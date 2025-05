Soy médico y este es el fármaco que no recomiendo: "Si se abusa puede tener efectos similares a la cocaína"

La doctora Miriam Cuadrado ha alertado de la importancia de no utilizar los fármacos sin receta. El motivo: muchos medicamentos de uso esporádico, como los vasoconstrictores, generan dependencia en quienes los utilizan. Son como caramelos envenenados creadores de adictos silenciosos.

Una pequeña dosis de liberación que a la larga provoca un círculo vicioso. Una espada de doble filo. Cuadrado lo explica todo. Es médico y ejerce en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Uno de los peligros que más le conciernen pasa por la nariz. Ella aclara que los incidentes a raíz del abuso de los sprays nasales sin receta son más comunes de lo que parece, además de peligrosos.

Nariz taponada. Pluf, pluf. La tercera pulverización del día. Y, con ello, un daño más sobre la salud nasal. Este tipo de fármacos reciben el nombre de vasoconstrictores nasales, y se deben usar en un plazo máximo de 3 a 5 días. No obstante, estos son el pan de cada día de mucha gente que los lleva consigo a donde quiera que estén.

¿Cómo funcionan estos sprays? Miriam detalla su impacto en el cuerpo: "Lo que ocurre al usarlo es que las paredes del vaso sanguíneo se contraen, reduciendo la inflamación nasal y facilitando así el paso del aire".

No obstante, Miriam advierte que su abuso conlleva riesgos: "Al usarlos de manera crónica, repetida y sin control se produce un efecto rebote. De esta forma se pasa de la vasoconstricción a la vasodilatación, los receptores dejan de funcionar y las paredes del vaso sanguíneo se vuelven a inflamar, creando así un círculo vicioso, y dependencia. Así de fácil se pasa de una rinitis aguda a una crónica."

Efectos como la cocaína

Es tal la potencia de estos sprays nasales que su abuso indebido puede causar estragos en la nariz equiparables a los que provoca la cocaína. La médico explica su parentesco: "Evidentemente los daños de la cocaína son mucho más fuertes, pero al final el efecto es el mismo, ambos son vasoconstrictores. Ambos productos disminuyen la llegada de sangre a zonas que ya de por sí están mal vascularizadas."

En los casos más graves, si el tabique nasal se queda sin vascularización se puede generar una necrosis y una perforación interna en la nariz. "Claro está que los adictos de cocaína no la consumen para respirar mejor, pero los efectos son similares", matiza Miriam.

Otro de los peligros del uso de los sprays nasales es la alteración de la tensión arterial. "Está contraindicado para personas hipertensas, gente joven y gente mayor, ya que pueden incluso constreñir todos los vasos sanguíneos del cuerpo, tanto los de la mucosa nasal como el resto."

Miriam en otra instantánea Cedido

No obstante, es preciso relativizar el concepto de adicción. Miriam opina que técnicamente no se trata de una adicción como tal, ya que "no activa a los neurotransmisores de la misma manera en que lo hacen las drogas" pero sí que crea necesidad, y no hay nada más necesario que respirar.

Dicho esto, ¿cuándo su uso comienza a convertirse en dependencia? ¿Dónde está la frontera, a partir de qué momento hay que solicitar ayuda? Miriam lo tiene claro: "Si lo necesitas usar por más de 2 o 3 semanas, habría que mirarlo. Otros indicadores de dependencia son tenerlo en el bolsillo cuando estás trabajando, en el bolso cuando sales de casa; lo mismo ocurre si te desvelas por la noche para usarlo. En general, si tienes que parar tu vida porque necesitas usarlo, es porque el spray nasal te ha generado un efecto rebote".

¿Qué alternativas hay? ¿Cómo desatascar la nariz sin peligro? Miriam propone lavados internos con suero, y si los síntomas de rinitis son más graves o invalidantes, "consultar a un médico que te recete un corticoide nasal".

Es tal la fiebre social que pueden llegar a provocar los vasoconstrictores que existen productos homólogos prohibidos en otros países. La pseudoefedrina, un fármaco sistémico aún más potente, ha sido prohibida en países como México o Colombia por ser utilizada por mafias en la elaboración de drogas.

En definitiva, con los sprays nasales es fácil coquetear con la drogodependencia, por lo que dejarse ayudar por un profesional es la mejor vía para que la conciencia respire tranquila.