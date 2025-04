El final de 'Los Serrano' según su directora, Arantxa Écija, 17 años después acabar la serie: ¿por qué todo fue un sueño?

Hace 22 años, en abril de 2003, Telecinco estrenó una serie, creada por Daniel Écija y Álex Pina, que cambiaría la televisión en España. Los Serrano, protagonizada por Antonio Resines, Belén Rueda, Fran Perea o Verónica Sánchez, fue un auténtico éxito, con millones de espectadores pegados a la televisión cada semana para ver las evoluciones de sus historias.

No obstante, tras casi 150 capítulos, ocho temporadas emitidas y una canción que sonó hasta el infinito (Uno más uno son siete, interpretado por Fran Perea), la ficción sufrió el desgaste de tantos años de emisión, por lo que tanto cadena, Telecinco, como productora, Globomedia, acordaron finalizar la serie, aunque no fue como el público exactamente esperaba.

Y es que el círculo se cerró con que todo lo sucedido entre 2003 y 2008 en las tramas de la serie había sido un sueño del cabeza de familia, Diego Serrano (Antonio Resines), algo que no gustó mucho a algunos de sus fans y que ha logrado colarse en las coletillas habituales entre la gente cuando quieren argumentar algo: "Todo fue un sueño de Resines".

Arantxa Écija es la actual directora de Programas de Ficción de Mediaset España. Fue directora de algunas temporadas de Los Serrano y también ha estado al frente de ficciones tan míticas como 7 vidas, Águila Roja o Médico de familia, entre otras, ha atendido a EL ESPAÑOL para explicarnos el final de la exitosa serie y repasar su trayectoria profesional.

Siempre se sintió atraída por el mundo de la televisión, entre otras cosas porque su hermano Daniel es uno de los mayores productores de nuestro país con multitud de series a sus espaldas: "Mi hermano comenzó a trabajar en Televisión Española en 1982 y ahí empecé a entender lo que era la televisión, con 13 o 14 años, pero no sabía si iba a trabajar en ficción, programas, informativos… en aquella época sólo era trabajar en televisión", recuerda la madrileña.

Arantxa Écija, con el elenco de '7 vidas' durante el rodaje de la serie. Cedida

¿Siempre quiso dedicarse a este mundo o de pequeña quería ser veterinaria, profesora…?

Me encantaba la literatura, leer, contar historias y las series y programas que veía en televisión, pero no sabía que eso se podía unir hasta que vi a mi hermano Daniel trabajar en eso. Entonces decidí estudiar Ciencias de la Imagen y mi profesión, realmente, es montadora de vídeo.

¿Cómo resumiría su trayectoria profesional hasta llegar a trabajar en Médico de familia?

Pasé por EFE Televisión, que cubría técnicamente a Telemadrid, por lo cual era la forma de entrar en la televisión. Estuve ahí hasta que mi hermano Daniel, Emilio Aragón y José María Irisarri fundaron en 1993 la productora Globomedia, donde me incorporé como auxiliar de realización haciendo un montón de programas como Inocente, inocente, El juego de la oca… Hasta que pasé a formar parte del equipo de Médico de familia, donde llegué a dirigir alguna secuencia.

Entonces se estrenó 7 vidas, que era en directo y tenía un planteamiento mucho más complejo al tener público. Allí fui realizadora hasta que, por una baja, me tuve que incorporar al equipo de dirección junto a José Camacho. Si fueron más de 200 capítulos, creo que me fui en el 140 o así, porque si estuvieron en emisión siete años naturales, yo me marché en el quinto. Con todo lo que había aprendido surgió la posibilidad de dirigir Los Serrano, que ya llevaban emitidas dos temporadas, unos 40 capítulos.

¿Qué anécdotas o curiosidades recuerda de las grabaciones de Los Serrano?

Que todos éramos una familia de verdad. Estaba la de la ficción y la real, la que formábamos todos, pero, sobre todo, Antonio Resines y Belén Rueda con los más jóvenes, porque ellos, realmente, era papá y mamá para ellos. Había un concepto muy cálido de fraternidad entre equipo y actores.

Recuerdo, por ejemplo, que cuando el Real Madrid jugaba la Champions League un miércoles, toda la grabación se tenía que acabar antes de cinco de la tarde, ya que Resines se iba a ver el partido, porque es muy madridista, en el Santiago Bernabéu si jugaban en Madrid, o a su casa y el partido era fuera. Él siempre iba a favor, pero sobre todo esos días para acabar pronto, pero con el trabajo bien hecho porque es un gran líder. En otra ocasión, tuvo un accidente con la moto y se rompió la pierna, por lo que tuvimos que inventarnos una trama de un día para otro montando un hospital en el plató para que siguiera apareciendo en las tramas porque era una pieza fundamental.

También tuvimos que adaptar las tramas cuando Belén se fue para rodar Mar adentro, haciendo que se iba a Houston a ver a Sergio, su exmarido, que tenía cáncer. Lo mismo nos pasó con Javier Cámara en 7 vidas cuando rodó con Almodóvar, que le mandamos a Supervivientes (risas).

Arantxa Écija y Amparo Baró, durante el rodaje de '7 vidas'. Cedida

Pero… ¿por qué el final de Los Serrano fue un sueño?

La serie llevaba ya varios años en emisión y había muchas ficciones en televisión, siempre íbamos pensando como un posible final, como una boda, hasta que llega un día que la cadena ve los resultados o se plantea el futuro comercial y te dice: "Oye, yo creo que esto va siendo hora de cerrarlo". Esa decisión se tomó cuando quedaban por emitirse unos 10 de esa temporada, pero no contábamos con un final cerrado de la serie, que sí de la temporada, porque pensábamos que íbamos a grabar otra más.

Nos encontrábamos en una parte complicada de la historia, muy dramática, así que, en los capítulos que nos quedaban para el final fuimos cerrando cosas para que no fuera terminar sin más. Se pensaron multitud de opciones hasta que alguien del equipo comentó que si hacíamos como si todo hubiera sido un sueño, para hacer un guiño a la evolución de Los Serrano sin connotaciones negativas como la muerte de Lucía, por ejemplo, y nos preguntamos: "¿qué ha pasado si todavía no ha pasado?"

Eso sí, nos dimos cuenta de que el reparto joven había crecido, que Goizalde Núñez, que era Lourditas, estaba embarazada y para grabar tuvimos que ponerle una caja delante para que no se notara. Hubo una generosidad absoluta de los actores porque Belén Rueda llevaba dos años fuera de la serie haciendo otras cosas y vino a grabar el final, como Fran o Verónica, por ejemplo. No es que hubieran crecido, es que ni estaban. No era nada fácil hacer un cierre en el que todo el mundo estuviera presente. ¿Fue mejor o peor? Te voy a decir una cosa, han pasado los años y la gente se sigue acordando de Los Serrano.

Mediaset

Tras algunas experiencias más en series como Águila Roja o Lex, Arantxa Écija dejó la silla de directora para ocupar el cargo de Directora de Programas de Ficción de Mediaset España, donde en la actualidad coordina los rodajes de La Agencia y Ella, maldita alma, las grandes apuestas de Telecinco en ficción para este 2025.

¿Cuál es su labor como Directora de Programas de Ficción de Mediaset España?

El mero hecho de poder escuchar proyectos que pueden salir en la tele es un sueño infantil. Te lo digo sinceramente. Unos se pueden hacer y otros no, no dependen de mí sino de una línea editorial de la cadena. Pero escuchar proyectos de productores, escuchar cuentos, que como a mí me gusta decir, que las series son cuentos, y poder escucharlos cada día ya me parece un lujo. Filtrar, escuchar y contar.

Creo que es muy gratificante porque ese producto se ve en la tele, lo ve tu gente, lo ve tu madre, lo ven tus hijos y te critican o no, pero son cosas que tú has visto antes de que nadie lo pudiera disfrutar en su televisión.