La familia Elías Galilea hace el mejor chorizo del mundo con una receta de la posguerra: cuesta entre 8 y 12 euros

Miguel Elías, carnicero de 25 años, ya ha logrado lo que muchos de la profesión sueñan alcanzar en algún momento de sus vidas: fabricar el Mejor Chorizo Artesano del Mundo en la categoría Artesanal. Elías pertenece a la cuarta generación y, junto a sus padres Olga Galilea y Francisco Elías, han conseguido aupar a la empresa Embutidos Olga al primer puesto en la décima Feria del Chorizo Artesanal de Covaleda (Soria).

Todo empezó gracias a su bisabuela, que durante la posguerra en Baños de Río Tobía (La Rioja), empezó a fabricar chorizo riojano. "Ella empezó en Baños de Río Tobia y después se mudó a Logroño y abrió un local que llevaba su nombre en la calle del Cristo hasta que se hizo el Mercado de San Blas y se trasladó ahí, local que heredaron mis abuelos y donde trabajó mi madre desde los 16 años", confirma el reciente ganador al periódico EL ESPAÑOL.

Desde hace 27 años, la carnicería, que anteriormente se denominaba Carnicería Catali, se encuentra en en el corazón de Logroño, en el exterior del Mercado de San Blas, en la Calle Hermanos Moroy. "Cuando mis padres se casaron, cambiamos de lugar".

Receta del chorizo

Una de las características que distingue al embutido del resto es la cuidadosa elaboración. "Es la misma receta que desde el principio, sólo que la hemos ido perfeccionando hasta lograr el mejor producto". La diferencia más peculiar que se puede observar a a simple vista es su grosor, más gordo de lo normal, el aroma, el sabor y la textura "fuera de lo convencional sin dejar de lado su fabricación artesana y 100% natural". También usan ajos de Las Pedroñeras, municipio de Cuenca que se conoce como la 'Capital del Ajo' y único ajo de España con sello de calidad, y el pimentón de la Vera, Cáceres.

"Nuestro mejor secreto es hacerlo con los mejores ingredientes que hay en el mercado, los cerdos son criados en libertad por la Sierra Riojana lo que le aporta una mayor calidad y sabor a la carne, también utilizamos Pimentón De la Vera con su DOP y ajo de las Pedroñeras que es el único de España con IGP y sal."

Gracias a mantener lo tradicional y lo artesano con "la mayor calidad y el mejor trato a los clientes", esta familia ha podido mantener el legado de la empresa durante las cuatro generaciones, que son la clave de este chorizo galardonado. "Se está demandando cada vez más la calidad y que los productos se hagan mediante un proceso artesanal, sin tantos aditivos ni conservantes, como llevan hoy en día la mayoría de los productos que encuentras en el mercado".

Olga, Miguel y Francisco sosteniendo el diploma de Mejor Chorizo del Mundo Cedida

Primer y Tercer Premio

Esta familia no sólo ha conseguido fabricar el mejor chorizo del mundo, sino que también ha cosechado un tercer premio en la categoría de "chorizo comercial delgado", donde se presentó el mismo chorizo, "pero más fino", aclara Olga al periódico.

"Nos sentimos súper felices y agradecidos de haber recibido este premio al mejor chorizo artesano del mundo ya que es la categoría con más prestigio y el más difícil de ganar. Este galardón nos ha dado un impulso y una ilusión muy grande, sí que es verdad que nos decían que teníamos un gran producto, pero un reconocimiento así siempre es muy gratificante y parece que te lo confirma".

Pese a este gran logro, Embutidos OLGA tiene un compromiso con sus clientes y quiere continuar ofreciendo el mejor producto manteniendo la calidad que siempre les ha distinguido y sin centrar su proyecto en la competencia, sino en el agrado del cliente.

"Nuestros planes a corto plazo son seguir dando el mejor servicio a todos nuestros clientes y la misma calidad de siempre. Estamos en constante innovación en algunos productos, no dejando de lado nuestros principios. Nuestro objetivo no es la competencia, sino la calidad y que el cliente esté satisfecho con lo que se lleva siempre".





Embutidos de la carnicería OLGA Cedida

Dónde conseguirlo y cuánto cuesta

Para poder disfrutar de este manjar hay que trasladarse hasta la ciudad de Logroño, al local físico de la Calle Hermanos Moroy. "Al no ser fabricantes y ser una pequeña empresa por ahora sólo podemos vender nosotros el producto. No tenemos fabrica sino obrador, donde los elaboramos, es decir, una fabrica pequeñita. No tenemos el sello de fabricante para poder vender a más sucursales".

En cuanto al precio, Miguel puntualiza que no hay un importe exacto y que depende del peso del embutido, pero está "entre ocho y diez euros y, si es muy grande, 12".