "Lo tengo todo en regla".

“Estoy muy mal”. “Esto es una desgracia muy grande”. “¡Qué le voy a decir yo a los padres de esa chiquilla!”, clamaba sin consuelo. Pero el dolor de este feriante no ha sido excusa para la Guardia Civil y tras cinco días de intensas pesquisas, así como un minucioso análisis del sistema eléctrico de la atracción, este jueves por la mañana han citado a Jesús en el cuartel de Beniel para proceder a su arrresto.

El abogado Luis Santos no había tenido acceso al atestado de la Policía Judicial, pero hasta el momento su línea de defensa con su cliente era clara: la atracción infantil de las 'Camas Locas' contaba con todos los permisos y revisiones técnicas en vigor cuando se instaló en las Fiestas de San Juan Bautista de Alquerías.

No habrá fiestas

En concreto, tenía el certificado anual de verificación de funcionamiento de la atracción de las Camas Locas, fechado en abril, y que confirma el buen estado de las colchonetas, sus muelles, anclajes y estructura metálica, así como la revisión del mantenimiento de su sistema eléctrico, fechado en mayo, y que avala el juego de luces y la potencia contratada.

"Esos certificados están visados por un ingeniero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia", según recalca Luis Santos. También cuenta con una poliza de profesional de responsabilidad civil, como trabajador autónomo, un seguro específico para las camas elásticas, y el certificado de instalación en las Fiestas de San Juan Bautista de Alquerías.

La detención del feriante coincide con otra decisión adoptada por la comisión de fiestas de esta pedanía murciana y que ha anunciado que después de los tres días de luto por la muerte de esta niña argelina, no se retomará la programación festiva.

Ahora será el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia el que decidirá si esos documentos y la colaboración mostrada por el feriante, son argumentos suficientes, como para no enviarlo a prisión por la muerte por electrocución de Amira: una niña que el 11 de julio habría cumplido 2 añitos.