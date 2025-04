María Segura, la concejal y modelo que ha tapiado 94 casas okupadas en uno de los pueblos más peligrosos de Murcia

El azote de los okupas y de los moradores de narcopisos en Alguazas tiene un nombre: María Segura Vicente. Una abogada, de 32 años, que antaño hizo sus pinitos como modelo, y que en esta legislatura asume con mano de hierro la Concejalía de Seguridad Ciudadana en uno de los municipios más peligrosos de la Región de Murcia, por sus tasas de okupación y de criminalidad, hasta que la edil Segura llegó al cargo: "En dos años de legislatura, ya hemos tabicado 94 pisos ocupados ilegalmente".

Tan solo basta con darse un paseo por los dúplex o por los bloques de las calles Chile, Uruguay, Jacinto Benavente o Ruperto Chapí, para comprobar cómo muchos de los inmuebles lucen muros de ladrillo en vez de puertas de madera. "Hemos hecho un expolio". "Además de diferentes pisos y viviendas, se han cerrado dos edificios enteros", tal y como sentencia la concejal de Seguridad Ciudadana, María Segura Vicente (Alguazas, 1992).

"Hemos tabicado y desalojado viviendas okupas de personas conflictivas que molestaban o alteraban la convivencia vecinal, o hacían cosas ilegales, como tener narcopisos para el menudeo de drogas o plantar marihuana", según detalla la edil sobre el perfil de los desalojados, los cuales compartían una cosa en común: haber "ocupado ilegalmente" una vivienda en este pueblo de la Vega Media del Segura.

Cada vez que trasciende la ocupación de un inmueble, la Policía Local incrementa las patrullas por la calle en cuestión y en cuanto el okupa sale del domicilio, ese descuido se aprovecha para que los operarios municipales corten la luz, el agua y 'cambien' la puerta por un tabique con cemento y ladrillos. "Vigilamos la vivienda y ese día, los agentes doblan turno o movilizamos a ocho policías", según detalla la edil María Segura. "Para tabicar siempre contactamos con los dueños del inmueble".

Este procolo antiokupa de la concejal no figura en un programa político del PP o del PSOE porque la Alcaldía de Alguazas es la única de la Región de Murcia dirigida por una formación independiente: Unidad por Alguazas (UxA). La actuación de la Corporación municipal que lidera el alcalde, José Gabriel García, responde con contundencia a un problema del que no se libra ningún municipio español, ya que el Ministerio del Interior registró 16.426 denuncias por ocupación, usurpación o allanamiento de vivienda durante 2024: un 7,4% más que en 2023.

Un operario municipal, escoltado por dos policías locales de Alguazas, mientras levante un tabique en una casa okupa.

"En el caso de que los okupas se pongan conflictivos, levantamos un atestado policial y recurrimos a la vía judicial", según prosigue explicando esta edil con un perfil atípico en la política municipal, ya que está titulada en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta con despacho propio en Las Torres de Cotillas -Segura Vicente Abogados- y cuando era una veinteañera protagonizaba desfiles de moda, luciendo vestidos de novia de la diseñadora Fátima Angulo; ropa de temporada de Laazo 80...

Prueba de ello son los 5.610 seguidores que suma en su cuenta de Instagram -la mitad del padrón municipal de Alguazas-. "No soy modelo [profesional]", según aclara, a pesar de que siendo concejal ha posado para Acestudio y se ha enfundado elegantes trajes de Aliaga en el desfile que organiza la Asociación de Comerciantes de Alguazas con motivo de las Fiestas Patronales. "Antes sí que hacía desfiles de moda y cosas para tiendas". "Ahora colaboro con un fotógrafo en sesiones de estudio".

María Vicente Segura es una política que ejerce su cargo como mujer empoderada. Una cosa son sus angelicales posados de modelo, y otra bien distinta, la contundencia con la que dirige la Concejalía de Seguridad Ciudadana para reducir los índices de criminalidad y de okupación de Alguazas. "Lo tengo muy claro, mi vida personal está separada de mi vida profesional. En mi vida personal, hago lo que quiero dentro de los límites y respetando mi trabajo", tal y como advierte esta treintañera.

Los resultados saltan a la vista porque la Delegación del Gobierno ha informado de un descenso del 30% en la tasa de criminalidad, durante la última Junta Local de Seguridad celebrada el 4 de febrero. "Aquí hemos tenido un alto nivel de delincuencia". "Muchos policías locales se han ido a otros municipios, incluso cobrando menos salario, porque no querían estar en Alguazas", según recuerda esta concejal criada en el barrio alguaceño de San Antonio. "No tenían buenas condiciones para trabajar".

Y no exagera con sus palabras porque tan solo hay que bucear en la hemeroteca de este pueblo de los últimos años, para comprobar que en febrero de 2017, la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollaron un operativo conjunto para desmantelar una red de tráfico de armas de fuego que estaba asentada en este pueblecito de apenas 10.300 vecinos. En febrero de 2020, un delincuente con antecedentes, conocido como ‘El Cazo’, sembró el pánico por Alguazas, al pasearse subido a la baca de una furgoneta para amenazar con un arma a veinte vecinos.

En julio de 2021, un okupa intentó cortarle elcuello a uno de los policías locales que acudió a desalojarlo de una casa de la calle Cid Campeador... Por si fuera poco este listado de titulares sobre reyertas, tráfico de drogas, okupaciones y operativos contra bandas criminales, también hay datos demoledores: el cuartel de Policía Local estuvo cerrado por las noches en junio de 2018, debido a que la mayoría de agentes estaban de baja; la mitad de la plantilla pidió su traslado a otra localidad en octubre de 2021, y diez agentes hicieron la maleta de 2022 a 2023.

La Policía Nacional investiga una riña tumultuaria en un bar de Alguazas

- ¿Cuál es la situación actual de la Policía Local?

- María Segura Vicente: La plantilla estaba bastante mermada y tenía pocos medios. Había 14 agentes y hemos elevado la plantilla a 19, de los que 2 promocionaron a subinspectores. Ahora ya se pueden cubrir todos los turnos de mañana, de tarde y de noche porque ha habido legislaturas en las que no había patrullas por el pueblo en horario nocturno. Todavía hay vacantes 4 plazas y nuestra intención es cubrirlas durante la legislatura.

Los policías se quejaban de que les faltaba material y estamos dotándoles de medios para que desarrollen lo mejor posible su trabajo. Vamos a trasladar el cuartel al Barrio del Carmen; hemos incorporado un dron; estamos formando a un perro para luchar contra el tráfico de drogas; se ha adquirido una cámara móvil de matrículas y un radar para hacer controles de velocidad; vamos a incorporar un coche patrulla de la Comunidad Autónoma y estamos acondicionando un furgón para labores policiales.

Un policía local de Alguazas custodiando a un individuo que estaba en busca y captura por la presunta comisión de varios delitos.

Además, la Concejalía de Seguridad Ciudadana emulará Gran Hermano en este pueblo con zonas de huerta, instalando 50 cámaras de seguridad, una de ellas controlará el corazón de Alguazas: la calle Mayor. "Aún quedan viviendas okupadas y delincuentes a los que queremos echar". "Por desgracia, la delincuencia nunca se va a acabar, pero la estamos reduciendo al máximo y les estamos poniendo las cosas complicadas. Los delincuentes, aquí en Alguazas, ahora mismo ya no están contentos", recalca esta edil que iba para agente de la Policía Nacional.

"Desde pequeña, es una profesión que siempre me llamaba la atención". "Mi sueño era ser policía nacional, pero mis padres me insistían en que estudiara una carrera". Y acabó estudiando Derecho en la Universidad de Murcia, especializándose en asuntos penales y civiles, para hacer cumplir la máxima que preside su perfil de Instagram: 'Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto'.

- ¿Cómo acabó dando el salto del mundo de la abogacía a la política municipal?

- María Segura Vicente: Empecé con Gabi en sus inicios. Comenzamos con JOVAL: la Asociación Juvenil de Alguazas. Hicimos muchas cosas con los jóvenes, tuvimos mucho movimiento, pero no veíamos ningún apoyo desde el Ayuntamiento y por eso decidimos saltar a la política.

Ese 'Gabi' al que alude de forma coloquial es el actual alcalde, José Gabriel García, en cuyo DNI también figuran 32 años como los de María y que hizo historia en el pueblo siendo el candidato más joven que se presentaba a una Alcaldía en toda la Región de Murcia, liderando la lista de Unidad por Alguazas (UxA) con solo 18 años. Tras ser elegido concejal de la oposición, en 2019, el edil independiente José Gabriel García apoyó una moción de censura del PP, para arrebatar el bastón de mando al PSOE, y en 2023, su partido dio la campanada ganando en las urnas.

"El alcalde pidió a su equipo que pusiéramos en una lista las áreas que nos gustaría llevar en el Ayuntamiento y Seguridad Ciudadana fue la primera que yo le puse: era la que más me llamaba la atención", según revela esta edil, letrada de profesión, modelo ocasional que pulveriza los likes en redes sociales con algunos de sus posados y que es devota de las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Alegría. "El alcalde me asignó esta competencia por mi formación como abogada".

El líder de Unidad por Alguazas y actual alcalde, José Gabriel García, posando con el resto de su equipo. UxA

- ¿Alguna vez la han amenazado por la mano dura que está mostrando con los okupas y los delincuentes?

- María Segura Vicente: La recepción de esa gente no es buena, ni yo ni el alcalde somos sus mejores amigos. Me han rayado el coche y me han roto algún espejo. He tenido muchos incidentes en mi coche y cuando he ido a alguna zona conflictiva o me he cruzado por la calle a alguien al que he desalojado, sí que he recibido la típica mirada de 'te voy a matar'.

Al alcalde le mandan muchos mensajes por redes sociales donde le amenazan y le insultan. El alcalde sí que ha sufrido directamente algún incidente porque se está implicando mucho, acudiendo en persona a algunas casas que tabican los operarios con la Policía Local. Pero yo no he sufrido ninguna situación de violencia física. Y no tengo activado mi messenger por ese motivo, si me ponen algún comentario amenazante, lo hacen público y si voy a denunciarles, la 'gracia' les saldrá cara.

A pesar de todo, esta política treintañera que sabe lo que es estar en los dos lados de la trinchera, en la oposición y gobernando, tiene claro que ninguna coacción mermará su hoja de ruta como concejal antiokupa: "Alguazas ha sido un pueblo complicado a nivel de seguridad porque nuestros agentes estaban sin medios y sin apoyo del Ayuntamiento". "Ahora, la institución se ha acercado a la calle y los vecinos tienen los móviles de todos los concejales para llamarnos a cualquier hora".