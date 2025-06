José, Carmen, Pablo y los 800 trabajadores que ya no podrán vivir en sus caravanas en Ibiza: "Nos piden 1.800 euros al mes"

José Luis siente que lo están echando de su hogar. Los últimos 25 años de su vida ha vivido en Ibiza, en donde trabaja como carnicero profesional y vive en una autocaravana. "No lo estoy llevando bien, la verdad. Juro que me dan ganas de llorar", detalla.

Este hombre de 53 años tiene casi un mes sumergido en la incertidumbre y la desesperación. La nueva Ley de control de afluencia de vehículos, impulsada por el Consell Insular de Eivissa, no le permitirá vivir más en su autocaravana.

La normativa entró en vigor el 1 de junio y establece que todas las autocaravanas y caravanas que no estén registradas en la isla deberán aparcar obligatoriamente en uno de los cinco campings que hay en la isla.

El problema es que estos lugares cobran 1.800 euros al mes, una cantidad que está fuera del presupuesto de José Luis y de los más de 800 dueños de caravanas que hay en Ibiza, según explica Jesús Gallardo, de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA).

José Luis tiene cinco años viviendo en una autocaravana. Cedida

Muchas de las personas que viven en autocaravanas en la isla son trabajadores temporales e incluso funcionarios de Policía, Guardia Civil, maestros, celadores de hospitales, entre otros cuyos salarios no les permite pagarse un piso o una habitación. Estos han encontrado en las autocaravanas una solución al problema de la vivienda.

"He pasado tres semanas dándole vueltas a qué voy a hacer y he decidido que me voy de la isla", lamenta José Luis, que desde el año 2020 vive en una autocaravana porque los alquileres en Ibiza son "impagables".

En su autocaravana tiene todo lo que necesita para vivir, dice José Luis. La compró en 50.000 euros y está equipada con baño, ducha, cocina, nevera, frigorífico y una pequeña sala de estar. No necesita alquilar una habitación para vivir, señala.

"Voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir donde me dejen vivir en mi autocaravana. No quiero quedarme porque no quiero enfrentarme a esas multas de 10.000, 30.000 euros", señala. A la carnicería para la que trabaja "les va a sentar supermal que me vaya porque yo soy un profesional que llevo 35 años en esta profesión".

Ibiza perderá trabajadores temporales

Jesús Gallardo asegura que, al igual que José Luis, hay muchas otras personas dueñas de caravanas que planean irse de la isla y dejarán a Ibiza sin trabajadores temporales que cubran vacantes en la temporada alta de turismo.

"Alrededor de 800 personas tendrán que marcharse de la isla porque no pueden estar para cobrar 1.600 euros. Si en el camping les cobran 1.800", detalla Gallardo, quien ha liderado dos manifestaciones de caravanistas frente al Consell rechazando la nueva ley.

Entre los afectados incluso hay naturales de la isla. Carmen Torres Martínez, de 58 años, es ibicenca y vive en su autocaravana con su gata Mel. Hace dos años se compró este vehículo porque no podía seguir pagando un alquiler de habitación.

"Nos piden 1.800 euros al mes. Mi sueldo es de 1.100 euros. ¿Dónde puedo ir a vivir con eso?", dice Carmen, que trabaja para una empresa de limpieza que ofrece ese servicio al Ayuntamiento de Ibiza y otras dependencias municipales.

Carmen cuenta que una habitación "barata" puede estar en 700 euros el mes, y no puede pagarla. Por eso vive en su autocaravana y rechaza la nueva medida del Consell. "Estoy pagando mis impuestos. ¿Por qué no puedo aparcar en un sitio? Si tenemos derecho", reclama.

Carmen vive en una autocaravana porque sus ingresos no le permiten pagarse un piso en Ibiza. Cedida

Para el Consell, "primero están los guiris y los pobres que cruzan en patera, que nosotros", dice Carmen.

EL ESPAÑOL solicitó una entrevista con algún funcionario del Consell Insular de Eivissa para hablar sobre esta ley y cómo está afectando a los ibicencos, residentes y trabajadores temporales de la isla. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

La nueva ley Los dueños de autocaravanas deberán buscar cupo en un camping. Cedida La Ley de control de afluencia de vehículos en Eivissa impuesta por el Consell indica que, a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, se restringirá la circulación de coches en la isla: el cupo máximo es de 20.168 coches, además de los que tienen residencia fiscal en Ibiza. De esa cantidad, 16.000 serán de alquiler y 4.108 para turistas que desembarquen con su coche en la isla desde los puertos de Barcelona, Denia, Valencia o Palma. Además, deberán pagar un impuesto de un euro por día. En el caso de las autocaravanas que no están registradas en la isla, además de pagar el impuesto de un euro, deberá tener cupo reservado en uno de los cinco campings. "Está específicamente prohibido estacionar en el suelo rústico de la isla", explicó el Consell en una nota de prensa. Para las autocaravanas que sí están registradas en la isla, estas podrán aparcar en un garaje privado, pero no estarán autorizadas a permanecer en suelo rústico. Sus dueños no podrán pernoctar en ellas. "Queda prohibida la acampada y pernocta con vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes", se lee en el artículo 22 de la ley El artículo 18 indica multas de 300 a 1.000 euros por infracciones leves; de 1.001 a 10.000 euros por infracciones graves; y de 10.001 a 30.000 euros por infracciones muy graves.

8.000 euros en campings

Después de compartir piso por varios años, Marta, de 50 años decidió vivir en una autocaravana porque quería privacidad para ella y su pareja. Esta mujer es trabajadora temporal de servicios y se gastó más de 8.000 euros en campings para poder quedarse en la isla este verano.

"Y además trasladándome de campings", explica Marta, porque en ninguno de los cinco lugares habilitados en la isla le dejaban reservar por toda la temporada. Tuvo que ir cogiendo por semanas o días para cubrir toda la temporada.

Hasta antes de la nueva ley del Consell, Marta ha aparcado en el terreno que un amigo tiene en la isla. Sin embargo, a partir del 1 de junio podrían multarla a ella y también a su amigo.

Esta mujer también se queja de los precios de alquiler en Ibiza. Hace unos meses le ofrecieron "en oferta" un estudio de 20 metros cuadrados en 2.000 euros al mes, y debía pagar seis meses por anticipado.

Es por ello que reclama al Consell: "Si ya no tengo acceso a la vivienda, pues déjame vivir en mi autocaravana".

Pablo Quintas es otro residente afectado. "Aquí no hay vivienda accesible. Te piden un dineral", señala. Este camarero de 45 años vive en la isla desde hace más de 20 y trabaja en dos cafeterías porque "todo aquí es muy caro".

Este hombre no encontró otra solución que hablar con un amigo suyo para que le alquilara una habitación en 500 euros. "Es barato porque es un amigo", comenta. Su autocaravana, como está registrada en la isla, puede estacionarla en un parking público, pero deberá moverla cada 72 horas, para evitar multas.

Pablo Quintas junto a una amiga que le visitó en su autocaravana. Cedida

Se sienten acosados

Jesús Gallardo, de PACA, asegura que algunos caravanistas han sido "amedrentados" por la Policía Local después de quejarse en público de esta nueva ley. "Esto es ilegal y desproporcionado", señala. "La Policía ha ido donde estaban, les han echado y los han amedrentado, y la Policía local les ha denunciado por todo lo máximo. Han ido a por ellos la Policía local".

Algo similar cuenta Marta y por esa razón nos pide no revelar su apellido. "Es un acoso contra las autocaravanas", valora la mujer. Pero este acoso no es solo policial, sino de parte de otros ibicencos a quienes les incomodan las autocaravanas.

Gallardo dice que se reunió con autoridades del Consell para tratar de ver de qué manera se podían flexibilizar la nueva ley y no afectar a los dueños de caravanas. "Me dijo claramente el director general de Turismo delante de la gente: 'esto es la república de Ibiza y es sí o sí, y punto'".

Mientras tanto, a algunos como José Luis no les queda más remedio que abandonar la isla y buscarse la vida en otro sitio donde le dejen vivir en paz con su autocaravana. "Yo pago mis impuestos, tengo mi ITV en regla, tengo mi seguro y tengo todo homologado", explica con asombro, porque le parece "increíble" que aún teniendo todo en regla no pueda vivir en su vehículo que es reconocido como vivienda por las mismas autoridades.