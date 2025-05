Soy catadora de agua y esta es la que no recomiendo para beber: "Puede tener compuestos químicos"

El agua es el alimento más importante que consume el ser humano. Sin ella no podríamos sobrevivir ya que es un 60% del cuerpo. Sin embargo, no mucha gente atiende a las propiedades del agua que consume. Por ello, EL ESPAÑOL ha hablado con Carmen, una catadora de agua para hablar sobre cuál es el mejor tipo de agua.

“El agua potabilizada es la que menos recomendaría porque es agua del grifo con compuestos químicos”, asegura Carmen. Para el consumo humano, el agua debe ser tratada previamente. Pero este tipo de agua no garantiza una mayor calidad y seguridad de consumo.

Sin embargo, el agua potable no es infinita y dado el gran consumo que hay de este tipo de agua, probablemente se acabe. “El agua desalada es el futuro, pero esperemos que tarde”, comenta la catadora, que reivindica un uso más cuidado del agua potable, intentando desaprovecharla lo menos posible.

Cuenta esto por una experiencia que tuvo de visita en las Islas Canarias: “Compré muchas botellas de agua sin mirar la etiqueta y cuando la probé no se podía beber de lo mala que estaba. Al final, tuvimos que tirarla”. Lo que pasaba es que era agua desalada, que no tiene el mismo sabor que el agua potable normal.

“La gente debe tener cuidado con las botellas de marca blanca, porque pueden ser de mala calidad”, recalca Carmen. Según ella, consumir este tipo de agua es un error que comete mucha gente, ya que es mejor pagar un poco más y beber algo con mejores propiedades.

“Hay que mirar la etiqueta y si no tiene siete compuestos, no es agua mineral natural, que es la que yo recomiendo”, asegura Carmen. El agua mineral natural es aquella que procede de la naturaleza, es decir, la que sale de manantiales naturales que están subterráneos y no tienen riesgo de contaminación y tiene una composición mineral muy baja.

Hay marcas que venden sus aguas como mineralización débil o muy débil. Esto se basa en la distancia que hay entre el manantial de donde procede y la zona de embotellado. Si hay unos metros de distancia, la mineralización será muy débil, pero esto no tiene por qué ser bueno ni malo.

“Hay aguas que tienen algún mineral que puede ser beneficioso para la salud. Son las aguas medicinales”, explica Carmen. Por ejemplo, si es alta en sulfuros puede ser bueno para la grasa. Este tipo de aguas solo se venden en farmacias y en lugares especializados en ellas.

Hidratarse con este tipo de aguas puede mejorar algunos casos médicos, aunque no están bien vistas por todo el mundo. Sin embargo, también hay otro tipo de aguas que son medicinales y no es porque tengan exceso de algún mineral, sino que es por Decreto Ley.

Otro error muy común es beber agua de manantiales o fuentes que están fuera de los pueblos, sobre todo si hay granjas de cerdo cerca. “Por el suelo se filtra todo y ese tipo de aguas pueden ser muy peligrosas para el ser humano. La del grifo es mejor, ya que está controlada sanitariamente”, asegura la catadura.

El agua de manantial natural es la más saludable siempre y cuando esté controlada. Por ello, es importante conocer cuáles son las propiedades del agua que se consume. Así que lo mejor para asegurarse es leer su composición.