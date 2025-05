Thalía Martínez, 8 años sin su madre "por culpa de la DGAIA": "Dieron la custodia al padre en contra de la sentencia del juez"

La pequeña Thalía Martínez tenía un vínculo enorme con su madre. Lo normal. A sus cuatro años, vivía con su cara, su sonrisa, sus besos y sus abrazos. También, por las tardes de juegos en el parque. Sus padres se habían divorciado y a su padre, en realidad, lo veía poco.

No conocía otra cosa más querida en su corta vida que a su madre. De repente dejó de verla. Durante otros cuatro años, hasta que casi olvidó su olor, pero no el cariño que sabía que estaba ahí, en alguna parte.

Luego, la vio una vez cada dos semanas, en un lugar aséptico acompañadas siempre por dos hombres de uniforme, hasta que aquello también terminó.

Estuvo sin tener contacto alguno con ella durante cuatro años, hasta que tuvo ocho. Y no fue hasta que transcurrieron ocho, teniendo ya 12, cuando la Generalitat, de repente, dio marcha atrás.

A Thalía, que hoy tiene 20, no se le olvida el sentimiento de desarraigo y desamparo. Porque la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) la declaró, paradójicamente, en "desamparo" con cuatro años, y por eso hoy los ha demandado.

Thalía Martínez, en la actualidad. Cedida

La arrancaron de su madre justo a la semana de que ésta lograse su guardia y custodia mediante sentencia judicial firme en apelación en la Audiencia Provincial de Tarragona. Era el 9 de abril de 2009.

La madre, Nathalia, era pediatra. Durante el juicio por la custodia, incluso, tuvo a favor de la madre a la Fiscalía. Desestimó totalmente la postura del padre, A. M., quien arguyó que la madre tenía un comportamiento "incorrecto", sin precisar más ni demostrarlo. Al padre se le concedió un régimen de visitas, todos los martes y jueves, y el pago de 550 euros mensuales en concepto de pensión para la niña.

A los diez días de aquella sentencia, Nathalia salió de trabajar y fue a recoger a su pequeña al colegio. Pero la pequeña Thalía no estaba. Fue allí cuando se enteró de que a la niña la habían recogido otros. Acudió a los mossos a denunciar. "Y fue allí cuando le dijeron verbalmente que la niña estaba en desamparo".

El Servicio de Atención a la Infancia y adolescencia de Tarragona, del departamento de Bienestar Social de la familia de la Generalidad de Cataluña, dictó resolución el 15 de abril de 2009 acordando el desamparo de la menor.

Atribuyó la guarda provisional al padre, que estaba investigado por violencia de género, "modificando de manera unilateral y arbitrariamente la sentencia de fecha 9 de febrero de 2009".

Los informes

El DGAIA emitió los informes y fundamentó esa resolución en una situación de riesgo que "no pudo ser probada en segunda Instancia por el padre a efectos de la modificación de la medida referente a la guarda y custodia de la menor".

La pericial aportada por el DGAIA, para fundamentar el desamparo, fue que “la menor presenta un retraso del habla de etiología afectiva así como una dinámica disruptiva en el ámbito familiar materno”.

Judith, tía de la menor, cuenta a EL ESPAÑOL que "la niña estaba con su madre y le hablaban en catalán, en castellano y en más idiomas. Está ya estudiado que los niños que crecen en un entorno multilingüe tardan más en hablar. Pues aun así, se la quitaron".

Y el DGAIA, asegura la tía de Thalía, envió un escrito por fax al juzgado donde se dirimía la apelación de la madre para recuperarla, pidiendo que en el informe aportaran "toda aquella información/documentación que pueda ser de interés para que desde este servicio se pueda fundamentar una resolución de desamparo de la menor“.

Al año siguiente, la técnico que rubricó el informe que dictaminaba su retraso en el habla por motivos emocionales modificó su dictamen y aludió causas genéticas; el retraso, por tanto, no era culpa de la madre. La madre se enteró en 2011 y lo trasladó al DGAIA, "que ni investigó ni modificó el desamparo".

De hecho Nathalia, pese a solicitarlo, no obtuvo el expediente administrativo de desamparo hasta ese mismo año 2011. Tampoco pudo ver a su hija. No la vio en 4 años, y en los 4 siguientes, lo hacía con supervisión y le suspendieron las visitas alegando que no había acudido, "cuando fue error de una técnico, que no las notificó".

En paralelo, Nathalia acudió a la Audiencia Nacional, donde el juez Pedraz "se declaró incompetente, pero indicó que veía indicios de delito. Y con ese documento los íbamos acojonando", cuenta Judith, tía de Thalía y hermana de Nathalia. Tras nuevamente amenazar con interponer una querella, "revocaron el desamparo".

Años terribles

La joven Thalía estudia hoy Derecho en Francia. Indica que "el DGAIA dio un trato de favor a mi padre violando mi interés superior, y también los informes que expusieron que el retraso del habla no era por causa materna". Además, indica que los años vividos con su padre y su madrastra fueron "terribles".

De hecho, en cuanto pudo, rechazó tener contacto alguno con su padre. "No he puesto la demanda porque espere algo de la justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino para que se sepa la verdad y la poca utilidad del sistema judicial en la defensa del interes superior de los menores en Catalunya en beneficio del abuso institucional".

Judith hoy también reside en Francia, desde donde pilota, junto con Isabel Martínez, la Plataforma Simi (Stop Impunidad Maltrato Infantil). Con ella han ayudado "a muchas familias, a muchos niños". Unos 250 casos de menores que han sido declarados en desamparo "y cuyas familias no saben que solo tienen dos meses para abrir una vía judicial para revertir la situación, y les dicen que esperen. Pasado ese plazo, lo han perdido".