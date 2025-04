Teo Higuero, el jefe de la Guardia Civil que murió en un accidente de tráfico mientras iba a una reunión motera

"Con inmensa tristeza nos unimos al dolor de 'Buitres Leonaos' y al de la familia de Teo". El mensaje de dolor que arranca desde la asociación extremeña Cuéntame algo que me reconforte, la comunidad que crea libros ilustrados y audiocuentos personalizados para niños que necesitan cuidados paliativos y sus familias, es estremecedor. La despedida a su socio Teófilo Higuero Pallero se produjo de forma prematura. Un accidente de tráfico le privó de su vida. "Deja en nuestros corazones esa forma suya de mirar el mundo", añaden.

Higuero, guardia civil de profesión, más concretamente prestaba servicio de jefe en el Destacamento de Tráfico de Buitrago de Lozoya en la sierra norte de Madrid, sufrió un accidente de tráfico el pasado viernes. Sobre las 16:30 horas, en la carretera CL-603 a su paso por el término municipal de Turégano (Segovia), el agente del Instituto Armado perdió la vida a los mandos de su moto, cuando "un vehículo invadió el sentido del compañero", según recoge la Asociación Unificada de la Guardia Civil en un comunicado referente al trágico suceso.

El 112 de Castilla y León movilizó los efectivos hasta el lugar del accidente, entre los que se encontraba una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de Emergencias Sanitarias-Sacyl. También se desplazaron al lugar una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Cantalejo y un helicóptero medicalizado, tal y como informa el diario Hoy. El llamante, según Radio Exterior, narró a los servicios médicos que "del siniestro había resultado herido un motorista quedando inconsciente y que al parecer la mujer que conducía el turismo invadió el carril" del agente Teófilo. El mando de la Guardia Civil nunca consiguió llegar a Bilbao, su destino, donde pretendía reunirse en una concentración motera con más compañeros del gremio de las dos ruedas.

Higuero, de 51 años, era padre de dos hijos y se situó a la cabeza del Destacamento de Tráfico de la localidad madrileña hace escasos meses. Nació en un municipio cacereño llamado Arroyo de la Luz y era licenciado en Psicología. Además, el uniformado era una eminencia en el terreno penal aplicado a su especialidad, Tráfico. Por ello, realizó un trabajo de investigación académica llamado La normativa metrológica en los delitos contra la Seguridad Vial, publicado en la web del Centro Universitario de la Guardia Civil, ubicado en Aranjuez (Madrid).

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Una usuaria en redes sociales, allegada al agente del Instituto Armado, recuerda el día que le conoció: "Julio de 2019...no se me olvidará nunca. Fue tu primera concentración y encima con nosotros. Llegaste para quedarte y ocupar un lugar en nuestros corazones. Desde ese día te puse mil motes. Primero fuiste el chico pegado al teléfono, luego DhTheo y ahora eras Mi Coco". "Me quedo con tu risa, me quedo con todo lo que me has enseñado en las rutas", agrega el emotivo mensaje de despedida.

Rebeca, una amiga suya de hace muchos años, recuerda con EL ESPAÑOL a su querido Teófilo: "Éramos muy amigos, una persona maravillosa, de los que siempre estaba". "Toda su carrera ha sido en Extremadura. Primero, se formó en Madrid, más tarde volvió a Extremadura a la Academia de Tráfico, luego se marchó a la de Cáceres y su intención era volver a Extremadura, su tierra". Llevaba más de 30 años en el Cuerpo. "Tenía muchos kilómetros en la vida", apostilla con cariño su amiga.

Motero y socio de una comunidad benéfica

También han expresado su afecto la Asociación de Cabos de la Guardia Civil y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, al mismo tiempo que el CD Cacereño y el colectivo de 'Riders Pedarela'. Y lo cierto es que a Higuero también se le conocía por sus otras dos facetas alejadas del Cuerpo Armado de Madrid: su vida como motero y su labor en una de tantas asociaciones benéficas.

Formaba parte del club de moteros 'Buitres Leonaos', oriundo de Cáceres (Extremadura). En la citada congregación motera, el guardia civil desempeñó las labores de tesorero y más tarde de secretario. "Hoy nuestros corazones están rotos. Con gran tristeza, compartimos que nuestro querido hermano Teo, ha fallecido trágicamente en un accidente de tráfico", sostiene el comunicado del club.

Desde @apcabos queremos expresar nuestro más profundo pésame a los familiares y amigos del Jefe destacamento de la @guardiacivil de Trafico de Buitrago de Lozoya. Sigue patrullando por nosotros en el cielo compañero😞🫡🇪🇸. D.E.P.#LaMuerteNoEsElFinal pic.twitter.com/AtGAD9uQoo — Asociación Profesional de Cabos G.C. (@apcabos) April 25, 2025

Este periódico ha contactado con el club de moteros con sede en Cáceres al que pertenecía Teo, como ellos le recordaban: "Era el mejor compañero de viaje, un hombre de honor. Divertido y cariñoso". Se unió al club y ejerció como tesorero y más tarde como secretario y mano derecha del presidente Danko. Tenía pensada una ruta a Irlanda, entre muchas, después de viajar a Escocia con su parche de Cáceres en el chaleco. Les espetaba a sus compañeros de club, en referencia a su trabajo: "Aquí estoy, velando por el sueño de los españoles".

Por otro lado, cabe destacar que la Agrupación de Tráfico es la especialidad de la Guardia Civil que más fallecidos registra, con 345. Por ello, desde la asociación mayoritaria Jucil solicitan que se considere su profesión como "de riesgo", al mismo tiempo que una equiparación salarial al resto de cuerpos autonómicos.

En lo que va de año, se han registrado cinco siniestros mortales en las carreteras segovianas de los cuales se han cobrado seis vidas, contando la del teniente Higuero. La cifra supera los accidentes mortales registrados durante el mismo periodo del año anterior, con tres víctimas más, de acuerdo con la información mostrada por la Dirección General de Tráfico.