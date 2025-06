El dueño de las 'Camas Locas' de Murcia donde murió Amira, de 2 años: "Estoy destrozado, lo tengo todo en regla"

Jesús es un mar de lágrimas desde la madrugada del domingo. Aquella noche, a este feriante al que conocen en el gremio como Jesús ‘El Gitano’ le llamaron para informarle de que una niña, de 2 años, había muerto electrocutada en su atracción de las Camas Locas y sufrió un ataque de ansiedad que le llevó a ingresar en un hospital.

“Estoy muy mal”. “Acabo de salir del médico”, tal y como advierte Jesús a EL ESPAÑOL, sin poder evitar empezar a llorar. “Esto es una desgracia muy grande”. “¡Qué le voy a decir yo a los padres de esa chiquilla!”, clama sin consuelo.

Toda la familia de Jesús se ha buscado la vida por las ferias desde hace décadas. De hecho, este feriante natural de Alguazas suma un cuarto de siglo desplegando sus atracciones infantiles en bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños y fiestas patronales de municipios de la Región de Murcia, como Las Torres de Cotillas, Calasparra, Mazarrón o Ceutí.

“Yo tengo mis papeles en regla y lo tengo todo en regla: mi certificado de instalación, mi revisión anual, mi permiso que me dieron para la feria”, tal y como insiste en unas declaraciones en exclusiva para este diario. "Lo tengo todo en regla".

Pero lo cierto es que el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia instruye diligencias por un homicidio imprudente, por la muerte por electrocución de Amira, de 2 añitos, y por lesiones imprudentes, por los tres menores de edad que sobrevivieron a las descargas eléctricas que también recibieron en las Camas Locas: otra niña argelina, de 8 años, que era amiga de la fallecida, y dos niños, de 11 años y 12 años, que son primos.

Cama elástica en Murcia.

“No se sabe nada sobre lo que ha podido pasar”, según asegura Jesús. De momento, el juzgado ha enviado un oficio al Ayuntamiento de Murcia, para que personal técnico adscrito, colabore con el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en el desmontaje y análisis de instalaciones eléctricas, como cuadros, tomas de tierra y componentes de iluminación, gestionados por la empresa eléctrica. También se analiza la atracción infantil donde se produjo la electrocución: las Camas Locas.

Una fuente de la Junta Municipal de Alquerías que estuvo presente en la inspección que realizó la Guardia Civil con técnicos de Electromur, durante la trágica madrugada de este domingo, sostiene que "estaba en buenas condiciones" el cuadro general habilitado en una torreta y del que se abastecían las siete atracciones infantiles instaladas en una parcela "de propiedad privada", ubicada frente al Centro de Salud de Alquerías.

"Parece ser que todo fue por un problema del cuadro de luz de la atracción de las camas elásticas: la toma de tierra estaba mal puesta", según afirma esta fuente de la Junta Municipal de Alquerías, al tiempo que recalca que hubo un ingeniero que dio el 'ok' a todas las atracciones antes del inicio de las Fiestas de San Juan Bautista y que es la Consejería de Industria la que autoriza cualquier toma eléctrica.

Pero la Consejería de Industria achaca la responsabilidad al Ayuntamiento de Murcia: "En relación con la feria de atracciones de Alquerías, no consta en el registro de la Comunidad Autónoma ninguna petición o solicitud de autorización".

"La única documentación que consta en la Comunidad Autónoma referida a las fiestas de Alquerías es una declaración responsable, registrada en Industria, para el suministro eléctrico de baja tensión. Fue presentada el 21 de mayo de 2025, por el Ayuntamiento de Murcia, a través de una empresa instaladora a la que concedió poderes de representación. Respecto a la inspección y control de esta actividad, esta labor se lleva a cabo por funcionarios municipales".

De modo que ambas administraciones públicas -gestionadas por el PP- se pasan la pelota entre ellas, a pesar de que de por medio hay una niña inocente que ha fallecido de forma injusta.

La atracción de las Camas Locas, este domingo, precintada por la Guardia Civil.

La investigación judicial deberá aclarar si la derivación eléctrica a la valla metálica perimetral de las camas elásticas, se produjo por un fallo técnico en la toma de tierra del cuadro de luz que hay debajo de la atracción; o por algún cable pelado de los focos de unos 220 voltios de potencia que iluminaban la atracción; o por algún cable que llegara a soltarse por las vibraciones de los saltos de los niños en las propias camas; o por el relente que cayó durante la madrugada sobre la estructura...

Todas las hipótesis están abiertas para esclarecer el origen y la causa de la descarga eléctrica que le costó la vida a Amira: una niña argelina que llevaba cuatro meses viviendo en España, en la casa de una compatriota que reside en El Raal y que había acogido a sus padres, Mansour y Yasmín, y a su hermano mayor. Todo ello, debido a que el cabeza de familia solo trabaja de forma esporádica como jornalero agrícola, por su situación administrativa en el país.

Lo único que está claro es que este sábado por la noche, Yasmín se llevó a su hija, Amira, a las Fiestas de San Juan Bautista en Alquerías, una pedanía murciana que está a 4 kilómetros de El Raal, para que su pequeña disfrutará de las atracciones, pero perdió la vida "por una descarga eléctrica que recibió cuando iba a salir de las camas elásticas" y "se agarró al marco metálico de la puerta de acceso". Así lo aseguran Paco y Raquel, testigos de la tragedia porque son los padres de los dos primos que sobrevivieron a una descarga: un niño de 11 años y otro de 12.

"Estoy destrozado, lo tengo todo en regla”, según subraya Jesús, propietario de las Camas Locas. "Todo el mundo está diciendo mentiras, engañando y metiendo mierda contra mí". "Han dicho que yo he desaparecido y la Guardia Civil me tiene localizado y tiene toda la documentación. Yo no estoy escondido, lo que tengo es una pena…”, tal y como prosigue sin poder evitar romper a llorar otra vez. “Ahora mismo no quiero hablar con nadie”. “¡No es el momento!”

Un toro mecánico en la nave de Ceutí donde Jesús almacena sus hinchables. Badía

Jesús ha pasado a lo largo de su carrera de feriante por todo tipo de situaciones. Ha llegado a vivir en una autocaravana que aparcaba frente a la nave de Ceutí donde almacena sus atracciones y sabe lo que es perder a un hermano, pero ningún niño había muerto en una de sus atracciones.

"Casi toda la familia ha tenido atracciones como colchonetas o El Tren de la Bruja, tenían puestos para vender CDs de música, hacían contratos a cantantes y grupos, como Camela en sus inicios, porque siempre han sido feriantes", tal y como recuerda un amigo de esta familia oriunda de Alguazas. "Esto es una pena muy grande". "Yo creo que Jesús no ha sido el culpable". "Hay que investigar bien lo que ha pasado".

Lo mismo piensa un empleado de Jesús 'El Gitano', como le conocen con cariño en el gremio de los feriantes. “Yo llevo trabajando veinte años con Jesús sin tener problemas. Empezó desde abajo, hace veinticinco años, y poco a poco fue sumando atracciones: un multijuegos, dos palos locos, dos camas elásticas, cuatro toros mecánicos, 80 hinchables de todo tipo, con tobogán, acuáticos...”, según enumera este trabajador, mientras enrolla una de esas colchonetas, en la nave de su jefe en Ceutí.

Este empleado remarca que Jesús "nunca" tuvo ningún percance desde que compró las Camas Locas donde murió electrocutada Amira: "Hace diez o quince años, le pagó unos 50.000 euros a una feriante de Las Torres de Cotillas que estaba retirada, para quedarse esa atracción de camas elásticas y los permisos de las fiestas donde podía montarla".

Empleados de baja

“No entiendo lo que ha pasado porque la pica, la toma de tierra de las camas elásticas, estaba bien instalada. A lo mejor, se ha soltado algún cable porque los niños se agarran a la valla para saltar y se ha podido enganchar a la estructura metálica. O puede que algún cable se derritiera por el calor y se pegara a la estructura metálica”. “Nadie se explica lo que ha pasado”, recalca este empleado que conoce bien la fatídica atracción de las Camas Locas.

La atracción de las Camas Locas donde una niña, de 2 años, murió electrocutada la madrugada del domingo en Alquerías. Badía

“Es extraño que el automático no haya saltado”. Pero no lo hizo para desgracia de la pequeña Amira, cuya madre, Yasmín, pagó 4 euros por ver reír a su hija durante diez minutos y todo acabó en llanto cuando la pequeña recibió una descarga al agarrarse a la puerta, para salir de las camas elásticas. "Los dos empleados que estaban en Alquerías están hechos polvo porque lo vieron todo y se han cogido la baja médica”.

"Esa atracción pasó la inspección técnica del ingeniero, tiene certificado de montaje, seguro y superó la revisión anual. Funcionó bien durante toda la tarde y lo que pasó fue a última hora porque en las fiestas de Alquerías se suele cerrar a la una y media de la madrugada, en función de la gente que haya". “Jesús tuvo que ingresar en el Hospital Morales Meseguer de Murcia porque le dio un ataque, cuando se enteró de lo sucedido". "Jesús está fatal”.