El 83% de jóvenes españoles menores de 34 tiene ansiedad al conducir: "Fui a la psicóloga para quitarme el miedo"

Cada vez son menos los jóvenes que sueñan con cumplir los 18 años para poder sacarse el carnet de conducir. Según el último informe realizado por EasyPark sobre la movilidad y el aparcamiento en España, el 83,2% de los jóvenes menores de 34 años confirman que la conducción les estresa y, en el caso de los menores de 24 años, el número de adolescentes que sufren estrés llega a alcanzar el 87,8%.

A los 19 años Paula Martínez aprobó el examen de conducir y comenzó a ir a los planes con amigos o familiares en su coche, pero a medida que pasaban los días, más miedo le daba estar metida en él. Cuanto más práctica cogía, mayor era el miedo de "perder el control" con el vehículo.

"Tenía esa sensación de no estar controlando la situación y me ponía muy nerviosa. A lo mejor había cosas que se solucionaban súper rápido, pero no era capaz de encontrar qué es lo que estaba pasando o cómo solucionarlo. Una vez, el coche estaba pitando, era el freno de mano que no estaba quitado del todo, pero como no sabía de dónde provenía, me bloqueé. No fui capaz de gestionar qué es lo que era y, tras varios episodios similares, al final acabé dejando de conducir.

Paula Martínez Cedida

Actualmente tiene 29 años y, gracias a unas cuantas sesiones con la psicóloga, ha podido superar el terror que le invadía cada vez que necesitaba trasladarse a algún sitio.

"Hace ocho años decidí ir a una psicóloga especializada en esto para tratar de conseguir quitarme ese miedo a conducir y dejar también de ser un lastre. Yo también quiero aportar coche o conducir cuando hagamos viajes y no que me tengan que llevar a todos los lados y hacerme siempre el favor", declara para EL ESPAÑOL Paula Martínez.

A pesar de ser capaz de controlar las situaciones que anteriormente eran incontrolables, a Paula aún le queda un último obstáculo que superar para ser totalmente independiente en la conducción, conducir sola.

"Antes sólo era capaz de conducir con mi padre, era como mi referente de alguien que si pasa algo, él lo va a controlar y, ahora, puedo conducir con otras personas. Lo único que me queda es conducir sola. No conduzco sola porque siento que, aparte de que voy a tener a otro ojo mirando, no sé si voy a ser como capaz de aparcar o enfrentarme a todo eso sola. Estoy todavía en ese tramo,pero creo que en un año he avanzado mucho".

Paula no es la única persona que tiene pavor a aparcar ya que, como refleja el estudio de EasyPark, el segundo motivo por el que los jóvenes consideran estresante conducir es por aparcar en cuesta. Un 30,3% de personas que comprenden los 25 y los 35 años lo confirman y, si valoramos a los menores de 25, encontramos que el porcentaje es aún mayor, un 52,8%.

En el caso de las incorporaciones, también se recogen datos preocupantes. A un 44,4% de los menores de 24 les origina inquietud y, los que tienen una edad inferior a los 34, ocupan un 24,4%.

"Iba detrás de un autobús y lo quería adelantar, pero de pronto venía un coche y, entonces, en vez de frenar, que es lo lógico, aceleré. No pasó nada, pero me temblaba todo el cuerpo. Fue como una mala gestión por mi parte, pero la gente hace ese tipo de cosas constantemente y no pasa nada. Tuve sensación de ansiedad, ir un poco con la presión en el pecho", revela para el periódico Paula.

María Luisa Ortega, que se sacó el carnet de conducir con 23 años, también ha pasado por un proceso similar al de Paula. Pospuso realizar el examen por el simple hecho de enfrentarse a coger un coche y no por vaguedad. "Mi mente me dice que voy a matar a alguien, que no soy capaz, que un coche me va a embestir, que me van a chillar, insultar o que voy a entorpecer a los demás conductores".

María Luisa Ortega Cedida

Detesta conducir y, desde 2016, declara que ha cogido el coche unas "diez veces contadas"."Es una situación desagradable y traumática". Con 32 años, ha intentado enfrentarse en numerosas ocasiones al miedo, pero sólo el pensarlo, le provoca sudoración, aceleración del ritmo cardíaco, descomposición estomacal, rigidez y bloqueo. Todo ello le genera frustración ya que se considera "una persona válida y que puede afrontar los problemas sin ningún tipo de presión u agobio".

Ella misma reconoce que para erradicar este dilema debe acudir a un psicólogo, sin embargo, esta solución le ocasiona más ansiedad aún, además de avergonzarle pedir ayuda. "La verdad es que me encantaría poder enfrentarme a ello ya que me daría independencia, autonomía y libertad".