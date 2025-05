Buscan a Abel, de 16 años, desaparecido en Ceuta tras una pelea familiar: "Se fue a celebrar el ascenso de su equipo"

Abel, de 16 años, se encuentra desaparecido en Ceuta desde la noche de este sábado. Fue entonces cuando salió de su vivienda tras un desencuentro familiar, según han denunciado sus parientes. Éstos ruegan a los vecinos o personas que lo hayan visto y que tengan noticias de él, que notifiquen cualquier dato a las autoridades para que pueda regresar a casa.

Apenas salió de la vivienda, los familiares del adolescente le siguieron la pista hasta que se la perdieron sobre la una de la mañana en el Poblado Marinero de la ciudad norteafricana, y desde ese momento nadie ha sabido nada sobre él.

Algunas personas cercanas a la familia han informado que le vieron en las celebraciones callejeras por el ascenso a Segunda División de la A.D. Ceuta, el equipo de fútbol del pueblo del que Abel es seguidor.

"El chiquillo de 16 años siguió la ruta de las personas mayores que terminaron en el Poblado sobre la una o una y media y de ahí le perdimos la pista porque no lo pudimos encontrar", ha relatado a medios locales un tío del adolescente.

Hasta el momento, la familia no ha tenido ninguna noticia sobre el joven. La mañana del domingo lo buscaron por toda la ciudad y sus alrededores, pero no tuvieron éxito, según dijo el familiar. Éste también subió una foto de Abel a redes sociales "para que me echen un cable porque no podemos andar de un lado al otro sin saber dónde".

Visto en la Ribera

Algunas personas han informado a la familia que han visto al joven cerca de la Ribera, sin embargo, pese a que también le han buscado en ese sitio, sus parientes aún no le encuentran.

Otros vecinos también creen que podría estar en casa de algún amigo, aunque por ahora tampoco le han encontrado en sus casas.

La familia, por su parte, presentó la denuncia ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional y ha hecho público el número +34 671 75 63 47 para que las personas que tengan alguna información del menor puedan ponerse en contacto.