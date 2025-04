Roberto Brasero revela qué tiempo hará esta Semana Santa: "Ha regresado el invierno en pleno mes de abril"

¿Qué tiempo hará en Semana Santa? Esa es una de las preguntas más hechas en esta época a los encargados de dar el pronóstico del tiempo en los diferentes canales de televisión. Como, por ejemplo, a Roberto Brasero, el hombre del Tiempo de Antena 3 y uno de los presentadores más queridos por los espectadores. “Creo que el tiempo y el clima son quienes diseñan el escenario donde se desarrolla la Vida. Por eso es tan apasionante contarlo”, admite el periodista.

Y es que esta época del año es todo un viacrucis, nunca mejor dicho, para Brasero y todos sus compañeros que trabajan en la predicción meteorológica en los diferentes canales de televisión y emisoras de radio: “En Semana Santa es cuando más demanda hay de la previsión porque es cuando la gente quiere saber más, bien porque se va ir de vacaciones o bien porque va a salir su procesión y quiere asegurarse de poder verla después de esperar todo un año”, reconoce el talaverano.

EL ESPAÑOL ha podido charlar con el periodista para que nos adelante la predicción climatológica para la Semana Santa de 2025, tras un marzo muy lluvioso y un comienzo de abril que ha combinado sol y agua.

Pregunta: ¿Desde cuándo empiezan a preguntarle por el tiempo que hará en Semana Santa?

Respuesta: Ya desde diciembre la gente me para y me pregunta por la climatología de esta época del año, pero el tiempo es muy cambiante y, en estos días, es prácticamente imposible poder pronosticar nada.

P: ¿Por qué es tan difícil incluso ahora, tan cerca de Semana Santa, poder pronosticar el tiempo?

R: Es que este momento del año en el que hay más demanda, hay más interés por conocer el tiempo y a la vez el tiempo lo pone más difícil para saber qué climatología hará con antelación porque las previsiones en los inicios de la primavera son más erráticas.

No es lo mismo en mitad del verano o mitad del invierno, que el tiempo ya está más aposentado, más consolidado, que a principios de la primavera cuando empiezan los cambios. Salimos del invierno empieza a haber más energía en el sistema atmosférico y eso genera más cambios y, sobre todo, lo que hace es que sean más difíciles los pronósticos.

P: ¿Cuándo lo tienen más "fácil" los hombres y mujeres del Tiempo para sus pronósticos?

R: Cuando tenemos más fiabilidad es con un anticiclón potente que se instala en invierno o en verano y te permite hacer previsiones a 15 o 20 días. Cuando tienes muchas más probabilidades de que fallen los pronósticos es, precisamente, a principios de la primavera, porque ahí no le das más fiabilidad a la predicción de 3 o 4 días en muchas ocasiones, porque al quinto ya te ha cambiado todo. Entonces justamente la primavera, por las cuestiones eclesiásticas, cae siempre en este momento, bien sea a finales de marzo, bien sea a principios de abril, pero siempre en un momento problemático para las previsiones del tiempo.

P: ¿Y qué tiempo hará en esta Semana Santa de 2025?

R: Cada Semana Santa es distinta en cuanto al tiempo. Este año comenzó con tormentas y después una entrada de aire polar nos trajo el invierno en pleno mes de abril.

Roberto Brasero y su libro Cedido

El jueves santo será distinto, sin apenas lluvias y con más ratos de sol: el año pasado no salió ni una procesión del jueves santo y este año saldrán la mayoría.

Va a ser el día más tranquilo de la semana santa porque el viernes, una nueva borrasca entrará por Galicia y de nuevo se irán extendiendo las lluvias durante ese día por el oeste y el sábado por el resto de la península, más débiles hacia el este. El viernes subirán las temperaturas, pero el sábado vuelven a bajar. Y es que la recta final de la Semana Santa también será inestable con chubascos muy repartidos por la península, más débiles en el sur y poco probables en el Mediterráneo.

P: ¿Qué herramientas usa en el equipo del Tiempo de Atresmedia para la predicción meteorológica?

R: Tenemos un sofware específico, tenemos una conexión directa con el satélite Meteosat, tenemos descarga de datos de la AEMET… pero sobre todo tenemos un magnífico equipo de profesionales que se entregan a tope porque saben que los cimientos de nuestro programa son las buenas predicciones. Si ellas fallan, todo lo demás se tambalea.

P: ¿Qué es lo más divertido de su trabajo?

R: Que cada día trae cosas distintas.

P: ¿Y lo más complicado?

R: Las cosas distintas a las que tenemos que enfrentarnos cada día (Risas).

P: ¿Qué balance hace de las lluvias torrenciales del mes de marzo?

R: Marzo ha sido un mes histórico. Vivimos un tren de borrascas y todas con el mismo recorrido: se batieron récords de lluvia en Jerez de la Frontera, Sevilla o Ávila, por poner solo algunos ejemplos. Y en Madrid desde que se registran datos en observatorio de El Retiro, desde hace 132 años, no había habido un mes más lluvioso que el marzo de este año. No solo récord de marzo, ¡récord absoluto!

En el conjunto de España ha sido el tercer marzo más lluvioso de la serie histórica tras los marzos de 2013 y 2018. Y no hemos batido el récord porque en Galicia y el Cantábrico se quedaron fuera del recorrido de las borrascas y no sumaron. Este marzo ha llovido más en Sevilla que en Dublín.

Se llenaron embalses en Córdoba, Toledo o Segovia, hasta el punto de tener que soltar agua. Hoy tenemos las reservas de agua embalsada en España a casi el 75% de la capacidad total y antes de empezar el mes de marzo estaban al 58%, que es una cifra cercana a la media por estas fechas. Ahora estamos muy por encima. De momento, se aleja la amenaza de la sequía.

Roberto Brasero en una instantánea Cedido

"Hombre del tiempo"

Roberto Brasero lleva toda una vida en Antena 3. Y es que el talaverano, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y formado como comunicador meteorológico en el INM, la actual AEMET, comenzó en el mundo del periodismo como becario en el departamento de comunicación de Antena 3.

Después fichó por canal autonómico de Madrid, Telemadrid, donde estuvo 12 años para volver a la que había sido su primera casa, Antena 3, donde se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos y queridos de la televisión presentando la previsión climatológica, pero los espectadores también le han podido ver de invitado en El Hormiguero, concursando en El Desafío. Una de sus últimas actividades ha sido la publicación de un libro titulado Pequeña historia del clima.

P: ¿Cómo es su día a día en Atresmedia?

R: Mi labor es intentar hacer llegar la previsión por todos los canales de los que dispongo. Tengo la suerte de estar en Onda Cero y ahí contamos el tiempo desde primera hora con Carlos Alsina, luego llego a la televisión, donde chequeamos la última hora con la meteoróloga que tenemos, estando siempre muy pendientes de confirmar y corroborar las previsiones que vienen de AEMET.

A continuación confeccionamos el programa diario de un minuto o dos, porque el Tiempo que hago en Antena 3 Noticias depende del tiempo que me dan en pantalla.

Antes eran más minutos, ahora van fluctuando, son menos, entonces tengo que ajustar los mapas que saco al tiempo que tengo en la parrilla. Pero últimamente estoy muy agradecido con el despliegue en redes sociales porque puedo explayarme más en vídeos de Instagram o en TikTok a través de la cuenta de Antena 3 Noticias.

Ahí, lo que no he podido contar en la televisión, lo amplío en redes y eso tiene mucho recorrido y mucha difusión. Finalmente acabo contando los pronósticos o haciendo llegar las previsiones por distintos canales.

P: ¿Cómo llegó a ser "hombre del tiempo"? ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta Antena 3 Noticias?

Roberto Brasero posando en una instantanea Cedido

R: Soy licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y me formé como comunicador meteorológico en el INM, la actual AEMET. Pero antes de eso mi trayectoria profesional comenzó en Antena 3 como becario en 1991. Eso, no obstante, es como una etapa anterior de mi vida (risas).

Luego de ahí me fui a Telemadrid, donde estuve 12 años trabajando, presentando programas de reporteros y recuerdo que, por ejemplo, me tocaba retransmitir las procesiones de Semana Santa en la capital en directo, hacíamos especiales para Madrid Directo, el Telenoticias.

Después pasé a dar El Tiempo en el informativo del canal, en 2005 me marché a Antena 3 y hasta ahora… Desde entonces no he parado de hablar sobre anticiclones y borrascas, pero también sobre las cosechas, los nombres de los huracanes o el polvo del Sahara que viaja hasta el Amazonas. Fui a La Palma para informar sobre el volcán y pude contar en directo la nevada de Filomena, por ejemplo.

P: Este 16 de abril ha salido a la venta el libro que acaba de publicar, Pequeña historia del clima.

R: Sí, es un libro enfocado para niños, aunque no solo para ellos. La editorial dice que va destinado a niños de 0 a 99 años... (risas). He intentado explicar de una forma más sencilla los temas que tanto nos interesan del tiempo y del clima, de una forma más simple, pero no simplona, porque los temas tienen mucha enjundia, solo cambia la manera de abordarlos.

En el libro es un poco más amena y a eso ayuda también las ilustraciones de Julius que son muy divertidas. Es un libro didáctico, pero entretenido, conceptos que intento compaginar siempre en todo lo que hago.