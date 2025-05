Marcos F. Fermoselle habla sobre su nuevo álbum en el que colabora con Álvaro Urquijo: "Es como tocar con Mick Jagger"

A sus 63 años, Marcos F. Fermoselle puede decir que ya ha hecho de todo. Se hizo millonario tras triunfar como empresario de la construcción, ha escalado el Himalaya varias veces, fue presidente del Real Valladolid, trabajó con multinacionales de Estados Unidos y fundó una organización en Nepal que financia los estudios de niñas tibetanas. Ahora se ha convertido en músico y tiene una banda de rock llamada Red Moon Eye.

Es budista, filántropo, padre, abuelo y el único autorizado por el Dalai Lama para publicar sus textos en España. Tiene una voz serena que transmite paz, la misma que cautiva cuando se mezcla con los acordes y melodías de las guitarras, además de la percusión de la batería y el fondo del bajo.

Así suena su "rock budista elegante", al que Álvaro Urquijo, el vocalista de Los Secretos, se ha unido para interpretar el último sencillo de la banda, 'She'. Para Fermoselle, tocar al lado de Urquijo fue "increíble. Como tocar con Mick Jagger", cuenta.

Marcos F. Fermoselle es quien escribe las canciones de la banda. Cedida

Fermoselle nació en Guantánamo, Cuba, el 5 de enero de 1962. De madre cubana y padre español, se interesó en el budismo a los 20 años cuando empezó a estudiar Filosofía. Después de una vida llena de aventuras, mientras caminaba por Londres con su proyecto musical entre manos, se le ocurrió el nombre Red Moon Yard y así bautizó a su banda.

En esta entrevista nos cuenta en exclusiva los últimos detalles sobre el nuevo álbum Intineri, que saldrá en septiembre, además de su colaboración con Álvaro Urquijo, sus influencias musicales y cómo su maestro budista lo impulsó para fundar una banda de rock.

Los próximos conciertos de Red Moon Yard Madrid, 15 de mayo - Teatro Príncipe Pio Barcelona, 22 de mayo - Sala Bikini Madrid, 10 y 11 de junio - Noches del Botánico Cazorla, 1,2 y 3 de julio - Blues festival Vigo, 18 de julio - El Nautico Festival Sonorama Ribera - 10 de agosto

PREGUNTA- ¿Quién es 'ella' a la que le canta su última canción?

RESPUESTA- Es una canción que canta a un amor perdido, pero en general, no es más que una referencia, digamos, natural. Ya sabes que tenemos una conexión con el budismo importante, pero las cosas que pasan en la vida son todas más o menos las mismas. Entonces es para alguien que puede generarte una convulsión fuerte y esa convulsión te puede hacer avanzar de una manera importante.

P.- Álvaro Urquijo canta con usted esa canción, ¿cómo nació esa colaboración?

R.- Fui a verle a Valladolid con mi hermano. Allí estuve con él, le enseñé el disco, le gustó. Especialmente le pareció interesante la canción. Me dijo que era un poco del estilo de Los Secretos, y nada, ahí empezamos esta colaboración. La verdad que ha sido una maravilla porque él ha llevado la canción un poco a un punto más de ‘secretos’ (ríe).

Con él he aprendido mucho. Mucha música, mucho respeto por lo que hace, mucha humildad y amor.

P.- Entiendo que ya tiene un nuevo álbum entre manos...

R.- Sí, el álbum se llama Intineri, que es un juego de palabras. Quiere decir 'itinerario interior' para mí y es una invención. Es una palabra que tiene una doble intención porque, por un lado, un itinerario, pero también interior quiere decir que lo que estamos esperando es que la gente se pare un poco a pensar, a reflexionar. Todo es muy rápido. La música que hacemos pretende eso. Invita a hacer cierta reflexión tanto por el mensaje como por la musicalidad.

P.- ¿Cuándo podremos escuchar este nuevo álbum?

R.- En septiembre.

P.- En ese álbum hay una canción llamada 'Run' que habla sobre lo rápido que pasa la vida...

R.- Run es una canción especial que tiene que ver con que siempre estamos corriendo y al final parece como que fuera esto una pelea. Y la pelea está más por llevarnos algo que merezca la pena porque aquí en este mundo todo es efímero y transitorio. No hay que estar corriendo para realmente no acabar en ningún sitio.

Red Moon Yard comenzará una gira de conciertos por España el próximo 15 de mayo. Cedida

P.- Musicalmente, ¿trae algo diferente el nuevo álbum a lo que ya conocemos de Red Moon Yard?

R.- Sí, es una evolución, yo creo. Hay más musicalidad. Estamos reinterpretándonos continuamente y yo creo que sí. Estamos muy contentos con el resultado de este trabajo y del anterior también, pero bueno, yo la verdad personalmente estoy supercontento con las canciones que estamos sacando. Son realmente para nosotros un gran lujo.

P.- ¿Usted qué quiere transmitir en sus canciones?

R.- Bueno, para mí es la experiencia. Yo si puedo contar algo de lo que me ha sucedido en mi vida, pues genial, porque he tenido unas experiencias muy especiales. En algunos sentidos relacionadas con estos temas de experiencia budista.

P.- ¿Cómo llegó el budismo a su vida?

R.- Desde que tengo 20 años entré en esto. Luego tuve la ocasión de conocer a los lamas, porque yo iba al Himalaya a hacer excursiones, escalada, y tuve ocasión de conocerlos allí. Conocí a un maestro y este maestro me metió fuertemente en lo que es la parte filosófica del asunto, porque luego el budismo entronca con cualquier religión de una forma muy natural, casi lo mismo. La compasión y el amor.

P.- Ese maestro era Zopa Rimpoché...

R.- Sí, Zopa Rimpoché.

P.- ¿Cómo le conoció y cómo le impulsó en su proyecto musical?

R.- Lo conocí en los noventa. Yo hice una fundación en Nepal y le conocí en aquellos años porque yo iba por allí. Yo tenía un maestro que era el abad del monasterio de Kopan que se llamaba Lama Lhundrup y él me introdujo con este maestro, con Lama Zopa. Le conocí allí y y me metió en todo esto.

P.- Fue tan importante para usted que hasta le dedicó una canción, Lama´s song...

R.- Sí, le dediqué una canción que es una ofrenda, primero, de agradecimiento por todo lo que me ha dado y enseñado en la vida. Y segundo, porque los lamas se supone que siempre están con uno. Entonces, nosotros lo que pedimos al lama es que vuelva pronto. En la canción decimos: 'swift return'. Un rápido retorno. Y de hecho acaban de anunciar la reencarnación del lama hace semanas, escasos días y bueno, eso es lo que le pedimos, porque para los maestros nada es más importante que estar siempre con sus estudiantes cuidándoles en distintos mundos, en distintas vidas y en distintos planetas. En las canciones hablamos de la impermanencia, la interdependencia, la vacuidad, el cambio, que es el segundo sufrimiento del budismo.

P.- ¿Por qué ha escogido cantar en inglés?

R.- Porque la inspiración me venía del lama realmente, y yo me relacionaba con él en inglés. Por otro lado, yo soy cubano y no me era ajeno el idioma. Puede que hagamos alguna canción en español, pero surgió así. Aquí todo surge y desurge y de repente surgió así. A lo mejor desurge que sea en inglés en el futuro.

P.- ¿Cómo escogió el nombre de la banda?

R.- Me daba una connotación muy de este tipo filosófica, primero, la Luna Roja. Y luego, fue caminando por Londres que vi este nombre 'Yard' y de repente me pareció que era chulo poner un nombre como este, Red Moon Yard. La verdad es que es gracioso porque el nombre tiene tres palabras. No son dos palabras, así que no es muy habitual, pero me gustó el concepto.

Fermoselle junto a los integrantes de la banda Javier Schoendorff, Ángel Fermoselle, Jorge Malax, Raquel Martín, Kike Fuentes y Pere Mallen Cedida

P.- ¿Cuáles son sus influencias musicales?

R.- De joven tenía muchísima influencia de Led Zeppelin o Pink Floyd, John Morrison, Queen,la primera etapa muy fuerte de King Crimson. Más hacia ahora, me gusta mucho lo que está haciendo Bon Iver. Me parece sensacional. Y luego pues aquí en España siempre me han gustado las bandas de toda la vida como 'Los Secretos', con los que hemos hecho esta colaboración, o Duncan Dhu.

P.- Esta colaboración con Álvaro Urquijo debió ser muy especial para usted entonces...

R.- Claro. Para mí tocar con Álvaro era como tocar con Mick Jagger para otros. Para mí, que soy super fan de ellos, ha sido increíble la verdad.

P.- El próximo 15 de mayo empezarán una gira por España, ¿qué pueden esperar los fanáticos de Red Moon Yard?

R.- Tocamos en distintos festivales y se están incorporando nuevos conciertos. Nosotros no somos masivos. Tocamos más o menos de forma un poco selectiva, pero lo que yo creo que se puede esperar es ver una experiencia más allá de lo que es una banda clásica. Yo creo que se puede esperar ver algo un poco diferente a una experiencia, que tiene que ver con imagen, con la música y con los mensajes, esas tres cosas. Yo creo que van entrelazadas.

P.- Además de la música, ¿qué otras cosas le gustan en este momento?

R.- Estudio mucho budismo, obviamente, pero me gusta estar en contacto con la naturaleza. Me gusta mucho navegar, estar en la montaña, ir a la montaña, me encanta. Y entre una cosa y la otra, pues lleno mi vida. Y evidentemente mi familia.

P.- ¿Y el Real Valladolid?

R.- Claro, ahí está nuestro corazón, en el Valladolid, siempre está.

P.- Usted ha hecho muchas cosas en su vida, ¿cree que hay algo que le falte por hacer?

R.- Es que la vida no para. Las cosas van surgiendo y luego van resurgiendo. Y ahora ha surgido. Esto para mí es importante porque es una creación para mí, fuerte, de mérito si consigo hacerlo de una forma adecuada, es decir, con una motivación adecuada, que es lo que intento. Y lo demás no es tan importante, o sea, lo demás es simplemente vivir. ¿Qué es lo importante? Realmente, lo importante es vivir, no otra cosa y no importa lo que estés haciendo. Lo que sí cuenta es que estés en paz contigo mismo, que estés conforme y que estés viviendo muy consciente.