Mercedes Díaz, la española que 'inventó' los belenes de Semana Santa: tarda dos meses en crear cada Pasión y ya lleva 5 años

De las manos de Mercedes Díaz (Madrid, 1957) emana el arte. De su mente brotó una idea que, pese a su sencillez, es una genialidad. Hace cinco años, en medio de lo peor de la pandemia, esta española comenzó a pintar figuras con un objetivo claro: crear una Pasión, una suerte de belén napolitano que reproduce los principales episodios de la muerte y resurrección de Jesús en vez de su nacimiento.

“Como estábamos encerrados por la pandemia, me dediqué a traer figuras desde Sevilla para pintarlas. Cuando salimos del confinamiento, monté en mi parroquia la primera Pasión”, explica a EL ESPAÑOL Mercedes Díaz, la inventora de los belenes de Semana Santa. De esta manera, han tenido que pasar ocho siglos para que una pionera española le diera una vuelta de tuerca a los belenes de toda la vida.

El belén napolitano fue creado en el siglo XIII por san Francisco de Asís y en 2020 fue Mercedes Díaz la que imitó aquella idea con el fin de reproducir los hechos más importantes del cristianismo: la muerte y la resurrección de Jesús. Ella, en vez de poner el portal de Belén con san José, la virgen María, el niño Jesús, la mula y el buey, centra sus esfuerzos en esbozar la crucifixión de Cristo y su posterior resurrección.

Mercedes Díaz, la 'inventora' de los belenes de Semana Santa, bajo la escena de la Ascensión. Raquel Puente

Una imagen de los pasos de Semana Santa hechos a mano, situados en otro punto de la parroquia. Raquel Puente

Y no lo hace a pequeña escala. Este belén de Semana Santa tiene una dimensión de 16 metros de largo por tres de ancho y una altura que supera los dos metros y medio en su punto más alto. Pero para Mercedes Díaz, pese a sus años, no hay ningún punto que no pueda alcanzar en su obra de arte. “El monte Calvario es la parte más alta y yo me subo hasta allí para colocar las tres cruces con Jesús y los ladrones o la virgen María y san Juan al pie de la cruz”, dice la mujer mientras señala esa escena, una de las principales de su Pasión. Que no la única.

Esta gigantesca maqueta, situada en la Parroquia de San Bonifacio, en el madrileño barrio del Parque de las Avenidas, consta de cuatro partes bien distinguidas durante el recorrido: la primera parte está destinada a reproducir los milagros y los 40 días en el desierto de Jesús; la segunda, la pasión desde la última cena hasta la crucifixión; la tercera, la de un Jesús yacente dentro de un espectacular sepulcro; y la última, que evidencia la resurrección y las escenas de Pentecostés, la Ascensión o el inicio de la predicación de los apóstoles por todo el mundo.

30 años de belenes

Pese a esta creación de Mercedes Díaz, lo cierto es que la madrileña ya lleva tres décadas montando belenes. Y no son unos belenes cualquiera. En la mayoría de rutas de belenes de Navidad de Madrid siempre se cuela el de Mercedes, quien lleva diseñándolos y montándolos desde mediados de la década de los 90. Treinta años de artísticas maquetas han culminado en la idea de la Pasión.

“Al final fue un paso natural. Ten en cuenta que mi equipo y yo tardamos en hacerlo unos dos meses. Por ejemplo, hemos estado haciendo la Pasión de 2025 desde finales de enero a finales de marzo, pero hemos aprovechado la estructura del belén de Navidad”, explica Mercedes mientras pasea con este medio. Por ejemplo, donde en diciembre descansaba la escena del portal de Belén, hoy se ha reconvertido en el sepulcro donde yace la figura de Cristo muerto, justo antes de resucitar.

Mercedes Díaz, dentro del sepulcro creado para reproducir la muerte de Jesús en esta Pasión. Raquel Puente

Detalle de la predicación de san Pablo en Grecia, perteneciente a la Pasión de 2025. Raquel Puente

Pero lo cierto es que Mercedes Díaz diseña cada año un belén o una Pasión distintos. Ninguno es igual al del año anterior. Esto es un auténtico mérito, ya que la artista ha tenido que reeditar al menos 30 versiones del belén de Navidad. “Antes Conchita Aguilar era la persona que los montaba. Lo hizo hasta principios de los 90, pero luego enfermó, tuvo nietos y lo quiso dejar. Yo entonces era su ayudante y, por ello, asumí la tarea de hacer el belén parroquial cada año con otras personas”, recuerda.

Anteriormente, Mercedes Díaz había sido una fiel feligresa de la parroquia de San Bonifacio. “Yo llegué al barrio en 1978 cuando me casé con mi marido, Jesús Puente, y desde entonces vengo a esta parroquia. Al principio, también veníamos con mi suegro, también llamado Jesús Puente. Y, poco a poco, empecé con las manualidades de la parroquia hasta que empecé a dirigir el montaje de los belenes hace 30 años”, continúa Mercedes Díaz.

Una mente y un trabajo en equipo

Hoy en día, Mercedes Díaz se ha convertido en uno de los pilares de la parroquia de San Bonifacio. No sólo está al mando del montaje de los belenes –y ahora de las Pasiones–, sino que está implicada en todas las actividades parroquiales. La inventora de los belenes de Semana Santa también ayuda a decorar “los altares de la virgen en mayo o los del Corpus Christi, por ejemplo”.

Eso sí, no lo hace sola. “Para hacer la Pasión me ha ayudado Consuelo, que es una artista que ha pintado los cielos; Mari Carmen Santander, que aunque ahora trabaja y puede venir menos, siempre ha sido mi mano derecha; Carmen, una niña que viene desde los 12 años y ahora es ingeniera y me ayuda con las luces; o Isabela, una mujer de República Dominicana que también me ha ayudado. No obstante, los diseños son míos y las ideas son mías y al final yo estoy ahí en todo el montaje, subiendo y bajando de los sitios”, dice.

Mercedes Díaz, además, ni siquiera descansa en casa. Por ejemplo, en la Pasión de 2025 aparecen san Pedro y el apóstol Santiago, pero nunca fueron lo que son ahora. “Eran dos pastores y yo les puse nuevas túnicas, los pinté y a san Pedro le puse la llavecita de un joyero mío o a Santiago su bastón y su sombrero. De esa manera ahorro”, ejemplifica la mujer. Todo hecho a mano. Todo salido de la mente de Mercedes.

Mercedes Díaz, mostrando la figura del apóstol Santiago que creó a partir de un pastor. Raquel Puente

Montar todos estos belenes es la pasión –con minúsculas– de Mercedes Díaz y ahora la Pasión –con mayúsculas– se ha convertido en su gran obra de arte; su invento. Este belén de Semana Santa ya es una realidad que se suma a los que hace en Navidad y que se podrá ver, este año, hasta finales de abril.

Pregunta.– ¿Hasta cuándo seguirá montando los belenes y los belenes de Semana Santa?

Respuesta.– Siempre que mis rodillas me lo permitan, seguiré con ello. –culmina, con tenacidad, Mercedes Díaz, la inventora de los belenes de Semana Santa.