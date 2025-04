Suso mató con una sobredosis de pastillas a su hijastra Nadia de 5 años para vengarse de su ex Ramona: "Es un demonio"

Ramona era un mar de lágrimas este miércoles y se aferraba a una foto enmarcada de su querida hija adoptiva, Nadia, con una pena que encogía el corazón. "¡Que se pudra en la cárcel!", tal y como clamaba Ramona, una y otra vez, llena de rabia por lo que le había hecho su expareja: Jesús J. G. (Murcia, 1977), conocido por sus allegados como Suso. "Me insultaba cuando iba a trabajar al bar, me llamaba 'zorra', 'puta', 'marrana', y me preguntaba 'con quién te has acostado'". "Me pegó un par de veces". "Para él, yo solo era un bulto". "Esto lo ha hecho por venganza".

Pero a pesar de todo, esta mujer confiesa en su entrevista con EL ESPAÑOL que "nunca" le denunció por violencia de género. "Me maltrató muchas veces". "Me decía de todo porque iba drogado". "No sé por qué no le denuncié". "Era un demonio".

Durante los nueve años de su relación sentimental, le perdonó una y otra vez, a pesar de los insultos que supuestamente recibía, de los golpes que presuntamente le propinó, de su afición por los juegos de azar y de sus vicios. Hasta que el pasado verano, Ramona mandó a paseo al que en apariencia era un maltratador de manual, pero le quedaba un vínculo que aún compartían: la sonrisa de una niña inocente a la que Ramona adoptó y Suso -supuestamente- atiborró de pastillas, para causar el mayor daño posible a ambas a través de la violencia vicaria.

- ¿Cómo se encuentra ante una pérdida así de dura e injusta?

- Ramona: Ni siento ni parezco porque me han quitado a mi 'hijica' que hace poco que había cumplido 5 años. Como Suso no me podía hacer nada a mí, se lo ha hecho a ella. Eso lo ha hecho por venganza, lo tenía todo preparado. Vino muy temprano a mi casa a recogerla y eso era muy raro. Tenía mucha prisa por llevársela. Me dijo que se la iba a llevar al parque de bolas de Puente Tocinos y luego me la traería, como todos los días, para que le diera la cena y se fuera a dormir a las ocho de la tarde.

Ramona, este miércoles, explicando cómo Suso la llamó tras la muerte de su hija adoptiva.

Nadia acudió este martes a su colegio, en la pedanía murciana de Patiño, y como cada día, hizo las tareas de clase y jugó con sus amiguitos en el patio. A las dos de la tarde, la buena de Ramona fue a recoger a su princesa, de 5 años, a la que llamaba con cariño: 'Mi negra'.

- ¿Qué le dijo Suso este martes para llevarse a su hija?

- Ramona: Él se llevaba todas las tardes a Nadia a jugar al jardín o a un parque de bolas que hay en Puente Tocinos. El pasado domingo, Suso no se pudo llevar a la niña porque estuvo trabajando. Este martes, yo fui a recoger a la cría al colegio y cuando estaba comiendo, me llamó para decirme: 'Venga que voy a por la cría'. Le dije que estaba terminando de comer, pero Suso tenía mucha prisa por recogerla.

- ¿Cuando llegó a su casa de Patiño notó algo extraño en su comportamiento?

- Serían las tres de la tarde, cuando vino a recogerla. Yo le vi normal. Subió a la cría en su coche y la ató a la silla con el cinturón de seguridad. Solo me pareció raro que no me hubiera insultado y que no me dijera nada.

Nadia, en una foto cedida por su hermano José.

Una vez más, el trasfondo de la violencia de género sobrevuela la terrible muerte de una chiquilla que ha conmocionado a la Región de Murcia. Ramona y Suso no se llegaron a casar, pero convivieron bajo el mismo techo y mantuvieron una relación sentimental de nueve años que comenzó cuando ella conoció a Jesús en el Mesón La Torre de Puente Tocinos donde trabajaba de camarero. El noviazgo estuvo marcado por la decisión de Ramona de adoptar a la octava hija que había tenido su prima, Isabel, con un ciudadano africano. De forma que Nadia pasó a formar parte de las vidas de Ramona y Suso, cuando solo era una bebé de unos meses, de piel mulata y cabello rizado. Cuando Ramona dejó a Suso le permitió seguir viendo a la niña porque habían sido una familia, a pesar de que no había una sentencia de divorcio ni un régimen de visitas. "La veía todas las semanas".

- ¿Por qué rompió su relación con Suso?

- Ramona: Es un cocainómano y se gastaba todas las perras. Me trataba fatal. No me dejaba salir a la calle, me insultaba y era un celoso. A nuestra casa no podía entrar ningún hombre porque decía que me estaba liando con él. Me pegó varias veces, luego se marchaba y volvía pasados unos días. Yo le daba oportunidades porque lo quería, pero me robaba dinero, me quitaba el coche, y no podía más. Su cabeza estaba podrida. Estaba enfermo, la cocaína lo dejaba fatal. Desde agosto no estábamos juntos, pero él no lo aceptaba. Suso no aceptaba que yo dejara la relación.

- ¿Y por qué permitía a Suso que siguiera viendo a Nadia y se la llevara a casa de sus padres en Llano de Brujas?

- La niña tenía pasión con él. Se la llevaba a todos los sitios, le compraba cosas, iban de excursión al monte... Yo era la que siempre reñía a la cría, le decía que no tenía que comer chucherías, que debía comer bien, de lo contrario no la llevaría al parque de bolas. Pero Suso se lo daba todo a ella.

Nunca le hizo nada malo a Nadia. A mí me había dicho veinte mil perrerías, pero jamás me dijo que iba a coger a la cría para hacerle daño. Yo sí esperaba que me hiciera daño a mí porque mis hijos me decían que le denunciase porque un día de estos me iba a dar un susto.

Los tres hijos de Ramona, una curranta de la hostelería y de la limpieza a domicilio, no iban desencaminados. EL ESPAÑOL ha confirmado que Jesús J. G., a sus 48 años, atesora un currículum de 'méritos académicos' que resulta apabullante: Suso aparece en 30 procedimientos en los juzgados de la Ciudad de la Justicia.

Unos están en instrucción, otros pendientes de juicio, de que se emita una sentencia, incluso puede que algunos hayan sido archivados, pero ese dato pone de manifiesto su perfil porque cuenta con 10 denuncias de violencia doméstica y de género y 2 de amenazas contra una expareja anterior. Además de otras, por delitos de lesiones, hurto, falsificación de documento, simulación de delitos, quebrantamientos de condena...

El alcalde de Murcia, José Ballesta (1i), este miércoles, dando el pésame a Ramona (c), madre adoptiva de la difunta Nadia, durante el minuto de silencio, al que también ha asistido la madre biológica de la menor, Isabel (1d). Europa Press

Este martes, Jesús sumó un nuevo incidente en su turbio historial, cuando se desplazó en su Mercedes hasta la casa de Ramona en Patiño y se llevó a la pequeña Nadia. "Vino a por la cría para llevársela a un parque de bolas que hay en Puente Tocinos, pero se la llevó directa al piso de sus padres en Llano de Brujas". En este inmueble de un bloque de la calle González Valentín, el mismo en el que los padres de Suso le habían vuelto a dar una oportunidad, tras ser echado de casa de Ramona por sus adicciones, se produjo el homicidio de la pobre Nadia.

La Guardia Civil baraja como principal hipótesis que la menor sufrió una sobredosis de pastillas a manos supuestamente de Suso, por un móvil de violencia vicaria. La familia de Nadia asegura que "le dio entre 5 y 20 pastillas machacadas dentro de un biberón o de un envase de fideos de Yatekomo", unos hablan de "ansiolíticos", otros de "tranquilizantes", incluso de "metadona". Pero todo eso lo deberá esclarecer la autopsia a este chiquilla de solo 5 añitos. "No sabemos cuántas pastillas le dio". "El forense no ha dicho nada todavía", tal y como admite Ramona.

- ¿Sabe algo de lo que ocurrió en el piso de los padres de su expareja en Llano de Brujas?

- Suso llamó a sus padres para decirles: 'He hecho una locura, ir a la habitación a ver cómo está la cría'. Cuando sus padres fueron al piso y entraron a la habitación, la chiquilla estaba vomitada entera. Parece que se había ahogado con su propio vómito. Entonces, su padre llamó a una ambulancia y a la Policía, pero no pudieron hacer nada.

Después, Suso me llamó por teléfono sobre las cinco de la tarde para decirme: 'Tu hija ya está en el cielo'. 'Vais a pagar todos por reírse de mí'. Yo solo le pude responder: 'Anda, no digas tonterías'. Es lo único que le dije. Yo no me lo quería creer, pero enseguida me llamaron para decirme que estaban reanimando a Nadia.

Ramona, junto a dos allegadas, este miércoles, sujetando una foto de la difunta Nadia, rota de dolor. Badía

A las 17.30 horas de este martes, Suso iba camino de Alicante mientras los sanitarios trataban en vano de salvar a la pequeña. Durante su huida, Jesús llamó a un amigo al que le confesó lo sucedido y este no dudó en colaborar con la Guardia Civil en su detención. La Policía Judicial le asesoró para que le llamara por teléfono, para decirle que los servicios de emergencias habían reanimado a Nadia, para que creyera que no estaba muerta. A continuación, se ofreció a ayudarle: 'Dime dónde estás y te llevó dinero para que puedas esconderte'.

Algo así le vino a decir el colega de Suso y mordió el anzuelo del Instituto Armado, siendo detenido en Torrevieja a las 22.49 horas. Este jueves, Suso celebrá su 48 cumpleaños pasando a disposición judicial por el homicidio de la niña a la que llamaba: 'Mi princesa'.

- ¿Cómo era Nadia?

- Ramona: Era muy buena y cariñosa, compartía todas sus cosas y no era traviesa. Me decía que me quería y me dedicaba corazones con sus manos, cuando la dejaba en el colegio. Sus compañeros de clase la echaban de menos cuando faltaba en el cole porque era una niña muy lista, como si fuese una persona mayor. Era una cría muy educada, cuando escuchaba una palabrota, te decía: 'Eso no se dice'. Y encima de todo, defendía a Suso cuando yo le insultaba o le reprochaba algo de lo que me hacía.

- ¿Qué le diría a su expareja, Suso, si tuviese la oportunidad de hablar con él cara a cara?

- Le pegaría un bocado en el cuello, me lo tragaría, luego cagaría y lo chafaría. No sé lo que podría hacerle a ese hombre si pudiera tenerlo delante mía. ¡Le quitaría la vida con mis propias manos porque conmigo no ha tenido cojones!