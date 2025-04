Irati Etxandi, de estudiar ADE a ser una de las pocas mecánicas de España: sólo el 1 % de los trabajadores son mujeres

En un campo donde los hombres representan la mayoría de trabajadores se alza la figura de Irati Etxandi. Es una mecánica autodidacta que lleva ya más de cinco años dedicándose a tiempo completo a los coches, un mundo en que sólo el 1 % de las personas que se dedican a la mecánica de intervención son mujeres.

Hay algunos clientes que cuando llegan al taller donde trabaja Irati con su padre y su hermano le preguntan: “¿El mecánico?”, cuando es ella quien les va a atender y resolver el problema que tienen con su coche. “Yo creo que es una costumbre. Si yo cojo el teléfono se pensarán que soy la secretaria, pero si lo coge mi hermano creerán que es el mecánico directamente”, cuenta Irati Etxandi a EL ESPAÑOL.

Irati ha estado rodeada de coches toda su vida, pero nunca tuvo claro que quería dedicarse a ello. “Decidí estudiar Administración de Empresas porque tenía bastantes salidas, pero por distintas situaciones me di cuenta de que ese no era mi futuro y dejé ese camino por mi propia salud mental”, cuenta Irati. No sabía qué rumbo tomar, y la pandemia de Covid-19 llegó, así que empezó a interesarse por el maquillaje, incluso ganó algunos concursos y comenzó a subir vídeos al respecto en redes sociales.

Parecía que el maquillaje iba a ser a lo que se iba a dedicar, “incluso pensé en mudarme a Madrid para estudiar maquillaje, pero era mucho dinero y había mucha competencia, así que me quedé en mi ciudad”, cuenta Irati. Finalmente, empezó a trabajar en un taller, llevando las cuentas y la atención al cliente, y comenzó a tocar la máquina de diagnosis. “Como el maquillaje era un mundo complejo, me empecé a interesar más por los coches. Mi padre y mi hermano me enseñaron poco a poco. Cogí los libros de mi hermano, que estudió automoción, así que con eso y viendo vídeos he ido aprendiendo”, recuerda.

Así fue como Irati aprendió todo lo que sabe y decidió adentrarse en un mundo que se suele relacionar con el sexo masculino. Cuando vio que había cosas que ella hacía en el taller y nadie mostraba en redes, se animó a hacer vídeos y publicarlos en las distintas plataformas.“Cuando empecé en redes sociales a mostrar los trabajos más curiosos fue el momento en que me ponían comentarios como que lo que salía en los vídeos no eran mis manos y que lo hacía para ganar seguidores”, asegura Irati.

Apenas lleva cuatro años en el taller, pero ya ha hecho mucho más que arreglar coches. Con esos vídeos, empezó a dar más visibilidad a las mecánicas mujeres, que son minoría.“Al principio me sentía como si me tuviese que justificar, como que tenía demostrar que yo valía para ese trabajo, pero las redes me ayudaron a sentirme más segura”, por ello, las redes sociales han sido una herramienta de apoyo para ella.

Las profesiones que históricamente han sido realizadas por hombres, poco a poco van incluyendo al sexo femenino. “Me han escrito padres diciendo que sus hijas quieren ser mecánicas y que gracias a mis vídeos se han animado a estudiar automoción”, comenta Irati. Por muy básico que parezca, que haya mujeres haciendo trabajos que normalmente no están asignados para ellas, ayuda a que otras muchas se vean reflejadas y quieran ser como ellas.

A pesar de la poca representación femenina que hay en este sector, Irati no ha sufrido mucha discriminación: “Hay muchos hombres y mujeres que dicen que es un trabajo para hombres, pero hay personas así para todo. En general todos los clientes me tratan muy bien, porque ya me conocen”. En el taller, tiene muchos clientes que son habituales, lo que hace que su entorno sea más familiar. Sin embargo, eso no ha quitado que haya recibido “algún comentario dubitativo” sobre su capacidad, pero al ser casos aislados, considera que no le afectan demasiado.

Precisamente, donde más comentarios ha recibido sobre ser mujer en la mecánica, ha sido en las redes sociales. “Pero hoy en día no recibo ningún comentario malo, o casi ninguno”, asegura Irati. Para ella no es importante lo que digan los demás, sobre todo las personas externas. Al final, poco a poco se ha ido abriendo su hueco en este mundo, demostrando ser una persona completamente válida para realizar este tipo de trabajos.

Irati está rompiendo barreras que llevan a las sociedades modernas hacia una mayor igualdad, por eso ella opina que: “Los trabajos no tienen género y cada uno debe hacer lo que le guste o lo que se le dé bien. Por biología pura, los hombres tienen más fuerza y hay trabajos que son más sencillos para ellos, pero eso no significa que nosotras no seamos capaces”.

De cara al futuro, las mujeres irán abriéndose su hueco en ámbitos que han sido tradicionalmente dedicados a los hombres, es algo que en los últimos años se ha ido viendo. “Yo conozco los talleres que hay en mi entorno, y cada vez hay más mujeres en este campo, y es algo que me enorgullece”, cuenta Irati, y ese es un claro ejemplo de que cada vez son más las mujeres que deciden trabajar en ello. “Yo considero que es un trabajo que está bien pagado, que es entretenido y que es didáctico. Por ello, a quien le guste yo les animo a hacerlo ”, finaliza Irati.