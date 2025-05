La Asamblea Regional de Murcia aprueba instar al Gobierno a aprobar la 'Ley Sara': "Vamos a seguir presionando"

Esta mañana, la familia de Sara Gómez ha asistido a una pequeña victoria en la Asamblea Regional, que ha aprobado, por un lado, instar al Gobierno de España a que apruebe "una nueva 'Ley Sara' con garantías jurídicas"; y por otro, "instruir al Servicio Murciano de Salud (SMS) para que suspenda e inhabilite cautelarmente al anestesista que participó en la fatal operación".

Así reza en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que añadía un punto más: "Retirar la licencia administrativa sanitaria U-47 (cirugía estética) al Hospital Virgen de la Caridad", donde se llevó a cabo la intervención. Sin embargo, este no ha salido adelante, dado que el PP ha solicitado votar de forma separada los tres puntos para rechazarlo. Además, Vox se ha abstenido.

Pero aun así, esta familia respiraba aliviada tras la Sesión Plenaria: "La 'Ley Sara' siempre ha conseguido apoyo allá donde ha ido. Es verdad que no hemos conseguido aprobar que se retire la licencia al hospital; la diputada del PP se ha equivocado, puesto que dice que si no tiene licencia, lo que está afirmando es que están operando sin licencia", subraya Rubén Gómez, hermano de la fallecida.

"Por supuesto que ese hospital tiene licencia para realizar esas operaciones, y eso es precisamente lo que nosotros hemos pretendido que de forma cautelar se le retire. No solo por Sara, sino por toda la trama que se ha descubierto a posteriori y que están actuando como una banda criminal organizada".

La familia de Sara Gómez, este martes, asistiendo a la votación en la Asamblea Regional. J. I. M.

Felisa, la madre de la joven de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura en la que participó un cirujano sin la especialidad necesaria, todavía no puede contener las lágrimas cuando recuerda el drama por el que tuvo que pasar. Este martes, además de la pequeña pancarta pidiendo justicia, esta mujer portaba un bolso con una fotografía de ella junto a su hija.

"Cada día que pasa sin esta ley es un día más de peligro y un día más que familias pueden pasar por la tragedia que hemos pasado nosotros", recalca Rubén, hermano de Sara. "No vamos a cesar en nuestra lucha y no vamos a aceptar ningún tipo de corporativismo ni intrusismo, y aquí en la Región de Murcia, con los servicios de inspección sanitaria, abundan tristemente estos casos, y hoy ha quedado patente".

"Hasta este jueves, la 'Ley Sara' se encuentra en fase de audiencia pública, con lo cual está bastante avanzada esa modificación del Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios".

Pero en cualquier caso, subraya que es "muy importante" el impulso que ha recibido esta iniciativa en la mañana de este martes en el Parlamento autonómico: "Vamos a seguir en contacto con el Ministerio de Sanidad y presionando para que no se paralice". Respecto a la aprobación del segundo punto de la moción para instruir al SMS a que inhabilite al anestesista que participó en la operación de Sara, su hermano valora que "también se hace justicia".

Los diputados de la Asamblea Regional votan la moción para impulsar la Ley Sara, este martes. J. I. M.

"No es normal que [el facultativo] esté implicado en varios hechos delictivos gravísimos, y que tenga una suspensión de 9 meses que no solo no se ha cumplido, sino que ha vuelto a reincidir en lo mismo hasta en tres ocasiones que hemos denunciado nosotros, la familia, y no los servicios de inspección sanitaria".

La votación

El encargado de presentar esta moción impulsada por el Grupo Mixto ha sido el diputado de Podemos, Víctor Egío. En un principio, estaba planteado que se votaran los tres puntos a la vez, pero a petición de la diputada del PP, María del Carmen Ruiz, se han llevado a cabo tres votaciones, una para cada punto.

La primera -la única rechazada-, pedía la citada retirada de licencia al Hospital Virgen de la Caridad, de Cartagena. Los diputados del PP han votado en contra: la única negativa que se ha presentado a lo largo de toda esta votación.

Tanto este punto como el segundo, sobre instruir al SMS a suspender al anestesista, han contado con la abstención de Vox, cuyo diputado, Ignacio Arcas, se ha justificado explicando que "la operación es objeto de un proceso judicial en el que los responsables están a la espera de sentencia judicial".

"Nadie va a devolver a la vida a Sara", ha espetado Arcas, a la vez que ha afeado al ponente de la moción que su partido, Podemos, que tiene representación en el Congreso de los Diputados, "no haya presentado" allí esta propuesta directamente. Una declaración que el citado Víctor Egío ha desmentido: "Está ya presentada. El pasado 5 de mayo se presentó el proyecto de ley para modificar el decreto".

El diputado de Podemos, Víctor Egío, presenta este martes en la Asamblea Regional la moción para impulsar la Ley Sara. J. I. M.

En esta misma línea, Egío ha reprochado a los de Abascal su decisión de abstenerse a la adopción de medidas sobre el facultativo: "¿Ustedes defenderían que un imputado por pederastia siguiera trabajando en una escuela infantil hasta que no tengamos una resolución judicial? ¿Cuál sería la diferencia [con este caso]?"

La tercera votación para pedir al Congreso que apruebe esa 'Ley Sara' con todas las garantías legales, ha sido la única que ha contado con la unanimidad del Parlamento autonómico.