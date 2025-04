Los mensajes de Suso a Ramona tras causarle una sobredosis de pastillas a su hijastra: "Me has convertido en un monstruo"

"Suso se pilló un gramo de cocaína antes de llamar a su amigo Antonio para decirle que había hecho una locura con la cría". La que habla es Ramona y lo hace después de conocer la declaración que prestó en los juzgados su expareja, Jesús J. G. (Murcia, 1977), conocido por sus allegados como Suso, y donde no reconoce ni confiesa haber causado una sobredosis mortal con pastillas de Orfidal a Nadia: la hija adoptiva de Ramona.

"En su declaración no dijo nada bueno de mí, incluso afirmó que yo era una cocainómana y me insultó", tal y como subraya Ramona indignada, entre lágrimas de pena por la muerte de la menor de 5 años, y de rabia por la conducta de su expareja, tras ser el presunto autor de un asesinato de violencia vicaria.

EL ESPAÑOL ha accedido a unos audios y mensajes de texto de WhatsApp que Suso envió a Ramona cuando los servicios de emergencias se dejaban la vida tratando de reanimar a la pequeña Nadia, a la que los padres de Suso se encontraron echando espuma por la boca, pasadas las cinco de la tarde, en su domicilio de Llano de Brujas. Tales comunicaciones arrancan a las 16.58 horas y prosiguen a las 20.05 horas de aquel trágico martes, cuando la expareja de Ramona aún se encontraba en paradero desconocido y en busca y captura de la Guardia Civil.

- Suso: Tú y tu familia habéis tenido la culpa. Has pagado lo que me habéis hecho todos. Cuanto más mal estaba, más os reíais de mí.

Vídeo | Los audios que Suso envió a Ramona tras matar supuestamente a Nadia

Tales palabras ponen de manifiesto que Suso actuó movido por un supuesto ánimo de venganza contra Ramona, por poner fin a su relación sentimental, después de que los tres hijos le aconsejaran que le dejara, incluso que le denuncia por los presuntos malos tratos verbales y físicos que sufrió durante su convivencia en Patiño.

Suso actúa así con la aparente intención de revictimizar a su expareja, Ramona, a la vista del contenido de uno de los audios que le envía por WhatsApp a la misma hora en la que el 112 ya había sido alertado de que la pequeña Nadia agonizaba. Aquel martes, a las tres de la tarde, Suso había llamado a su expareja, Ramona, y le dijo que iba a su casa de Patiño a recoger a Nadia, para llevársela a un parque de bolas en Puente Tocinos, pero en realidad se llevó a la casa de sus padres en Llano de Brujas. Allí, supuestamente atiborró de ansoiolíticos a una criatura de 5 años.

- Suso: Me has vuelto loco Ramona. Me has vuelto loco Ramona. Te dije que TikTok te iba a traer la ruina y te ha traído la ruina el TikTok.

Pasadas las ocho de la tarde, la Guardia Civil aún sigue buscando a Suso por Torrevieja y aún es capaz de enviarle dos mensajes donde carga a su expareja, Ramona, con la culpa de la muerte por sobredosis de la hija adoptiva que esta mujer, empleada de la limpieza, tuvo el gran corazón de adoptar porque su madre biológica no tenía medios económicos para cuidarla porque tenía otros siete hijos.

De hecho, Isabel, la madre biológica de Nadia y prima de Ramona, firmó un odcumento donde le cedía la custodia de la bebé que había tenido con un ciudadano africano.

- Suso: Me has vuelto loco. Era mi vida.

Ramona, este miércoles, sujetando una foto de su difunta hija Nadia, durante el minuto de silencio celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Murcia. Badía

Ramona ha decidido facilitar a EL ESPAÑOL todos estos audios y mensajes de WhatsApp que obran en la causa judicial, para demostrar que Suso pudo mentir este viernes durante su declaración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, donde no confesó ser el asesino de su hijastra y culpó de sus actos a su adicción a la cocaína.

Por suerte, la magistrada Fátima Saura tomó declaración también a Antonio: el mejor amigo de Suso, una pieza clave en su detención porque ayudó a la Guardia Civil, diciéndole que Nadia había sido salvada por los servicios de ermergencias.

A continuación, le preguntó en qué sitio de Torrevieja se encontraba escondido para llevarle dinero, para ayudarle a huir, y en cuanto Suso le confesó que se encontraba en la playa del Acequión, la Guardia Civil le arrestó. "Antonio es como mi hermano", subraya Ramona, mostrándose agradecida por la declaración que prestó este jueves.

Las palabras de Antonio dieron a entender a la magistrada que Suso cometió un supuesto asesinato de violencia vicaria, para vengarse de Ramona por haber roto su relación sentimental. De hecho, aseguró que su amigo "estaba emparanoiado" con su expareja: Ramona. "Estaba obsesionado con ella y con que le ponía los cuernos. Cuando consumía cocaína, se obsesionaba con que ella le era infiel".

- ¿Por qué ha decidido hacer públicas estas conversaciones de WhatsApp?

- Ramona: Cuando me envió el audio culpándome de que por mí se había vuelto loco, ahí ya había matado a mi cría. Con esto, solo quiero que se haga Justicia con Suso y que le caiga el máximo número posible de años porque eso no se le puede hacer a una criatura.