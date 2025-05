Bernardino lleva dos semanas secuestrado por su madre, que le llamaba "maldito mocoso": antes había mordido al padre

Bernardino suma catorce días de angustiosa espera para volver a estrechar entre sus brazos a su hijo, de 4 años, y todo apunta a que la espera será más larga. "La Policía Nacional baraja la posibilidad de que mi expareja lo haya sacado del país", tal y como confirma el progenitor a EL ESPAÑOL. "Es un desastre", concluye desolado Bernardino. "Temo por la vida de mi hijo porque ella es una persona que está mal de la cabeza".

El miedo de Bernardino está fundado en los malos tratos que él mismo sufrió durante su relación sentimental con Andrea Estefanía R. P., de 34 años, y por los que fue condenada a siete meses y medio de prisión. De hecho, a raíz de propinarle un mordisco al padre de su hijo en uno de esos episodios de violencia doméstica, se le concedió la custodia a Bernardino y ella solo podía visitar al menor un fin de semana alterno al mes, desde las 20 horas del viernes a las 20 horas del domingo.

"Ella es como un volcán y un volcán nunca sabes cuándo va a estallar", según reflexiona Bernardino, mostrándose cada vez más preocupado por la integridad física y el paradero de su hijo, conforme pasan las horas, los días, y por desgracia, las semanas. "No sé qué es capaz de hacerle a mi hijo, Bernardino". "No tiene paciencia con el niño".

- ¿Por qué afirma eso?

- Insultaba y amenazaba a Bernardino. Tengo audios y mensajes de ella donde habla mal de su propio hijo. Le llamaba: 'Maldito mocoso'. También llegó a desear no haber tenido al niño: 'Ojalá no hubieras existido'.

Bernardino, junto a su expareja, Andrea, y el que hijo que tuvieron durante su relación sentimental.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Molina de Segura le concedió a este padre separado "la guardia y custodia del hijo", a partir de julio de 2024, imponiendo a Andrea la prohibición de tenencia de armas, así como de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de su expareja.

Desde entonces, Bernardino siempre graba en vídeo el estado físico que presenta el menor en las entregas y recogidas en los fines de semana alternos que pasa con su madre. "En cinco o seis ocasiones, mi hijo presentaba algún moratón, pero no denuncié a Andrea porque no quería tensar más la situación con ella porque tenía una condena de ocho meses de cárcel y no quería enviar a prisión a la madre de Bernardino".

El cartel difundido por SOS Desaparecidos pidiendo información sobre este niño que reside en Molina de Segura.

Ahora se arrepiente de no haberla denunciado: "Mi expareja y su familia son cómplices del [supuesto] secuestro de mi hijo". Tal sospecha se debe a que la abuela materna de Bernardino fue a recoger al menor a casa del padre, el viernes 2 de mayo, y desde entonces no responde a sus llamadas. Lo mismo ocurre con el abuelo materno y la tía por parte de madre, los cuales residen en Callosa de Ensarriá: un pueblo situado al norte de Alicante. "Ningún familiar me coge el móvil ni sabe nada sobre el paradero de Andrea".

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) trabaja sin descanso para localizar a este niño, de 4 años, cuyo paradero mantiene en vilo a los vecinos de Molina de Segura. "En Alicante vive el padre de ella y dice no saber nada, pero se cree que la está encubriendo", tal y como confirma una fuente policial a EL ESPAÑOL. "Puede haber certeza de un encubrimiento, pero hay que tener pruebas".

La UFAM de la Policía Nacional investiga a los allegados de Andrea Estefanía R. P., de 34 años, y nacionalidad ecuatoriana, para tratar de esclarecer este caso de sustracción parental protagonizado supuestamente por una madre a la que se le retiró la custodia y que está condenada por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

"He estado en la Comisaría de Policía y me han dicho que no es descartable que haya sacado a Bernardino de España, en ese caso, tendría que intervenir la Interpol", según insiste Bernardino. A este padre, le preocupa tanto la integridad física de su hijo como su salud mental, a la vista de las secuelas que le puede dejar este episodio de presunta sustracción parental: “Ella estará intoxicando a mi hijo y envenenándolo. Desde que nos separamos, solía hablar mal de mí y de toda mi familia”.

Así lo corrobora una de las personas presuntamente agraviadas: María, la madre de Bernardino y abuela de Bernardino ‘junior’. “A mi nieto, le dijo cuarenta veces que su abuela era una bruja”, tal y como ejemplifica Mari, como la conocen con cariño los vecinos de Molina de Segura -la cuarta localidad con mayor población de la Región de Murcia-. “A Andrea no le parecía bien que Bernardino le dijera que me quería mucho”.

- ¿Por qué afirma eso?

- María: Desde que un juez le concedió la custodia a mi hijo, yo ejercía de abuela-madre cuando Bernardino estaba en su trabajo. Yo iba a recoger a mi nieto al Colegio Los Olivos, me lo llevaba al parque a jugar, le hacía de comer… Recuerdo que mi nieto siempre me preguntaba si había hecho espagueti porque le encanta la salsa que le pongo a la pasta.

Ella estaba enrabietada con esa situación y me mandaba mensajes, diciéndome que era una señora mayor. También le decía a mi nieto que yo solo era 'una cuidadora' y me insultaba. Lo sé porque mi nieto Bernardino me lo contaba: ‘Abuela, mi mamá dice que eres una bruja’.

Bernardino, este martes, junto a su madre Mari, esperando noticias de la Policía Nacional sobre el paradero de su hijo. Badía

El juzgado que otorgó la custodia al padre del menor estableció que la abuela paterna fuese la persona de contacto con Andrea, para organizar el punto de recogida y entrega de Bernardino, cada fin de semana alterno que le correspondía al mes. El viernes 2 de mayo, se pactó que la abuela materna se encargaría de ir a por el niño, para no vulnerar la orden de alejamiento que pesaba sobre Andrea por atacar a su expareja.

Bernardino empezó a sospechar de que algo iba mal cuando le llamó la Policía Nacional, durante ese fin de semana, para advertirle de que su hijo no regresaría a su casa el domingo 4 de mayo, debido a que su expareja le denunció por maltratar al niño y estaba citado a un juicio rápido previsto el lunes. En aquella vista oral, este padre, de 35 años, evitó una condena gracias a los vídeos que siempre realiza para demostrar que entrega a su hijo en perfecto estado físico y de higiene.

De modo que Bernardino sostiene que Andrea ha "secuestrado" al menor de edad porque le ha fallado ese supuesto plan de quitarle la custodia a través de "una denuncia falsa". Su madre, Mari, también avala la citada teoría: "Por orden judicial, yo era la que se comunicaba con Andrea y desde el fin de semana del 2 de mayo, ella me tiene bloqueada. No le entran mis llamadas ni mis mensajes".

- ¿Tienen alguna sospecha del lugar al que puede haber huido Andrea con Bernardino?

- María: Ella tenía alquilada una habitación en una casa en una pedanía de Molina de Segura y se ha marchado de allí, pero sus compañeros de piso no saben dónde. Sabe Dios en qué lugar se habrá metido.

- ¿Cómo están gestionando estos 14 días sin noticias del pequeño Bernardino?

- Estamos mal, con tristeza y desesperados porque no sabemos dónde está el niño. Mi nieto es un tesoro.